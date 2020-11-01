Как очистить мебель, ковры, постельное белье и одежду от шерсти домашних животных

Если проводить регулярную уборку , шерсти будет намного меньше

Шерсть на мебели

Особенно хорошо шерсть заметна на темных изделиях / Фото: i.ytimg.com

Шерсть на коврах

Сильнее всего в ковры забивается короткая шерсть / Фото: static.tildacdn.com

Если у вас есть питомец, лучше обзавестись пылесосом для уборки шерсти / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Шерсть на постельном белье

Шерсть питомца может оказаться в самых неожиданных местах / Фото: tekstilprofi.com

Шерсть на одежде

Перед выходом из дома пройдитесь липком роликом по одежде / Фото: ledinews.ru

Как уменьшить распространение шерсти

Благодаря регулярной уборке в доме будет намного меньше шерсти / Фото: mon.medikforum.ru

Рекомендации по уходу за линяющим питомцем

Регулярно вычесывайте животных, особенно в период линьки / Фото: kotiko.ru

Грумер не только избавит питомца от лишней шерсти, но и сделает стильную стрижку / Фото: img.petsens.com