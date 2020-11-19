Лесная хижина XV века превратилась в популярное место колоритного отдыха

Кто из нас не мечтал иметь уединенный домик где-нибудь в лесной чаще, подальше от городской суеты? Ну а если бы сказали, что этой избушке уже более 600 лет, много ли нашлось желающих провести в ней свой отпуск? Как казалось, даже столь древнее строение, больше похожее на поросший буйной зеленью «домик лешего», стало настолько востребованным отельным номером, что желающие провести выходные на природе выстраиваются в очередь, чтобы его забронировать. И на это есть несколько причин.
Лесная хижина, построенная еще в XV в., превратилась в популярное место отдыха («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.
Жизнь в лесу сулит много положительных моментов, если рассматривать ее как временное явление. А вот если планируется постоянное проживание, то проблем оказывается намного больше, чем думается большинству городских жителей. В этом убедились владельцы старинной лесной хижины, возведенной еще в 1400 г. Столь древнее строение находится в курортном районе Великобритании у подножия горной гряды Малверн-Хиллз, что в графстве Вустершир.
Предгорье Малверн-Хиллз на восточных склонах Вустерширского маяка считается одной из самых красивых природных зон страны (Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.
За 600 лет старинная постройка в прямом смысле слов сжилась с окружающей природой («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.
Необыкновенная красота предгорья, чистое озеро и благоухающий фруктовый сад сделали это место настолько привлекательным, что владельцы странной недвижимости решились на полную реконструкцию. Чтобы сохранить нестандартный колорит загадочного дома, каменную кладку стен не стали переделывать, ведь практически весь фасад оплетен роскошным ковром из мха, плюща и других вьющихся растений, что придает ему совсем сказочный вид.
Открытая планировка и удачное цветовое решение позволило визуально увеличить площадь небольшого сарая («Wishbone Cottage»). | Фото: cpykami.mirtesen.ru.
А вот над интерьером и подведением необходимых коммуникаций пришлось изрядно потрудиться. Старинную каменную кладку, деревянные балки, сводчатый потолок постарались бережно отреставрировать. Те элементы конструкции, которые требовали усиления или замены были приведены в порядок. Также решили покрасить белой краской каменные стены и потолок, чтобы небольшое помещение визуально увеличить и освежить интерьер.
В комнату отдыха, расположенную на втором ярусе, ведет деревянная лестница, сделанная в духе средневековья («Wishbone Cottage»). | Фото: planetapl.life.
Здесь можно бесконечно расслабляться, наслаждаться пением птиц и любоваться живописной природой («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: planetapl.life.
Для удобства подъема на второй ярус была сделана деревянная лестница в стиле Средневековья. В этой части избушки практически под самой крышей в старые времена хранилось сено для скота, а теперь там оформили дополнительную зону отдыха, из которой открывается прекрасный вид на живописные склоны гор.
Уютную спальню спрятали за перегородкой и плотной ширмой («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.
Гостей не смущает «потрепанный годами» интерьер, ведь сантехника вполне современная («Wishbone Cottage»). | Фото: uniquehomestays.com.
В свое время строение было все-таки сараем, а не жилым помещением, поэтому основная часть имеет открытую планировку. Для того, чтобы обозначить спальню и ванную комнату, пришлось создавать перегородки, одну из которых сделали из плетеных прутьев. А вот вместо дверей в спальню использовали плотную штору, но это никак не повлияло на уединенность, потому что лесной домик сдается только для одной пары гостей. Для удобства отдыхающих из спальни есть доступ в ванную комнату с вполне современным сантехническим оборудованием.
Уютная гостиная-столовая оформлена в рустикальном стиле («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.
Гостиная-столовая и небольшая кухня находятся в общем пространстве, что благотворно влияет на циркуляцию воздуха, без дополнительной установки кондиционеров. Чтобы сохранить колорит самой постройки, интерьер оформили в деревенском стиле: грубая мебель, созданная из натурального дерева, каменный пол на нижнем ярусе, деревянный настил в галерее и ванной комнате, а также дровяная печь с «живым» огнем. Все это органично переплетается с современной бытовой техникой, чтобы постояльцы не чувствовали себя совсем уж оторванными от цивилизации.
Поскольку избушка находится в глухом лесу, посетители будут готовить еду сами: все условия для этого есть («Wishbone Cottage»). | Фото: cpykami.mirtesen.ru.
Особенно это заметно по кухне, ее оборудовали по последнему слову техники. В ней нашлось местечко не только для кухонного гарнитура, холодильника, газовой плиты с духовым шкафом, но и для стиральной машины, микроволновой печки и даже посудомоечной машины.http://navote.ru/?p=21349
На заднем дворе и на берегу озера оформили зоны отдыха («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.
Самым романтичным местом этого средневекового «коттеджа» является прекрасно оборудованный внутренний дворик, на который можно попасть прямо из гостиной. Зона барбекю с заполненным мангалом, костровая чаша, садовая мебель для организации обеда или романтического ужина под открытым небом, зона отдыха с комфортными раскладными креслами, чудный воздух и пение птиц – все это дополнит отдых незабываемыми впечатлениями. Как уверяют владельцы лесной избушки, прилегающая территория фруктового сада, дубовая роща и озеро будут в свободном доступе для гостей, так что активный отдых, рыбалка или размеренные прогулки окажутся вполне доступными.
Для организации романтического ужина или сытного обеда на свежем воздухе созданы все условия («Wishbone Cottage»). | Фото: uniquehomestays.com.
Учитывая особую атмосферу домика и невероятную красоту природы, у владельцев хижины нет отбоя от любителей уединенного отдыха. Постоянные гости знают, что бронировать «избушку лешего», которую сами владельцы называют «Wishbone Cottage», нужно заранее, чтобы не терять драгоценное время в ожидании своей очереди.
Уединение, тишина и красота окружающей природы – стали притягательны для большинства людей («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.
Полезная информация: Для любителей эко-туризма и полного уединения недельный отдых обойдется в 1,2 тыс. дол. на двоих. Если же это будет более короткий срок, то стоимость пребывания составит не менее 900 дол. И еще немаловажная оговорка от владельцев «Wishbone Cottage», если отдых с детьми приветствуется, то с домашними питомцами категорически запрещен, так что на природе с ними погулять не получится.
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