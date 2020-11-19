Лесная хижина XV века превратилась в популярное место колоритного отдыха

Лесная хижина, построенная еще в XV в., превратилась в популярное место отдыха («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.

| Фото: uniquehomestays.com. Предгорье Малверн-Хиллз на восточных склонах Вустерширского маяка считается одной из самых красивых природных зон страны (Великобритания).| Фото: uniquehomestays.com.

За 600 лет старинная постройка в прямом смысле слов сжилась с окружающей природой («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.

Открытая планировка и удачное цветовое решение позволило визуально увеличить площадь небольшого сарая («Wishbone Cottage»). | Фото: cpykami.mirtesen.ru.

В комнату отдыха, расположенную на втором ярусе, ведет деревянная лестница, сделанная в духе средневековья («Wishbone Cottage»). | Фото: planetapl.life.

Здесь можно бесконечно расслабляться, наслаждаться пением птиц и любоваться живописной природой («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: planetapl.life.

Уютную спальню спрятали за перегородкой и плотной ширмой («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.

Гостей не смущает «потрепанный годами» интерьер, ведь сантехника вполне современная («Wishbone Cottage»). | Фото: uniquehomestays.com.

Уютная гостиная-столовая оформлена в рустикальном стиле («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.

Поскольку избушка находится в глухом лесу, посетители будут готовить еду сами: все условия для этого есть («Wishbone Cottage»). | Фото: cpykami.mirtesen.ru.

На заднем дворе и на берегу озера оформили зоны отдыха («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.

Для организации романтического ужина или сытного обеда на свежем воздухе созданы все условия («Wishbone Cottage»). | Фото: uniquehomestays.com.

Уединение, тишина и красота окружающей природы – стали притягательны для большинства людей («Wishbone Cottage», Великобритания). | Фото: uniquehomestays.com.