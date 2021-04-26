Страсти по «свинье»: действительно ли немецкие рыцари строились клином на Ледовом побоище

1. В чем смысл «свинской» проблемы?

На самом деле мы мало что знаем. /Фото: ya.ru.

Лобовое, не критическое прочтение источников - ошибка новичков и дилетантов, а также любимый способ недобросовестных исследователей. /Фото: fb2.top.

2. Исторические источники против логики

Никифор II Фока - военачальник и император Византии. /Фото: vk.com.

Катафрактарии похожи на рыцарей. /Фото: ya.ru.

Средневековые военные трактаты - вещь в себе. /Фото: wiktenauer.com.

3. Апробация практикой и логика против военачальников древности

Построение клином по Никифору. Цифры слева: номера шеренг. Цифры справа: число всадников в шеренге. Красная стрелка - направление удара. /Фото: novate.ru.

Построение по Никифору клином после столкновения с пехотой. Зеленая линия с оранжевыми молниями - место удара пехоты. Синие стрелки - направление продолжающегося движения задних выступающих шеренг, после вклинивания передних. /Фото: novate.ru.

3. Мы вроде говорили о рыцарях!

Для реконструкторов и военных историков это выглядит примерно так. /Фото: novate.ru.

4. Наполеон и «конное свинство»

С развитием системы военной подготовки линии кавалеристов становились только длиннее и прямее. /Фото: ya.ru.