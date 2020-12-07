Кунг – дикое африканское племя, прославившееся мистическими ритуалами

Африканское племя кунг – одна из загадочных народностей, которая практически не контактирует с цивилизацией и живет по своим первобытным законам. У этих людей нет фамилий, они не ведут счет времени, да и живут в среднем не дольше 30 лет, зато за свою короткую жизнь постигают искусство охоты на диких зверей и добычи воды в пустыне. Прославились бушмены кунг своими мистическими ритуалами…











На юге Африки находится пустыня Калахари. Именно в ней двадцать тысяч лет назад и поселились бушменские племена кунг. Они занимаются охотой и собирательством, верят в духов и общаются с ними во время ритуальных танцев. Бушмены внешне отличаются от других представителей негроидной расы: у них более светлая кожа и тонкие губы. Живя по древним обычаям, этот африканский народ кочует по саване группами по 20 – 60 человек, состоящими в родстве. Группы селятся на большом расстоянии друг от друга, чтобы добраться к соседям, может понадобиться от нескольких дней до нескольких недель пешего перехода.







В течение двадцати лет ученые наблюдали за жизнью 900 бушменов и выявили интереснейшую закономерность: в языке кунг нет слов для числа больше трех, также они не пользуются письменностью. Антропологи решили привязывать возраст бушменов к определенным событиям, произошедшим в племени, но из этого ничего не получилось. У бушменов попросту нет событий, известных цивилизации.







Во время сильной засухи, когда выгорают посевы и происходит падеж скота, их жизненный уклад почти не меняется. Голод они могут утолить, поев «бушинского риса» – муравьиных личинок, а настоящим деликатесом для них является жареная саранча.

Чтобы добыть воду в сезон засухи, бушмены поступают следующим образом: на дне высохшего источника выкапывают яму, втыкают в нее трубку и ртом вытягивают из нее воду. Емкостью для сбора влаги служит скорлупа страусиного яйца.Единственное событие, которое обычно бывает значимым для племени, – убийство среди самих бушменов. За двадцать лет таких случаев было 3 – 4. Однажды это было связано с кражей меда, поскольку мед считается собственностью человека, его нашедшего. Другой конфликт произошел из-за связи молодого холостяка с одной из двух жен пожилого родственника, но, правда, до убийства дело не дошло.Как правило, любые конфликты решают при помощи отравленных стрел. Человеку достаточно лишь схватиться за отравленные стрелы, и его участь предрешена. В связи с этим существует обычай – при встрече незнакомых мужчин откладывать луки в сторону.Если убийство все же произошло, то для племени оно может стать знаковым событием. Бывает, женщины сообщают, что они родили ребенка в то время, когда было совершено убийство. Если ребенок родился, когда убийства не было, определить его возраст практически невозможно.За годы наблюдений ученые пришли к выводу, что представители племени кунг живут в среднем не более 30 лет. Такая цифра получается из–за огромной детской смертности. К смерти детей бушмены относятся спокойно, считает, что это обычное явление, якобы малышей забирает бог.Наиболее почтенными членами племени кунг считаются целители, как правило, ими становятся мужчины в преклонном (по их, конечно же, меркам) возрасте. Чтобы защитить все поселение, целители исполняют ритуальный танец, во время которого впадают в транс. Действо может сопровождаться употреблением наркотических веществ и продолжаться до 36 часов. Достигнув экстаза, целитель склоняется над больным и буквально забирает от него хворь в своей тело . После – «вытряхивает» ее из себя. Часто при этом целитель может ранить себя, опустив голову к пламени костра, получить ожоги. Кунг считают, что это время он полумертв, и этой жертвой спасает своих соплеменников.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)