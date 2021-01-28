Как правильно согреться после переохлаждения, чтобы не заработать простуду

1. Только не алкоголь!

Чай, а не алкоголь от простуды.

2. Парьте руки, а не ноги

Парим руки, а не ноги.

3. Не горячий душ, а чашка чего-нибудь тёпленького

Горячее не на себя, а внутрь себя!

4. Начинайте греться не в квартире, а уже в подъезде

Начинаем греться ещё в подъезде.

5. Работайте кулаками

Чередуем 20 быстрых сжатий-разжатий кулака с напряжением распахнутой кисти на 7 секунд, повторяем.

6. Замерзли? Съешьте мороженое!

Кто бы мог подумать, но это правда.