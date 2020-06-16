Самые сложные посадки самолетов, случайно снятые на камеру

Невероятное мастерство пилотов авиалайнеров сняли на камеру практически случайно. Сажать огромные самолеты приходилось и с отказавшими двигателям, а о знаменитом приземлении аэробуса на Гудзон и вовсе сняли фильм.



Посадка Airbus А320–214 в 2009 году вошла в анналы истории как «Чудо на Гудзоне». Иначе как чудом ее и в самом деле не назовешь: у аэробуса отказали оба двигателя и командир ценой невероятных усилий приземлил огромный лайнер прямо в реку, не пострадал ни один пассажир. Годом позже у лайнера Ту-154 неожиданно исчезло электропитание, отключились приводы топливных насосов и бортовые системы. Экипаж сориентировался в несколько минут: капитан увидел заброшенную посадочную полосу в тайге и посадил уже самолет как планер. А самая известная еще в СССР посадка самолета в экстремальных условиях произошла 221 августа 1963 года. Ту-124 рапортовал о том, что у него остановились оба двигателя в воздухе. Пилоты посадили самолет прямо в Неву, пассажиров доставили к берегу на катерах.



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