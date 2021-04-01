Как снизить калорийность блинов? 3 простых способа

Блины и блинчики вряд ли можно отнести к малокалорийным продуктам на нашем столе. Но побаловать себя парой блинчиков в Масленицу хочется даже тем, кто привык считать калории. Конечно, всегда можно сжечь лишние калории физическими упражнениями, если их присутствие нежелательно в организме. Но, заставить себя это сделать получается далеко не у каждого. В этой ситуации можно поступить по-другому. Например, снизить калорийность блинов, чтобы они не смогли нанести существенный вред вашей фигуре. Мы подскажем вам как это можно сделать, внеся лишь небольшую корректировку в любой рецепт.
3 шага к снижению калорийности блинов. Что можно сделать?
В любой рецепт приготовления блинов можно внести простые изменения, которые помогут существенно снизить количество калорий в готовом продукте. Вот 3 простых шага для достижения этой цели.
1.Жарьте блины без масла
Лучше добавить немного масла в тесто на этапе его приготовления, чем лить его в большом количестве на сковороду. Правда, в этом случае любимую чугунную сковородку придётся заменить на более «продвинутую» посуду – с антипригарным покрытием. Только в этом случае блины не прилипнут к сковороде, а их калорийность заметно уменьшится.
2. Добавляйте в тесто меньше сахара
Как известно, сахар это углеводы.А углеводы всегда являются первым виновником набора лишнего веса. Если вы следите за своей фигурой, то сахаром придётся пожертвовать.
Положите его вдвое меньше той нормы, которая была указана в первоначальном рецепте. Блины будут не такими сладкими, зато сильно «просядут» в калорийности.
3. Используйте для приготовления блинов обезжиренный кефир ли молоко
Слово «обезжиренный» в нашем случае уже звучит весьма оптимистично. Именно такие составляющие нужно использовать в диетических рецептах. Если молоко или кефир вы используете обычные, то можно разбавить их немного водой.
Если хотите ещё сильнее уменьшить калорийность продукта, можно сделать блины вообще на воде. Но, у таких блинов есть существенный минус. В них почти нет белка, поэтому насыщают организм они достаточно плохо. В этом случае съесть их можно гораздо больше, что тоже нежелательно. Так что в этом случае важно следить за объёмом порции. Ведь даже «водяных» блинов можно съесть много, если подадут вам их, например, с красной икрой.
А в этом видео вам покажут один из вариантов приготовления диетических блинчиков. Смотрим.
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