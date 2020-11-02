Украшения со значением: зачем некоторые казаки носили в ухе серьгу

Кто такие казаки и откуда они взялись?

Предшественниками казаков были бродники. |Фото: yandex.ru.

|Фото: moto59.ru. Сформировалось казачество к 15 веку.|Фото: moto59.ru.

В конечном итоге казали оказались на службе у Российской Империи. |Фото: fishki.net.

Зачем казаку в ухе серьга?

Воины всегда любили себя украшать. |Фото: fb.ru.

Серьгу носил единственный сын или последний мужчина. |Фото: primechaniya.ru.

Зачем казаку нужен чуб?

Во-первых, это красиво. yandex.com.

Скорее всего моду на сарматские прически казаки почерпнули у польской знати. |Фото: blog.peramuzesi.org.tr.