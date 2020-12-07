Трагедия на съемках: как погиб знаменитый актёр Андрей Ростоцкий

Трагедия в Сочи

В мае 2002 года Ростоцкий прибыл со съемочной группой в окрестности Сочи, где планировались съемки картины «Моя граница» по заказу киностудии имени Горького.

Остановились в санатории Министерства обороны «Кудепста». Но съемки не начинали, сначала режиссер хотел присмотреться к натуре. А найти ее, по его мнению, было не так-то легко.

Утром в воскресенье 5 мая Ростоцкий в очередной раз отправился на поиски съемочной натуры. Водитель пограничного «уазика», которого прикрепили к режиссеру, по его просьбе повез его в район горнолыжного курорта «Красная поляна». По пути Андрей несколько раз просил остановиться, чтобы осмотреть окрестности… Но, судя по всему, все было не то…

И вот они добрались до безлюдной скалистой местности. Внимание режиссера привлекла одна из скал, расположенная у водопада Девичьи слезы. Он вылез из машины и, попросив шофера подождать, принялся взбираться по склону. В этих краях иногда бывали альпинисты, но те, как правило, имели при себе страховочные тросы. Ростоцкий же понадеялся на свой каскадерский опыт: ведь ему не раз приходилось выполнять в кино сложнейшие трюки, которых потом больше никто так и не смог повторить… В общем, о страховке он и не подумал.

Однако напрасно Андрей Станиславович рассчитывал на то, что его и на этот раз не подведет удача. Вскоре он, потеряв равновесие, сорвался вниз с 30-метровой высоты…

По одной из версий, шофер привез израненное тело режиссера обратно в санаторий. Ростоцкий был без сознания. «Скорая» отвезла его в Хостинскую районную больницу. По другой версии, «Скорую» вызвали по мобильному прямо к водопаду, приехали сразу две машины – из Красной Поляны и Адлера. Но к тому моменту прошло уже больше часа.

Так или иначе, Ростоцкий оказался в больнице. Главврач, увидев пациента в коме, сразу же понял, что тот не выживет: помимо переломов всех четырех конечностей, у него была очень серьезная черепно-мозговая травма. Тем не менее, Ростоцкого повезли на операцию. Он скончался прямо на операционном столе.