Удаление сосудистых звездочек и родинок лазером: особенности процедуры

Сосудистые звездочки и родинки в большинстве случаев не несут угрозы для здоровья. Однако в некоторых случаях требуется их удаление по медицинским или эстетическим показаниям. Процедура выполняется с применением лазера. О ее особенностях мы подробно расскажем в нашей статье.
Удаление сосудистых звездочек
Сосудистые звездочки в медицинской практике называют телеангиэктазией. Это заболевание, при котором наблюдается локальное расширение кровеносных сосудов. На коже появляются красные или фиолетовые сеточки. Особенно часто телеангиэктазию можно наблюдать на лице у женщин, из-за чего они комплексуют.
Лечение сосудистых звездочек на лице лазером – это самый эффективный и безболезненный способ избавления от них. Лазерный луч проникает под поверхность кожи и оказывает тепловое воздействие на расширенные капилляры. Благодаря этому они рассасываются.
Количество сеансов врач определяет в индивидуальном порядке исходя из площади поражения. В среднем требуется от 3 до 5 процедур для достижения видимого и стойкого результата.
Лазерное лечение телеангиэктазии не требует от пациента специальной подготовки, как и реабилитации. После процедуры он может сразу возвращаться к привычному образу жизни.
Лечение лазером – это безопасная процедура.Однако она имеет ряд противопоказаний. К ним относятся онкологические заболевания, воспалительные процессы в тканях, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет в стадии декомпенсации. Поэтому перед ее проведением рекомендуется пройти медицинское обследование, чтобы избежать побочных эффектов.
Удаление родинок
Родинка — это пигментированное образование на теле, которое имеет доброкачественный характер. Поэтому она не опасна и требует от человека только динамического наблюдения. Но иногда требуется лазерное удаление, на которое можно записаться через сайт https://mlc.kz/service/naevus-removal/. Показаниями к процедуре являются:
- изменение размеров и формы родинки;
- частая травматизация новообразования;
- неэстетичный вид невуса, из-за чего он становится комплексом.
Специальная подготовка к процедуре не требуется. Но предварительно нужно сдать базовые анализы и исключить противопоказания (онкология, ВИЧ, СПИД, инфекционные заболевания, сахарный диабет).
Сеанс занимает 10–15 минут, что зависит от размеров образования. Удаление выполняется лазерным ножом или эрбиевым лазером под местной анестезией.
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