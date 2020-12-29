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Что могут ногти рассказать о характере человека

Итак, время изучить ногти. Если в приведённой таблице нет ногтей той формы, какие у вас, найдите на картинке наиболее близко к ним подходящие.




Что могут ногти рассказать о характере человека ногти, познавательно, характер






1. Длинные и прямоугольные ногти





Если у вас длинные и прямоугольные ногти, то вы, скорее всего, очень общительный человек, который, ко всему прочему, обладает острым умом. Вы испытываете удовольствие от нового знакомства и рады новому опыту, а также всегда пытаетесь расширить свой кругозор.
Когда дело доходит до работы, ваш главный девиз — «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Вы изучаете вопрос со всех сторон и принимаете самое оптимальное решение. Главное — все продумать, вплоть до мельчайших подробностей.

1. Длинные и прямоугольные ногти ногти, познавательно, характер





2. Широкая и плоская ногтевая пластина





Вы человек с ясным умом, которые анализирует всех и вся. Вы думаете, прежде чем говорить, и люди часто обращаются к вам за советом, внимательно слушают ваше мнение. Вы прекрасно разбираетесь в характерах людей, и на ваши инстинкты всегда можно положиться.
Таким людям нравится создавать что-то новое, они знают, что труд впоследствии окупится. Прежде всего их интересует практичность и польза, поэтому они любят придумывать умные решения для сложных проблем.

2. Широкая и плоская ногтевая пластина ногти, познавательно, характер





3. Короткие и округлые ногти





Скорее всего, вы энергичный, творческий человек с большим (возможно, скрытым) талантом.
Вы излучаете радость и позитив, поэтому люди всегда с удовольствием идут на контакт с вами. После того как вы приобретете нового друга, вы остаетесь верны ему всю жизнь и делаете все, чтобы защитить людей, которых любите.
Есть несколько вещей, которые вы любите больше всего на свете. Внутри вас играет дух авантюризма, и, если что-то однажды захватило ваш разум, вы уже никогда не отступите, пока не добьетесь этого. Кто-то говорит, что вы немного упрямы, но вы-то знаете, чего хотите!

3. Короткие и округлые ногти ногти, познавательно, характер





4. Короткие ногти с неровными краями





Возможно, они неровные оттого, что вы их постоянно грызёте? Тогда вы, вероятнее всего, очень чуткий и наблюдательный человек. Вы дорожите существующими отношениями с людьми и осторожно относитесь к принятию новых друзей.
О таких, как вы, говорят: «В тихом омуте черти водятся». Вы можете казаться невозмутимым снаружи, а внутри вас может одолевать буря эмоций. Ваши друзья всегда знают, что могут услышать от вас правду, пусть даже она будет горькой.

4. Короткие ногти с неровными краями ногти, познавательно, характер





5. Крупная прямоугольная ногтевая пластина





Вы очень трудолюбивый человек и прирождённый лидер, который подходит к делам со всей ответственностью. Вам доверяют важные встречи, потому что каждый знает, что может рассчитывать на вас. Когда вы делаете что-то, вы делаете это правильно.
Однако вы не просто упёртый работяга. В душе вы еще и весёлый человек, который всегда за то, чтобы встретить хорошую компанию.

5. Крупная прямоугольная ногтевая пластина ногти, познавательно, характер





6. Треугольные ногти





Вы смелый и решительный человек, который всегда знает, чего он хочет. Вы с большим пристрастием берётесь за любое поручение.
Когда дело доходит до работы, ваш девиз — «Работай легко, не затрачивай много усилий», так как вы действительно обдумываете своё решение перед тем, как действовать. Ваш упорный труд всегда окупается и выглядит великолепно.

6. Треугольные ногти ногти, познавательно, характер





7. Овальные и длинные ногти





Если ваши ногти имеют овальную форму, то вы, скорее всего, очень творческий человек. Вы обладаете хорошим воображением, и вы счастливы находиться в окружении красивых вещей. Люди тянутся к вам, особенно когда у них в душе бушует океан эмоций, чтобы найти отдушину в вашей спокойной и тихой гавани.
Некоторые говорят, что вы берёте на себя слишком много, однако на самом деле полное погружение в работу делает вас счастливым, особенно когда это приносит пользу другим.

7. Овальные и длинные ногти ногти, познавательно, характер





8. Кутикулы необычной формы





Это означает, что вы очень яркий человек, который избегает слова «обычный», как какую-то чуму. Вы всегда находите нестандартные решения. Ваш девиз — «Работать так работать, отдыхать так отдыхать!». Вы умеете получать удовольствие, поэтому все, чем бы вы ни занимались, по определению не может быть скучным.

8. Кутикулы необычной формы ногти, познавательно, характер





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