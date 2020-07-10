Прекратите помогать людям, которые не ценят вашу помощь

Нам говорят, что людям нужно помогать без всяких условий, и особенно когда они меньше всего этого ожидают. Разумеется, это абсолютно верно. Случайные проявления доброты могут изменить жизнь человека во многих отношениях. Однако, есть и другое мнение по этому вопросу.Маркетолог Камми Фам: "Моя мама учила меня никогда не давать людям советов и не пытаться никому помогать, пока меня об этом не попросят. Я всегда думала, что она, возможно, просто была холодна, равнодушна к окружающим. Однако, с годами я начала понимать, что она была права."Общество всегда подчеркивает, что помощь другим – благородное дело. Признаться, я делаю то же самое.Нам говорят, что людям нужно помогать без всяких условий, и особенно когда они меньше всего этого ожидают. Разумеется, это абсолютно верно. Случайные проявления доброты могут изменить жизнь человека во многих отношениях. Однако, у каждой монеты есть оборотная сторона. Очень важно не закрывать глаза на эту теневую сторону, на побочный, так сказать, эффект любого подобного доброго поступка.Я не хочу сказать, что помогать людям – это всегда плохо. Но в то же время, это не всегда хорошо. Что-то хорошее есть в плохом, как и плохое в хорошем. Так что, помогать людям – не обязательно плохая идея, но и хорошей ее можно назвать не всегда.Вот три случая, когда я принципиально не помогаю людям, и вам советую поступать так же.Это не всегда легко сделать. Ведь нас всех учили помогать людям – и это правильно. Однако, вы должны отказаться от этого распространенного заблуждения.«Когда вы станете старше, вы обнаружите, что у вас есть всего две руки, одна для того, чтобы помогать самим себе, а другая – чтобы помогать другим», – говорил известный американский юморист и телеведущий Сэм Левенсон.Основатели стартапов часто просят поделиться идеями, дать полезный совет. Я понимаю, как это сложно, управлять стартапом, поскольку сама этим давно занимаюсь. Однако, с некоторых пор я прекратила делиться знаниями бесплатно.В прошлом люди довольно часто приглашали меня на чашку кофе, чтобы просто выудить у меня какую-нибудь идею. Однако, теперь я думаю так: если у вас есть несколько миллионов долларов в банке, полученных от венчурных фондов, копаться в моей голове бесплатно – это просто неприлично, особенно если вы даже не удосуживаетесь заплатить за мой чай.Они не понимают, что мне тоже нужно кормить семью, выплачивать ипотеку, выполнять обязательства по срокам. Они не понимают, что для того, чтобы найти время на посиделки за кофе, мне пришлось бы компенсировать потерянные часы и не спать до 2 часов ночи, чтобы закончить свою основную работу.Если кто-то считает, что мое время ничего не стоит, у меня нет времени для таких людей!Если людям нет до вас никакого дела, вы не должны им помогать. Они просто не заслуживают вашей помощи.Теперь я просто называю людям свою почасовую таксу и вынимаю платежный терминал Square. Да, многим подобное поведение может показаться грубым, но это сильно облегчает мою жизнь и делает меня счастливее. Люди воспринимают меня более серьезно. Если кто-то не может позволить себе оплатить мою услугу или совет, обычно я придумываю для них какой-то другой способ компенсировать мое время.Правило №1: никогда не оказывайте профессиональных услуг бесплатно.Правило №2: никогда не забывайте о правиле №1.В следующий раз, если кто-то попросит вас выступить на их конференции бесплатно, не соглашайтесь до тех пор, пока не договоритесь о более привлекательных условиях. Если они не могут заплатить, попросите бесплатную площадь для своего рекламного стенда, время для продвижения своего бизнеса или, возможно, бесплатные билеты на конференцию. Это сразу покажет, серьезно ли люди относятся к вашему участию в их мероприятии.