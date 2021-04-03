3 способа выращивания огурцов

Огурцы являются одной из самых популярных культур для выращивания. Однако далеко не всем огородникам известно о трёх основных способах посадки рассады.



Первый, самый популярный — высадка в открытый грунт или теплицу. Однако этот способ не подходит, если в вашем регионе почва до сих пор не прогрелась, ведь в холодной почве корни огурца «не работают». Чтобы решить проблему холодной погоды, предлагается второй способ высаживания рассады огурца — в пакеты без дна. Чёрные плотные пакеты вещают около 7-8 л почвы и дают на долгое время хорошие условия для развития огурцу. За счёт того, что дно у пакета обрезано, корни огурца будут в дальнейшем расти в грунт, но до этого момента погода устаканится, и почва точно прогреется. Не стоит бояться, что корни потом перегреются — такого вовсе не наблюдается.



Наконец, самый лучший способ получить ранний урожай огурцов — высадить рассаду в 10-литровые вёдра. Их нужно поставить на возвышенности, желательно, с дополнительным обогревом. В таком случае, урожай огурцов не заставит себя долго ждать!



Подробнее о трех способах выращивания огурцов смотрите в видео ниже:

