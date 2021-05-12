С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Румынский фотограф Наталья Миндру показывает нам настоящую любовь. Ту чувственность, страсть, что живет в людях, неспособных существовать друг без друга. В работах Натальи ощущается что-то магнетическое и притягательное. Такой эффект, признается Наталья, достигается за счет эмоций влюбленных: их улыбок, объятий, поцелуев.

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

25 простых способов сделать дачу идеальным местом для отдыха

Читать
ОАЭ: все о стране, города, места, люди, еда, острова, фауна, поездка, связь
Материал, выбранный редакторами МиртесенФотосафари

ОАЭ: все о стране, города, места, люди, еда, острова, фауна, поездка, связь

Топ-10 самых обескураживающих достопримечательностей
Материал, выбранный редакторами МиртесенФотосафари

Топ-10 самых обескураживающих достопримечательностей

8 самых сказочных уголков Москвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенФотосафари

8 самых сказочных уголков Москвы

Путешествие на Ближний Восток, в сказочную страну ОАЭ
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

Путешествие на Ближний Восток, в сказочную страну ОАЭ

Австралия: все о стране, города, места, люди, еда, острова, фауна, поездка, связь
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуризм и Отдых

Австралия: все о стране, города, места, люди, еда, острова, фауна, поездка, связь

Треть россиян намерены отказаться от летнего отпуска
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Треть россиян намерены отказаться от летнего отпуска

Первые поселенцы приплыли в Северную Америку на каяках вдоль островов Берингова архипелага
Материал, выбранный редакторами МиртесенАнтимракобес: наука, технологии, скептицизм

Первые поселенцы приплыли в Северную Америку на каяках вдоль островов Берингова архипелага

Понаехали тут: ТОП-5 самых негостеприимных стран мира
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуризм и Отдых

Понаехали тут: ТОП-5 самых негостеприимных стран мира

Уэльс: все о стране, города, места, люди, еда, острова, фауна, поездка, связь
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуризм и Отдых

Уэльс: все о стране, города, места, люди, еда, острова, фауна, поездка, связь

Да, это тоже Россия! Сортавала — исторический город
Материал, выбранный редакторами МиртесенФотосафари

Да, это тоже Россия! Сортавала — исторический город

Стали известны самые классные туристические направления 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

Стали известны самые классные туристические направления 2021 года

Лучшие молодежные ночные клубы мира: в каком клубе можно ярче зажечь
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуризм и Отдых

Лучшие молодежные ночные клубы мира: в каком клубе можно ярче зажечь

Пассажирам могут начислять бонусы за прививку от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Пассажирам могут начислять бонусы за прививку от коронавируса

Вещи, которые изумляют туристов в Англии (нет, это не дожди)
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Вещи, которые изумляют туристов в Англии (нет, это не дожди)

Туристы считают завышенной текущую стоимость отдыха в Албании
Материал, выбранный редакторами МиртесенladyTravel Club

Туристы считают завышенной текущую стоимость отдыха в Албании

Уссурийск готовится к открытию детского сада
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Уссурийск готовится к открытию детского сада

Цветочная башня из пластиковых бутылок не займет много места и преобразит участок
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше СМИ

Цветочная башня из пластиковых бутылок не займет много места и преобразит участок

В СВАО пройдет день экологического образования
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

В СВАО пройдет день экологического образования

Россиянам рассказали, какие страны Евросоюза будут рады туристам этим летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Россиянам рассказали, какие страны Евросоюза будут рады туристам этим летом

Приключенческое путешествие с ограниченным бюджетом: способы
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуризм и Отдых

Приключенческое путешествие с ограниченным бюджетом: способы

Картина дня

наверх