7 полезных советов, как избежать необдуманных трат перед Новым годом

Необдуманные траты могут существенно ударить по кошельку

1. Составьте список

Списки с продуктами помогают рассчитать бюджет и спланировать блюда / Фото: timeincsecure-a.akamaihd.net

2. Рассчитайте бюджет

Подсчитайте семейный бюджет и откажитесь от кредитов и рассрочек / Фото: oblgazeta.ru

3. Будьте рациональным(-ой)

Тщательно обдумайте целесообразность каждой покупки / Фото: gorodokboxing.com

4. Пользуйтесь агрегаторами цен

Обязательно проверьте цены на товары во всех интернет-магазинах, чтобы выбрать лучшую стоимость / Фото: gorodokboxing.com

5. Проверяйте ценники и акции в оффлайн-магазинах

Внимательно изучайте ценники с акциями, чтобы избежать неприятностей / Фото: i058.radikal.ru

6. Покупайте только в магазинах, где есть сервисные центры

Уточните, есть ли в магазине сервисный центр и на какой срок дается гарантия / Фото: i1.photo.2gis.com

7. Приобретайте заранее

Старайтесь приобретать подарки и непортящиеся продукты пораньше / Фото: sterhluki.ru