Люди всегда будут пытаться использовать вас, если только вы им это позволите. У вас нет времени, чтобы помочь всем без исключения, поэтому помогайте только тем, кто этого заслуживает.И помните: первый человек, которому вы обязаны помогать – это вы сами. Если помощь людям делает вас несчастными, прекратите это делать. Просто перестаньте помогать людям, раз и навсегда.Иногда следует быть эгоистичными и ставить собственные интересы выше чужих. Не обращайте внимания на то, что общество призывает вас поступать по-другому.Признаюсь, моя самая большая слабость заключается в том, что я люблю помогать людям. Я помогаю им, независимо от того, просят они об этом или нет. Но, придерживаясь такой жизненной философии, никогда не знаешь, откуда ждать неприятностей.У одного моего бывшего клиента дела шли плохо. Моя команда потратила несколько дней, анализируя все данные и тенденции, чтобы разобраться в причине возникших проблем. Это не было частью оговоренной услуги, и мы не выставляли ему счет. Мы делали это потому, что заботились об успехе клиента. Мои коллеги обнаружили серьезные проблемы в его бизнес-модели и стратегии. Мы показали клиенту свои выводы, а в результате он немедленно расторг договор и отказался от наших услуг.Мы трудились в принципе из сострадания к своему клиенту. Мы сказали ему то, чего он не хотел слышать. То есть, фактически мы потеряли деньги и время потому, что пытались помочь человеку. И, наконец, мы сделали так, что человек нас возненавидел, высказав ему профессиональное суждение.Запомните: самый простой способ превратить друга во врага: дать ему совет, который он не хочет услышать.Когда я предлагаю кому-либо свою помощь, я действительно хочу помочь. Но очень часто случается так, что люди не готовы принять мою помощь. И это нормально. Для любых перемен к лучшему требуется много усилий и времени, а большинство людей не хотят идти таким путем.Не следует давать советы, когда люди не готовы воспринимать их всерьез, или однажды они могут вернуться и вас же обвинить в том, что ваши рекомендации им не помогли. Одним словом, я перестала помогать людям, которые не хотят моей помощи. Меньше ненужных страданий, больше времени для самой себя.3. Прекратите помогать людям, если вы не можете довести дело до конца и сделать все наилучшим образомЭто самый важный пункт. Предлагать кому-то помощь, если на самом деле вы не готовы или не можете помочь – это грубейшая ошибка, если не больше. Я совершала ее множество раз, и о некоторых случаях горько сожалею до сих пор.Несколько лет назад мои родители были за границей и попросили меня присмотреть за домом. Я не имею понятия о том, как правильно поливать растения. Некоторые из них я залила, а некоторым, наоборот, не хватило влаги. Месяц спустя, когда родители вернулись, все растения погибли. Если бы я не предложила помощь, кто-нибудь другой, кто знает, как ухаживать за растениями, сделал бы это, и тогда драгоценные растения моего отца были бы живы до сегодняшнего дня. Разумеется, с тех пор родители не позволяют мне даже прикоснуться к растению.Попытка помочь людям, когда у вас нет для этого навыков или времени, часто приносит больше вреда, чем пользы.Предлагая помощь, не будучи способными сделать все наилучшим образом, вы совершаете огромную ошибку. Это как быть слепым и предлагать научить кого-то рисовать. Своим предложением вы заставляете людей упустить возможность найти лучшую помощь. А в некоторых случаях ваша доброта может даже причинить людям боль. Один из самых простых способов разрушить взаимное доверие и добрые отношения – предложить человеку помощь, которую вы не можете оказать и довести до конца.Ведь, в конце концов, все в жизни может быть хорошо или плохо, поэтому следует стремиться найти правильный баланс между двумя крайностями.Всегда тщательно взвешивайте, прежде чем предлагать свою помощь кому-то. Если вы не будете этого делать, вас ждет неминуемая потеря времени, денег и хороших отношений с людьми (как личных, так и профессиональных), которые вам дороги.