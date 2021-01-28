Как правильно согреться после переохлаждения, чтобы не заработать простуду

Всё больше людей предпочитает здоровый образ жизни, поэтому давно пора забыть такие дикарские способы борьбы с потенциальной простудой, как стопка водки. Материал расскажет о шести способах правильного поведения, если вы замерзли и рискуете подхватить простуду.
1. Только не алкоголь!
Чай, а не алкоголь от простуды.
Огромное количество людей из постсоветских стран уверены, что водка - лучшее средство от надвигающейся простуды. Выпей стопку - и приятное тепло, которое разольется по телу, изгонит простуду. Это губительная тенденция. Алкоголь резко расширяет сосуды и создает лишь ИМИТАЦИЮ прогретого организма. Внутренние органы остаются несогретыми, кровь приливает лишь к сосудам на поверхности кожи (капиллярам). Следовательно, согреваться нужно любой теплой жидкостью, но не алкоголем.
2. Парьте руки, а не ноги
Парим руки, а не ноги.
Из советского детства к нам пришло убеждение, что если вы очень замерзли в холодную погоду, то во избежание простуды нужно парить ноги в горячей воде. А вот в наши дни многие терапевты, в особенности детские, советуют после переохлаждения парить в горячей воде руки, а не ноги, поскольку именно таким образом по кровотоку до сердца и внутренних органов скорее дойдет горячая кровь, а значит переохладившийся организм быстрее придет в состояние термонормы в разы быстрее, нежели при парке ступней.
3. Не горячий душ, а чашка чего-нибудь тёпленького
Горячее не на себя, а внутрь себя!
Многие люди, придя домой после серьезного переохлаждения, стремятся сразу же встать под горячий душ. Но для того, чтобы почувствовать себя в полном тепле под горячим душем, понадобится минут десять. А вот если вы побежите не в душ, а на кухню, где быстро разогреете себе в микроволновке чашку жидкого супа/бульона или вскипятите в электрочайнике гигантскую чашку чая/морса, то организм согреется за 2-3 минуты. Потому что важно не ощущение тепла на поверхности кожи, а о прогреваемости организма изнутри (через кровеносные сосуды). Когда горячая жидкость попадает в желудок, то оттуда тепло поскорее по сосудам поступит к сердцу, а от него и по всему телу. Теплый душ же согреет только капилляры.
4. Начинайте греться не в квартире, а уже в подъезде
Начинаем греться ещё в подъезде.
Как правило, замерзший человек, зайдя в свой подъезд, так жаждет поскорее добраться до тёпленькой квартиры, что вызывает лифт. И это неправильное решение. Идите по лестнице! Для избежания простуды согревание должно быть постепенным. Поэтому поднимайтесь по лестнице в среднем либо чуть быстрее среднего темпе, при этом значительно напрягая мышцы ног или ягодиц нарочно.
5. Работайте кулаками
Чередуем 20 быстрых сжатий-разжатий кулака с напряжением распахнутой кисти на 7 секунд, повторяем.
Если не совсем понятно, когда вы сможете согреться (вы уже замерзли, но еще только на пути к теплому помещению дома), начинайте сгибать и разгибать в локтях руки. Затем начинайте крепко сжимать и разжимать кулаки. Это поможет очень быстро направить теплый кровоток от согревшихся кистей рук к сердечной мышце. Выполнять сжимание-разжимание кулаков можно сколь угодно долго, нет никаких противопоказаний (бонус: этот метод рекомендуют также тем, у кого случилась паническая атака). Вариация: 20 раз быстро сжимать-разжимать кулаки, а затем на 7 секунд выпрямить пальцы, максимально разведя их, и сильно напрячь мышцы кистей, повторять N раз до согревания.
6. Замерзли? Съешьте мороженое!
Кто бы мог подумать, но это правда.
Если вы очень замерзли, то придя домой, нужно съесть быстрые углеводы. И вы не поправитесь, ведь когда организм согревается, он быстро расщепляет поступающую пищу. И даже пломбир здесь поможет. Хоть и звучит как шутка. Дело в том, что организм согревается именно с помощью распада углеводов до сахарозы и затем глюкозы. Чем быстрее этот процесс произойдет, тем быстрее в кровь поступит энергия, которая согреет весь организм. С калориями не следует переусердствовать. Выбираем шоколадную конфету, мармелад, зефир, немного жирного пломбира.
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