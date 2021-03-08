Что из продуктов скоро может навсегда исчезнуть

Знаете ли вы, что некоторые из таких привычных и любимых нами продуктов могут в скором времени прекратить своё существование? Изменение климата на планете ведёт не только к вымиранию определённых видов животных, но также наносит значительный ущерб сельскому хозяйству. Так что наслаждайтесь этими продуктами, пока у вас есть такая возможность, ведь они могут перестать существовать уже при нашей жизни.



Авокадо

Кофе

Бананы

Рыба

Арахис

Мёд

Шоколад

Итальянская пшеница твёрдых сортов

Вино

Апельсины

Звучит пессимистично?