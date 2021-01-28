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Как правильно согреться после переохлаждения, чтобы не заработать простуду


Как правильно согреться после переохлаждения, чтобы не заработать простуду

Всё больше людей предпочитает здоровый образ жизни, поэтому давно пора забыть такие дикарские способы борьбы с потенциальной простудой, как стопка водки. Материал расскажет о шести способах правильного поведения, если вы замерзли и рискуете подхватить простуду.

1. Только не алкоголь!


Чай, а не алкоголь от простуды.

Чай, а не алкоголь от простуды.

 

Огромное количество людей из постсоветских стран уверены, что водка - лучшее средство от надвигающейся простуды. Выпей стопку - и приятное тепло, которое разольется по телу, изгонит простуду. Это губительная тенденция. Алкоголь резко расширяет сосуды и создает лишь ИМИТАЦИЮ прогретого организма. Внутренние органы остаются несогретыми, кровь приливает лишь к сосудам на поверхности кожи (капиллярам). Следовательно, согреваться нужно любой теплой жидкостью, но не алкоголем.

2. Парьте руки, а не ноги


Парим руки, а не ноги.

Парим руки, а не ноги.

 

Из советского детства к нам пришло убеждение, что если вы очень замерзли в холодную погоду, то во избежание простуды нужно парить ноги в горячей воде. А вот в наши дни многие терапевты, в особенности детские, советуют после переохлаждения парить в горячей воде руки, а не ноги, поскольку именно таким образом по кровотоку до сердца и внутренних органов скорее дойдет горячая кровь, а значит переохладившийся организм быстрее придет в состояние термонормы в разы быстрее, нежели при парке ступней.

3. Не горячий душ, а чашка чего-нибудь тёпленького


Горячее не на себя, а внутрь себя!

Горячее не на себя, а внутрь себя!

 

Многие люди, придя домой после серьезного переохлаждения, стремятся сразу же встать под горячий душ. Но для того, чтобы почувствовать себя в полном тепле под горячим душем, понадобится минут десять. А вот если вы побежите не в душ, а на кухню, где быстро разогреете себе в микроволновке чашку жидкого супа/бульона или вскипятите в электрочайнике гигантскую чашку чая/морса, то организм согреется за 2-3 минуты. Потому что важно не ощущение тепла на поверхности кожи, а о прогреваемости организма изнутри (через кровеносные сосуды). Когда горячая жидкость попадает в желудок, то оттуда тепло поскорее по сосудам поступит к сердцу, а от него и по всему телу. Теплый душ же согреет только капилляры.

4. Начинайте греться не в квартире, а уже в подъезде


Начинаем греться ещё в подъезде.

Начинаем греться ещё в подъезде.

 

Как правило, замерзший человек, зайдя в свой подъезд, так жаждет поскорее добраться до тёпленькой квартиры, что вызывает лифт. И это неправильное решение. Идите по лестнице! Для избежания простуды согревание должно быть постепенным. Поэтому поднимайтесь по лестнице в среднем либо чуть быстрее среднего темпе, при этом значительно напрягая мышцы ног или ягодиц нарочно.

5. Работайте кулаками


Чередуем 20 быстрых сжатий-разжатий кулака с напряжением распахнутой кисти на 7 секунд, повторяем.

Чередуем 20 быстрых сжатий-разжатий кулака с напряжением распахнутой кисти на 7 секунд, повторяем.

 

Если не совсем понятно, когда вы сможете согреться (вы уже замерзли, но еще только на пути к теплому помещению дома), начинайте сгибать и разгибать в локтях руки. Затем начинайте крепко сжимать и разжимать кулаки. Это поможет очень быстро направить теплый кровоток от согревшихся кистей рук к сердечной мышце. Выполнять сжимание-разжимание кулаков можно сколь угодно долго, нет никаких противопоказаний (бонус: этот метод рекомендуют также тем, у кого случилась паническая атака). Вариация: 20 раз быстро сжимать-разжимать кулаки, а затем на 7 секунд выпрямить пальцы, максимально разведя их, и сильно напрячь мышцы кистей, повторять N раз до согревания.

6. Замерзли? Съешьте мороженое!


Кто бы мог подумать, но это правда.

Кто бы мог подумать, но это правда.

 

Если вы очень замерзли, то придя домой, нужно съесть быстрые углеводы. И вы не поправитесь, ведь когда организм согревается, он быстро расщепляет поступающую пищу. И даже пломбир здесь поможет. Хоть и звучит как шутка. Дело в том, что организм согревается именно с помощью распада углеводов до сахарозы и затем глюкозы. Чем быстрее этот процесс произойдет, тем быстрее в кровь поступит энергия, которая согреет весь организм. С калориями не следует переусердствовать. Выбираем шоколадную конфету, мармелад, зефир, немного жирного пломбира.

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Как правильно согреться после переохлаждения, чтобы не заработать простуду

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Как правильно согреться после переохлаждения, чтобы не заработать простудуПодписаться на мой Instagram
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