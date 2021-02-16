Что случилось с советской подлодкой К-129: Загадочное исчезновение, 98 похоронок и молчание властей

8 марта 1968-го пропал контрольный сигнал с подводной лодки К-129, находившейся в северных тихоокеанских водах. Поиски продолжались более 70 суток, но все безрезультатно. Советское судно будто растворилось в океане вместе с экипажем из 98 человек. Этот эпизод долгое время оставался засекреченным. Даже сегодня эксперты не сходятся в едином мнении по поводу версий гибели подлодки. Кривотолки вызывает и тот факт, что верхушка СССР отреклась от К-129, и почти сотня подводников признаны «умершими».
Безуспешные поиски и 98 похоронок
Место гибели субмарины. /Фото: livekavkaz.ru
До потери сигнала субмарина К-129 отбыла в своем последнем походе 12 дней. Подводная лодка покинула бухту на камчатском берегу 24 февраля, официально выполняя сверхплановое боевое дежурство. Из последнего плавания субмарина вернулась полтора месяца назад, ожидая осмотра материальной части и восстановления боеспособности. Основная часть экипажа отсутствовала, поэтому произошла доукомплектация подводниками с других судов и учениками-матросами. Контрольное радиодонесение было запланировано на ночь с 7 на 8 марта.
Как вспоминал позже контр-адмирал Виктор Дыгало, тревожная новость настигла его за праздничным столом по случаю празднования Международного женского дня. Ему позвонили и срочно вызвали в кабинет командующего 15-й эскадрой контр-адмирала Криворучко, где собралось экстренное совещание из-за потери связи с К-129. Радиограммы оставались без ответа, ситуацию не проясняли и полеты разведавиации. Поисково-спасательную группу составляли более 30 различных кораблей. Но никаких следов субмарины обнаружить не удалось. По истечении 73 суток поисков родственникам исчезнувших моряков-подводников отправили 98 похоронных извещений.
Отречение от лодки и американские потуги
Экипаж подлодки К-129. /Фото: im0-tub-ua.yandex.net
Факт пропажи подводной лодки был по умолчанию засекречен советской военно-политической верхушкой, а саму К-129 исключили из состава ВМФ. Родственники пропавших без вести членов экипажа рассказывали, что в похоронках моряки назывались не погибшими при несении службы, а умершими. Поиски подлодки велись в режиме повышенной секретности, но несмотря на все это американским военным удалось засечь в акватории Тихого океана сосредоточение авиации и кораблей Советского Союза. В США быстро заподозрили пропажу подлодки и решили обнаружить ее первыми. СССР официально отказался от затонувшей субмарины, что придало судну статус бесхозного. По правовым нормам теперь ее владельцем могла назваться любая нашедшая К-129 страна.
Инновационная акустическая система наблюдения помогла американцам оперативно обнаружить примерный район гибели лодки. Для обследования ареала спецсудно «Мизар» оснастили лучшими на тот момент гидроакустическими системами, аппаратурой подводного телевидения и магнитного исследования дна. В поисках задействовали и современную подлодку "Халибат" с глубоководными аппаратами.
После скрупулезной работы советская подлодка была найдена, сделаны тысячи фотоснимков. К-129 с повреждениями корпуса находилась на глубине свыше 5 километров. Поднять затонувшую подлодку удалось только в июле-августе 1974 года после длительной подготовки уникальных глубоководных устройств. Операция проводилась в условиях секретности. Американские журналисты сообщали, что подняты лишь части судна. Но достоверно неизвестно, какие материалы попали в руки ЦРУ.
Версии катастрофы
Подъем подлодки американцами. /Фото: i.pinimg.com
Несмотря на засекреченность фактов гибели и подробностей операции подъема, сегодня большинство материалов находятся в свободном доступе. Долгое время самыми вероятными причинами катастрофы называли провал подлодки из-за неисправностей или же ошибок экипажа. Рассматривался возможный взрыв боезапаса или же аккумуляторной батареи. Но озвучивалась и версия о столкновении с американским судном. Подавляющая часть командиров, имевших опыт службы на подобных подлодках, предполагали, что субмарина потерпела крушение из-за непредвиденного провала на чрезмерную глубину. Не было секретом, что для собственного водоизмещения подлодка такого типа имела недостаточную энерговооруженность.
Эта особенность ограничивала возможности экипажа в применении оперативных противоаварийных мер. При этом существующие на тот момент нормативы предписывали подлодкам 90% от всего периода боевой службы пребывать в подводном положении либо же на перископной глубине погружения. Ситуация осложнялась необходимостью держать аккумуляторные батареи с зарядом в 2/3 от их номинальной емкости. Такое условие вынуждало командиров проводить частую зарядку или же пускать в ход дизель. Поэтому долгое время подлодка стояла в опасном режиме РДП (работа дизельного двигателя при движении под водой), что требовало от экипажа высокого напряжения и безотказной концентрации.
Американские похороны русских моряков
Предпоследний поход К-129. /Фото: 2017.f.a0z.ru
Сегодня технические эксперты, после детального анализа записей с акустических станций США в марте 1968 года, практически единогласно называют причину катастрофы. По имеющимся достоверным данным 11 марта зафиксированы звуки взрывов в ракетных шахтах. Происходило это на большой глубине. Вероятнее всего, когда ракетное топливо сдетонировало в шахтах, подводная лодка К-129 находилась уже на дне. Эту версию частично подтверждают и фотографии, сделанные с поисковой американской субмарины "Халибат". Таким образом, получается, что на момент пропажи радиосигнала К-129 оказалась в аварийном состоянии, не имея возможности передавать радиограммы и запрашивать помощь. Через трое суток субмарина затонула.
Тела моряков-подводников, поднятых американцами вместе с частями корпуса К-129, были захоронены в Тихом океане представителями США с соблюдением всех традиций советского ВМФ. Видеокадры похоронной церемонии российской стороне передали в 1992 году, а в 1995-м группа судов Тихоокеанского флота подошла к месту гибели К-129, отдав воинские почести затонувшему экипажу. В 1998-м все моряки подводной лодки посмертно удостоены орденов Мужества.
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