Напалм: когда он появился и является ли запрещенным видом оружия

На просторах отечественного интернета сложно будет отыскать человека, который ни разу не слышал цитату «люблю запах напалма поутру» из кинофильма «Апокалипсис сегодня». Эта цитата ярко характеризует киногероя, однако речь сегодня пойдет вовсе не о популярном драматическом произведении, а как раз о том самом злополучном оружии под названием «напалм». Пришло время разобраться что же это такое на самом деле.
Напалм - страшная штука. /Фото: youtube.com.
Есть немало фильмов про войну, где принцип действия данного оружия отражен довольно достоверно. Кто-то наверняка даже слышал, чем он (напалм) является по своей сути – это загущенный бензин. Данное объяснение правдиво, однако является сильным упрощением, не позволяющим понять всей сути.
Напалм делался как топливо для огнемета. /Фото: fb.ru.
Большинство людей знает о том, что напалм широко использовался американцами во время войны во Вьетнаме. Однако, появилось данное оружие задолго до этого. Изобрели его в 1942 году в Гарвардском университете под руководством профессора Луиза Физера в рамках программы по усовершенствованию топлива для огнеметов. В двух мировых войнах огнеметы как правило заправлялись обычным бензином, который имел один огромный недостаток – малую вязкость. По этой причине струя сильно распылялась и быстро прогорала. Военные же хотели повысить эффективность огнеметов.
Луиз Фрезер - создатель напалма. /Фото: wikiyy.com.
Загустители для огнеметной смеси знали уже тогда, однако для их производства использовался весьма дефицитный на то время (особенно в условиях войны) каучук. «Гарвардцы» же придумали новый загуститель на базе пальмитиновой и нафтеновой кислот. Собственно название «napalm» и является аббревиатурой от названий «naphthenic acid» и «palmitic acid». Последнюю легко получить в промышленных масштабах. Содержится она даже в молоке, сале, пальмовом масле и многих других продуктах.
Напалмом бомбили Токио в 1945 году. /Фото: warphoto.ru.
Загуститель из кислот смешивается с горючей фракцией: бензином или керосином. Загуститель добавляется в фракцию в доли от 8 до 14 %, в результате чего получается горючая смесь, дающая куда более жаркое и стойкое пламя. А самое главное, что благодаря новому загустителю горючая фракция стала лучше проникать в укромные места и прилипать буквально ко всему, что есть на ее пути. Учитывая огромную температуру горения в 500-900 градусов по Цельсию, сбить пламя напалма почти не реально без специального нейтрализатора.
Больше всего досталось Вьетнаму. /Фото: buzzfeed.com.
Этой «потрясающей» штукой американские военные еще в 1942 году додумались заправлять не только огнеметы для пехоты и техники, но также и авиационные бомбы. В 1944 году ВВС США уже бомбили напалмом немецкие топливные склады во Франции, а также японские укрепления на островах в Тихом океане. 10 марта 1945 года с применением напалма бомбили Токио, в результате чего погибли тысячи людей, в первую очередь гражданских. Применялся напалм и во время войны в Корее в 1950-1953 годах, в ходе Первой индокитайской войны, правда первым бомбить вьетнамцев напалмом стали не американцы, а французы.
Напалм был запрещен конвенцией ООН только в 1980 году. Впрочем, никакое принятие конвенций не остановило страны и в первую очередь США от дальнейшего развития данного вида оружия.
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