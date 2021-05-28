Кольцо с камерой и фотоаппарат в пачке сигарет: 11 шпионских примочек ХХ века

1. Камера в Lucky Strike

Из этих сигарет дым не выкуришь. /Фото: abunawaf.com

2. Камера в кармане жилета

Предтеча камеры в пуговице пальто. /Фото: astv.ru

3. Часы с камерой Ticka

Часы порой и снимать умеют. /Фото: bigpicture.ru

4. Камера в книге

Такая примочка знакома большинству поклонников шпионских книг или фильмом. /Фото: billionnews.ru

5. Камера-физиограф

Наблюдение за природой - лишь прикрытие. /Фото: dailymail.co.uk

6. Камера Expo Police

Мини-камера может быть не только для агента. /Фото: fresher.ru

7. Фотокамера Minox

Фотокамера, помещающаяся в ладони. /Фото: mirfactov.com

8. Пистолет-камера Doryu 2-16

Оружие, которое не стреляет. /Фото: mixnews.lv

9. Камера-пистолет Mamiya

Еще одно детище японских инженеров. /Фото: mixnews.lv

10. Камера в форме ABC-часов

Камера на руке для настоящего сыщика. /Фото: squarespace-cdn.com

11. Камера в кольце

Когда съемка ведется...пальцем. /Фото: pikabu.ru