Что могут ногти рассказать о характере человека

3. Короткие и округлые ногти

Скорее всего, вы энергичный, творческий человек с большим (возможно, скрытым) талантом.Вы излучаете радость и позитив, поэтому люди всегда с удовольствием идут на контакт с вами. После того как вы приобретете нового друга, вы остаетесь верны ему всю жизнь и делаете все, чтобы защитить людей, которых любите.Есть несколько вещей, которые вы любите больше всего на свете. Внутри вас играет дух авантюризма, и, если что-то однажды захватило ваш разум, вы уже никогда не отступите, пока не добьетесь этого. Кто-то говорит, что вы немного упрямы, но вы-то знаете, чего хотите!