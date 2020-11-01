Как очистить мебель, ковры, постельное белье и одежду от шерсти домашних животных

Если проводить регулярную уборку, шерсти будет намного меньше
Домашние любимцы - наши верные друзья. Однако есть у них один недостаток - шерсть, которая остается буквально повсюду. В период осенне-весенней линьки проблема обостряется еще больше. Novate.ru подскажет, как избавиться от волосков питомцев и можно ли уменьшить их количество.
Шерсть на мебели
Особенно хорошо шерсть заметна на темных изделиях / Фото: i.ytimg.com
Шерстинки электризуются, поэтому моментально липнут к мебели, ковровым покрытиям и постельному белью. Первым делом нужно снять напряжение, а именно протереть мебель антистатиком. Для удаления шерсти с деревянных или кожаных изделий нанесите средство на хлопчатобумажную материю или салфетку из микрофибры и обработайте поверхности.
По мягкой мебели с текстильной обивкой достаточно пройтись жесткой щеткой. Также поставьте рядом емкость с водой, чтобы время от времени ополаскивать инструмент. Еще один вариант - проводить ручную чистку в латексных перчатках. Шерстинки мгновенно прилипают к резине, поэтому уборка пройдет быстро. Для велюровых изделий применяйте липкие ленты или скотч. После этого, чтобы приподнять ворсинки, деликатно пройдитесь по поверхности щеточкой.
Шерсть на коврах
Сильнее всего в ковры забивается короткая шерсть / Фото: static.tildacdn.com
Лучший помощник в этом деле - пылесос для уборки шерсти. Очищать ковровые покрытия нужно не реже, чем 2-3 раза в неделю. Хозяевам животных с длинной шерстью повезло чуть больше, поскольку длинный мех не так сильно забивается в ворс, как короткий. Перед использованием пылесоса обработайте ковровое покрытие антистатиком или ополаскивателем для белья. Смешайте одно из средств в равных пропорциях с водой и разбрызгайте жидкость из пульверизатора. Лайфхак поможет проще избавиться от мусора.
Если у вас есть питомец, лучше обзавестись пылесосом для уборки шерсти / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Чем можно воспользоваться вместо пылесоса
1. Веником, предварительно смоченном в воде.
2. Жесткой щеткой, которую необходимо периодически очищать в жидкости.
3. Если шерсти не много, соберите ее руками или пройдитесь перчатками.
4. Вышеописанные манипуляции также подойдут и для паркета, линолеума, плитки. А лучше всего мыть пол несколько раз в неделю.
Шерсть на постельном белье
Шерсть питомца может оказаться в самых неожиданных местах / Фото: tekstilprofi.com
Даже если вы не позволяете питомцу спать в постели, его шерсть чудесным образом все равно оказывается на подушке и между простыней. Как же от нее избавиться?
1. Сушилка-автомат
Поместите в нее комплект белья, а бытовая техника сама удалит все загрязнения без остатка.
2. Липкий ролик
Вариант попроще - липкий ролик или скотч. Если шерсти много, уборка может оказаться довольно трудоемкой. Пройдитесь по постели вручную, двигаясь от краешков к центру.
3. Посудная губка
Для народного лайфхака возьмите мочалку для мытья посуды. Поместите губку в машинку вместе с бельем, и весь мусор прилипнет к ней. Однако использовать такой метод можно только с грубыми хлопковыми изделиями.
4. Антистатик для белья
Во время стирки добавьте к порошку специальный ополаскиватель, который помогает эффективно избавляться от лишнего мусора. Также учитывайте, что к сатину шерсть липнет больше, чем к другим материалам. Возможно, стоит перейти на постельные комплекты из иных тканей.
Шерсть на одежде
Перед выходом из дома пройдитесь липком роликом по одежде / Фото: ledinews.ru
Так хочется потискать любимца, но после этого вся одежда будет в шерсти. Но даже и без этого волоски животных умудряются попадать в закрытые шкафы и на головные уборы.
1. Сухая чистка
Для сухой чистки изделий воспользуйтесь липким валиком или скотчем. Применяйте одно из средств каждый раз перед выходом из дома. Шерстяные и шелковые ткани лучше очищать вручную, предварительно намочив ладонь. Еще один вариант - надеть на руку гольф или носок из капрона и пройтись им по изделию. Материал электризуется, поэтому легко собирает волоски.
2. Стирка
Одежду, к которой шерсть липнет больше всего, стирайте отдельно. В случае с остальными изделиями, предварительно удалите с вещи максимальное количество меха, чтобы он не приставал к другим предметам гардероба. Очищайте одежду не только порошком, но и ополаскивателем с антистатиком. После завершения стирки встряхните очищенные вещи, чтобы окончательно смахнуть все лишнее. Протрите машинку, проверьте, нет ли в барабане, сливе шерсти и другого мусора.
Как уменьшить распространение шерсти
Благодаря регулярной уборке в доме будет намного меньше шерсти / Фото: mon.medikforum.ru
Безусловно, нельзя запретить домашнему любимцу линять, но можно значительно снизить количество шерсти.
1. 2-3 раза в неделю проводите влажную уборку в доме, используя антистатик. Периодически обрабатывайте средством мягкую мебель и ковровые покрытия.
2. Следите за влажностью в комнатах. Если воздух в доме слишком сухой, к шерсти животных также добавится обилие пыли.
3. Вещи из деликатных материалов содержите в отдельных чехлах. Обустройте в коридоре закрытый шкаф для верхней одежды.
4. Если питомец облюбовал конкретное место на мебели или полу, застелите его пледом или обустройте лежанку. Так будет проще поддерживать эту зону в чистоте.
5. Каждую неделю стирайте личные вещи питомца. Начиная от лежанки до игрушек и полотенец.
Рекомендации по уходу за линяющим питомцем
Регулярно вычесывайте животных, особенно в период линьки / Фото: kotiko.ru
Если домашних животных выводят на улицу, они испытывают на себе сезонные изменения. Поэтому осенью их мех становится более плотным и густым, а весной - легкой и тонкой. Питомцы, которые все время проводят в квартире, практически не чувствуют температурных колебаний за окном. Линька у них проходит круглый год, хоть и не так выраженно.
Основные советы
1. Каждую неделю нужно вычесывать длинношерстных любимцев и 1 раз в 2 недели животных с коротким мехом. Во время активной линьки в первом случае процедуру необходимо повторять каждые 3-4 дня, во втором - еженедельно.
2. Используйте FURminator. Это расческа-триммер с лезвием в форме гребня, которая помогает эффективно вычесывать животных. Чем крупнее любимец, тем большего размера выбирайте фурминатор. Приучайте питомца к вычесыванию последовательно. Начинайте с 2-3 минут минут, постепенно растягивая процедуру.
Грумер не только избавит питомца от лишней шерсти, но и сделает стильную стрижку / Фото: img.petsens.com
3. По возможности обращайтесь к грумеру. Специалист подстрижет четвероногого друга и приведет его шерсть в порядок.
4. Если заметили, что питомец интенсивно линяет на постоянной основе, посетите ветеринара. Велика вероятность, что в организме животного произошел сбой.
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