21 совет начинающему водителю

18. Наклейка "Начинающий водитель" - полезна. Вы ошибаетесь если думаете что вас будут специально ущемлять на дороге, такие водители всё равно подрежут вас вне зависимости от наличия у вас наклейки, зато другие будут относиться терпеливее и чаще пропускать.19. Если вам моргают фарами в спину и сигналят - это не просто так! После обдумайте ситуацию и поймите что вы делали не так, а сейчас без суеты(!) оцените ситуацию и примите разумное решение. Помните про правило 3хД - дай дорогу дураку.20. Всегда вози с собой аварийный набор! Убедись что есть запаска и она накачена(а так же что она подходит), что есть баллонный ключ и домкрат. А так же аварийный знак, трос, аптечка и огнетушитель. Однажды озаботившись этим и спрятав всё в багажнике будете чувствовать себя много комфортнее, если не дай бог пригодится. Или кому то может потребоваться помощь. Из полезных вещей: возите с собой бутылку воды, перчатки, фонарик...21. Смотрите за обочиной, тротуарами, перекрестками и т.д. В любой момент оттуда может выбежать пешеход, и если вы его не видите сейчас - не значит что его нет, особенно в тёмное время суток. Тоже самое касается улиц, где часто люди переходят дорогу как попало - будьте к этому готовы, не превышайте там скорость. Тоже самое если перед вами справа остановился автобус, оттормозитесь - вышедшие из него люди могут внезапно кинуться перебегать дорогу. Особое внимание близ школ, садов - знаки осторожно дети ставят не просто так.