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На что хватало средней зарплаты в СССР

Люди старшего возраста любят вспоминать СССР, когда, как известно, и солнце светило ярче, и колбаса была вкуснее, и денег на все хватало. Предлагаем сравнить доходы разных категорий населения и стоимость основных потребительских товаров. Цены и доходы взяты за период 1975-1985 гг.

На что хватало средней зарплаты в СССР

Средний доход для разных категорий населения:
- 40 руб. – институтская стипендия;
- 70-130 руб. – з/п молодого специалиста;
- 200 руб. – средняя з/п по стране;

На что хватало средней зарплаты в СССР

– 300 руб. – доход подполковника ВС;
- 450 руб. – з/п секретаря обкома партии;
- 600 руб. – доход министра.

На что хватало средней зарплаты в СССР

Даже имея одну копейку можно было сделать покупку: стакан газировки, коробок спичек.

На что хватало средней зарплаты в СССР

С тремя копейками можно было уехать на трамвае или купить стакан кваса.

На что хватало средней зарплаты в СССР

10 коп. стоило ягодное мороженое или 1 кг картошки. Добавив еще копейку, можно было купить беляш или эскимо.

На что хватало средней зарплаты в СССР

Поллитровый пакет молока – 16 коп. Столько же буханка черного хлеба.

На что хватало средней зарплаты в СССР

Пачка сигарет – 70 коп.

На что хватало средней зарплаты в СССР

За 2,15 руб. можно было приобрести пластинку в плотном конверте или два комплексных обеда в столовой. Абонентская плата за телефон составляла 1,5 руб. в месяц.

На что хватало средней зарплаты в СССР

60-минутная кассета за 4 рубля. За те же деньги можно было пообедать в ресторане или купить авиабилет Краснодар-Геленджик.

На что хватало средней зарплаты в СССР

Кубик Рубика” стоил очень дорого – 10 руб.



На что хватало средней зарплаты в СССР

Велосипед “Орленок” – 39 руб. Более модный “Салют” стоил уже 84 руб.

На что хватало средней зарплаты в СССР

Мечта меломана – акустическая гитара Cremon – 70 руб.

На что хватало средней зарплаты в СССР

96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, украшавший стены советских квартир.

На что хватало средней зарплаты в СССР

За магнитофон “Электроника 302″ нужно было заплатить 155 руб., в полтора раза дороже, чем за фотоаппарат “Зенит” с профессиональным объективом.

На что хватало средней зарплаты в СССР

Мотоцикл “Иж-Планета-3″ – 670 руб. Почти в эту же сумму обошелся бы ламповый цветной телевизор.

На что хватало средней зарплаты в СССР

Москвич-412 стоил в конце 70-х гг. около 5000 руб. При этом однокомнатная кооперативная квартира обошлась бы в 3-4 тыс. руб.

На что хватало средней зарплаты в СССР

ВАЗ-2106 стоил уже 7200 руб…

На что хватало средней зарплаты в СССР

… а элитный ГАЗ-24 “Волга” – 9000 руб.

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