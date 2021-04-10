Как печёные яблоки помогают похудеть? 2 простых рецепта для стройности фигуры

Весна, это то время, когда многие женщины начинают задумываться о похудении. Привести фигуру в порядок после зимы многим из нас не помешает. Тем более что пляжный сезон не за горами. Худеть можно разными способами. Главное в этом процессе – не нанести вреда организму. Вариант, который я вам сегодня предлагаю, как раз из этой серии. Печёные яблоки не только хорошо способствуют похудению, но ещё несут в себе немало пользы для нашего организма. В чём заключается эта польза и как их можно употреблять для борьбы с лишними килограммами, про это сейчас и пойдёт речь.

За счёт чего можно похудеть на печёных яблоках?

Как мы уже отметили чуть выше, печеные яблоки весьма полезны для организма и фигуры при их регулярном употреблении. Этим нужно умело пользоваться.

Печёные яблоки существенно улучшают работу кишечника!

Это очень важно для поддержания нормального веса нашего тела. Ведь сбои в работе пищеварительной системы являются одной из самых распространённых причин набора лишних кило. И, если в дальнейшем не наладить её работe, то избавиться от лишнего веса вряд ли получится.

Сырые яблоки тоже способствуют похудению. Но, в отличие от печёных, они могут привести к проблемам с желудком. Ведь в сырых плодах содержится много кислоты.

В печёных яблоках этой кислоты уже нет. Поэтому они входят в рацион даже больных язвой желудка.

Запеченные яблоки отлично подходят в качестве перекуса, когда до очередного приёма пищи ещё далеко. Можно ужин заменить стаканом смузи. Это быстро насытит организм и не принесёт вам лишних калорий. Вот ещё 2 варианта употребления печёных яблок.

Рецепт №1

Очищаем от кожуры 1 или 2 печёных яблока, извлекаем из мякоти косточки и взбиваем её со стаканом кефира, ряженки или любого несладкого йогурта.

Запекать следует сладкие яблоки, так как для приготовления этого напитка мы уже используем кисломолочные продукты.

Рецепт №2

Мякоть от 2-х печёных плодов взбиваем с творогом (100 грамм). Добавляем сюда столовую ложку семян тыквы. Получаем вкусную и полезную диетическую массу, которая послужит прекрасным перекусом и быстро утолит разыгравшийся аппетит.

И смотрим ещё два видео рецепта. Первое.

И второе.