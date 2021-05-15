С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...
  • Альбина Колесникова
    проект замечательный заслуживает внимания.детской сделали у...
  • Михаил Бутов
    Да-да-да. Легенду про фотоаппарат на Ту-4 слышал давным-давно, она и сейчас в ходу.5 легенд о советс...

Лайфхак с крышкой от растительного масла

Вы до сих пор мечтаете о том, чтобы сократить расход масла при жарке? Нет ничего проще, нужно всего лишь научиться правильно открывать бутылку. Преимуществ масса: от возможности уменьшить калорийность блюд до экономии масла при подогреве еды.
Оказывается, самой важной частью крышки является та, которую многие, не задумываясь, отправляют в мусорку.
Первым делом нужно потянуть за кольцо и вытащить защитную вкладку.
Лайфхак с крышкой от растительного масла
Теперь возвращаем прокладку на место, но уже кольцом внутрь.
Лайфхак с крышкой от растительного масла
Важно, чтобы заглушка стала в горлышко горизонтально, при этом, слегка надавив на пластину пальцем, умышленно сдвигаем ее немного в сторону, чтобы высвободить несколько отверстий.
Лайфхак с крышкой от растительного масла
Теперь масло льется тонкой струйкой.
Лайфхак с крышкой от растительного масла
Больше подробностей, касающихся секрета использования крышки, в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Маслокрышка
Обсудить
Лайфхак с крышкой от растительного масла
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Лайфхак с крышкой от растительного масла

Читать
Супер нежная рыбка в бархатном сливочном соусе!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Супер нежная рыбка в бархатном сливочном соусе!

Вкусный рассольник без огурцов и перловки
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Вкусный рассольник без огурцов и перловки

У меня про запас всегда имеются рыбные консервы и баночка фасоли: готовлю из них салат (муж называл его «холостяцким»)
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

У меня про запас всегда имеются рыбные консервы и баночка фасоли: готовлю из них салат (муж называл его «холостяцким»)

Масла для лица вместо крема
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Масла для лица вместо крема

Шоколадный пудинг за 5 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Шоколадный пудинг за 5 минут

Салат с копчёной курицей и грибами на 8 марта
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат с копчёной курицей и грибами на 8 марта

Блины на молоке, которые всегда получаются!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Блины на молоке, которые всегда получаются!

Получаются вкусно даже дешевые магазинные: Новый рецепт жареных пельменей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Получаются вкусно даже дешевые магазинные: Новый рецепт жареных пельменей

Сукралоза: 5 серьезных аргументов против этого подсластителя
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Сукралоза: 5 серьезных аргументов против этого подсластителя

Запеканка из лаваша с вишней и творогом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Запеканка из лаваша с вишней и творогом

Квашеная капуста по-грузински, или «Мжаве»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Квашеная капуста по-грузински, или «Мжаве»

Готовим окрошку: основные ошибки, которые допускают хозяйки
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Готовим окрошку: основные ошибки, которые допускают хозяйки

Чем полезна горчица для нашего здоровья?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Чем полезна горчица для нашего здоровья?

Оригинальный салат «Дамский каприз»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Оригинальный салат «Дамский каприз»

Домашний клубничный зефир — рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Домашний клубничный зефир — рецепт

Хек под маринадом. Такую рыбу хочется есть каждый день!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Хек под маринадом. Такую рыбу хочется есть каждый день!

Сочный стейк в духовке. Рецепт-находка!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Сочный стейк в духовке. Рецепт-находка!

Еврейские драники-латкес из картофеля — сытные и вкусные
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Еврейские драники-латкес из картофеля — сытные и вкусные

Как приготовить креветки, чтобы они получились ароматными и вкусными?
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Как приготовить креветки, чтобы они получились ароматными и вкусными?

Ввоз вредного пальмового масла в Россию должен быть ограничен
Материал, выбранный редакторами Миртесенkompensacii

Ввоз вредного пальмового масла в Россию должен быть ограничен

Томатный смузи с болгарским перцем и петрушкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенТрансFORMAция

Томатный смузи с болгарским перцем и петрушкой

Совместимость продуктов: как извлечь из пищи максимальную пользу
Материал, выбранный редакторами МиртесенТрансFORMAция

Совместимость продуктов: как извлечь из пищи максимальную пользу

Кексы «Кока-кола»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Кексы «Кока-кола»

Будут просить добавки! Рецепт вкусных макарон на ужин!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Будут просить добавки! Рецепт вкусных макарон на ужин!

Как засолить тунца в домашних условиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Как засолить тунца в домашних условиях

Шеф-повар объяснил, как готовить идеальную жареную картошку
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Шеф-повар объяснил, как готовить идеальную жареную картошку

Грибной соус, который подходит ко всему
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Грибной соус, который подходит ко всему

Свекла — по корейски. Соседка посоветовала… таким способом самая вкусная получается!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Свекла — по корейски. Соседка посоветовала… таким способом самая вкусная получается!

Пасхальные куличи с цукатами #пасха2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Пасхальные куличи с цукатами #пасха2021

Пицца тоненькая, домашняя
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Пицца тоненькая, домашняя

Что можно приготовить из курицы - 10 рецептов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖЕНСКИЙ МИР

Что можно приготовить из курицы - 10 рецептов

Готовлю пирог «зебра» по-новому, для меня это находка, когда хочешь проще, всегда получается вкуснее
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Готовлю пирог «зебра» по-новому, для меня это находка, когда хочешь проще, всегда получается вкуснее

Запечённый фаршированный картофель: оригинальный рецепт Григория Германа
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Запечённый фаршированный картофель: оригинальный рецепт Григория Германа

Салат из молодой капусты с помидорами и сыром — рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Салат из молодой капусты с помидорами и сыром — рецепт

Луковая закуска. Это блюдо встретишь не на каждом столе, но не забудешь никогда
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Луковая закуска. Это блюдо встретишь не на каждом столе, но не забудешь никогда

Чей борщ и польская водка: Макаревич высказался о "спорах народов"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Чей борщ и польская водка: Макаревич высказался о "спорах народов"

Вареники с творогом. Украинские, паровые
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Вареники с творогом. Украинские, паровые

Закуска из варёного мяса. Намного вкуснее рулетов и колбасы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Закуска из варёного мяса. Намного вкуснее рулетов и колбасы

Слоёный салат Паутинка с курицей. Отличное блюдо к праздничному столу
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Слоёный салат Паутинка с курицей. Отличное блюдо к праздничному столу

Картина дня

наверх