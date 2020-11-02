Украшения со значением: зачем некоторые казаки носили в ухе серьгу

В наше время на тему казачества существует огромное количество домыслов и спекуляций. Например, о том, что казаки на самом деле являются самостоятельным этносом или даже национальностью. Подобные фантазии не имеют ничего общего с реальностью. Однако, это вовсе не означает, что казаки не являются интересным объектом для изучения. Жизнь данного сословия на протяжении веков богата на разнообразные яркие события и пикантные подробности.
Кто такие казаки и откуда они взялись?
Предшественниками казаков были бродники. |Фото: yandex.ru.
Как явление казаки появились задолго до того момента, как к данному сословию прилипло хорошо известное сегодня название. Предшественниками казаков были так называемые «бродники» (от слова «бродить» в значении скитаться). Это была весьма разнообразная компания, состоящая преимущественно из беглой бедной аристократии, которая сбивалась в ватаги и шла заниматься разбоем. Бродники были не очень надежной, плохо организованной, но зато крайне подвижной боевой силой. А потому их регулярно нанимали князья Руси и татарские ханы для ведения «рейдовой войны» – осуществления набегов на хутора, села и деревни своих политических конкурентов.
Сформировалось казачество к 15 веку. |Фото: moto59.ru.
Как таковые казаки появляются где-то в XV-XVI веках. Воинские сообщества формируются в «диком поле» в низовьях Вислы, Дона, Неретвы, Дуная и, конечно же, Днепра. В отличие от бродников в казаки бежали не только обедневшие или провинившиеся перед господином представители знати, но также крестьяне, искавшие вольницы и недовольные своим помещиком или общиной, бедные горожане и преступники. Причины ухода людей в казаки были самыми разными. Среди них были авантюристы, однако подавляющее большинство бежало в «дикое поле» не от хорошей жизни.
В конечном итоге казали оказались на службе у Российской Империи. |Фото: fishki.net.
Уходили в казаки абсолютно из всех королевств и княжеств: Польского, Литовского, Московского. Как и бродников, казаков активно нанимали все, у кого были на то деньги. Главным образом их услугами пользовалась Польша и Россия. В конечном итоге ко временам Екатерины II все территории с казачьими «вольницами» оказались в составе Российской Империи, и власти пришлось приложить немало усилий, чтобы привести в меридиан свободолюбивую социальную группу. Впрочем, не нужно думать, что казаки принципиально отказывались идти на службу. Как раз-таки они по большей части этого хотели, правда они также хотели и особого отношения к себе, что периодически приводило к конфликтам с властью, выливавшимся в бунты.
Зачем казаку в ухе серьга?
Воины всегда любили себя украшать. |Фото: fb.ru.
Традиция ношения серьги казаками в одном ухе уходит своими корнями глубоко в века, когда еще не существовало не только казаков, но даже упомянутых выше бродников. Первые упоминания о таких украшениях среди представителей русской воинской аристократии восходят еще в X веку, к сообщениям византийского историка Лева Диакона, который упоминал о серьге в ухе князя Святослава Игоревича.
Интересно, что данная традиция к русским князьям также пришла со стороны, а именно из великой степи. Есть многочисленные упоминания о том, что такие же украшения – серьгу в одном ухе, носили представители многочисленных кочевых народов, с которыми постоянно контактировали наши предки.
Серьгу носил единственный сын или последний мужчина. |Фото: primechaniya.ru.
В конечном итоге традиция дошла до казаков. Судя по всему, смысл ношения серьги за многие столетия сильно поменялся. Как к серьге относились ранние казаки – сказать сложно. Однако, достоверно известно, как трактовалась серьга в одном ухе в XIX столетии. Носить такое украшение мог далеко не каждый казак. Так, серьга в левом ухе означала, что казак – единственный ребенок-мужчина у своих родителей. Если же серьга у казака была в правом ухе, то это означало, что он последний из оставшихся мужчин в своем роду и если погибнет он, то династия прервется. Таким образом все коллеги сразу могли узнать о семейном статусе казака.
Впрочем, данная традиция была свойстве далеко не для всех казаков. Например, на Дону мужчины вообще не носили ювелирных украшений.
Зачем казаку нужен чуб?
Во-первых, это красиво. yandex.com.
На этот счет существует просто какое-то неимоверное количество самых разнообразных версий разной степени убедительности от откровенно странных, до весьма забавных и романтичных. Одни утверждают, что чуб имел носить право только казак, побывавший в реальном бою. Другие указывают на то, что чубы носили якобы из религиозных соображений, чтобы Господу Богу было за что вытащить казак из адского котла.
Скорее всего моду на сарматские прически казаки почерпнули у польской знати. |Фото: blog.peramuzesi.org.tr.
Впрочем, наиболее правдоподобная и хоть как-то подтверждающаяся версия сводится к тому, что чубы пришли в казачество с территории Польши, как раз на заре становления этого самого казачества в XV веке. Именно тогда в Королевстве Польском среди знати появляется легенда о сарматском происхождении польской аристократии. Лысая голова с чубом считалась «сарматской прической», а потому носилась многими представителями польской воинской аристократии.
А так как казаки достаточно часто нанимались в том числе и к полякам, по всей видимости они просто переняли популярную тогда моду. Тем более, что в казаки бежали не только с Руси, но также и с территории Венгрии, Польши и Литвы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии