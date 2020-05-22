С нами не соскучишься!

7 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова20 декабря, 11:05
    В 21-м веке не лучше строят тому доказательства ельцин центрУродливые здания ...
  • сергей Алкидов16 декабря, 13:35
    Первый рецепт-абсолютная классика!!! лучше не бывает !!!Квашеная капуста
  • Мастер Нума15 декабря, 13:16
    Вот оптимальный способ сохранить фигуру https://vm.tiktok.com/ZSt2w3AX/Неожиданные прегр...

Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе

Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе тудия Olson Kundig Architects представила потрясающий проект современной резиденции в центре Далласа, США. Огромные апартаменты площадью 825 квадратных метров занимают 18-й этаж современного небоскрёба Museum Tower.

Приватные и служебные помещения вместе с коридорами спроектированы в центральной части пространства, в то время как открытые зоны организованы по периметру резиденции с потрясающими видами на город. Семейные спальни расположены на северной стороне апартаментов, а гостевые — на южной. Восточную часть занимают кабинет и мини-кухня, а на западе предусмотрены гостиная, столовая и кухня. Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе Корпусная мебель из древесины ореха, полы из чёрного терраццо, а также фурнитура и освещение из коллекции главного архитектора проекта Тома Кундига (Tom Kundig) завершают образ промышленной эстетики. В этой резиденции максимально переданы настроения Далласа, увенчанные беспрепятственными видами на город. Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе

</div>
источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе
Ссылка на первоисточник
Мебель
Обсудить

Картина дня

наверх