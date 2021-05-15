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Захватывающее путешествие по Румынии

Румыния – удивительная страна с самобытной культурой, множеством архитектурных достопримечательностей и невероятно красивыми пейзажами. Сюда каждый год приезжает множество туристов. Однако, невозможно в полной мере оценить красоту Румынии, лишь проехавшись по основным туристическим маршрутам. Мужчина, который сделал эти потрясающие фото румынской природы и достопримечательностей, решил отправиться на 7 дней в Румынию всей семьей и посетить самые отдаленные ее уголки. Для многих Румыния в первую очередь ассоциируется с замком Дракулы и Бухарестом, но нижеприведенные фото открывают новые стороны этой прекрасной страны.

Захватывающее путешествие по Румынии

Холмы Трансильвании.

Захватывающее путешествие по Румынии

Деревянный монастырь Барсана.

Захватывающее путешествие по Румынии

Традиционный дом в Трансильвании.

Захватывающее путешествие по Румынии

Поезд в долине Васер.

Захватывающее путешествие по Румынии

Соляная шахта в городе Турда.

Захватывающее путешествие по Румынии

Пастухи со своими овцами на холмах Трансильвании.

Захватывающее путешествие по Румынии

Поле возле города Сигишоара.

Захватывающее путешествие по Румынии

Замок Фэгэраш.

Захватывающее путешествие по Румынии

Веселое кладбище в деревне Сапанта.

Захватывающее путешествие по Румынии

Неподалеку от Брашова.

Захватывающее путешествие по Румынии

Озеро Балеа.

Захватывающее путешествие по Румынии

Озеро Bolboci.

Захватывающее путешествие по Румынии

Румынский Сфинкс.

Захватывающее путешествие по Румынии

Бухарест, Старый город.

Захватывающее путешествие по Румынии

Черное море.

Захватывающее путешествие по Румынии

Дельта реки Дунай.

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