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Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Существует особый вид киноляпов — странные и неадекватные надписи.

В современных фильмах такие вещи стараются исправлять, особенно если фильм уходит в российский прокат. Но какой трешак творится, если зоркий глаз носителя русского языка не прошелся по фильму до выхода на экраны!

Публикуем подборку этих совершенно замечательной разновидности киноляпов.

Чак


Русские мафиози — это очень странные создания: они обычно берут словарь и наугад пишут слова на разные поверхности. Если какие-то из них сочетнутся по смыслу, это было непреднамеренно.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Гражданин Икс


Время действия — 1982 год. Но вообще шифровки и разные сообщения принято записывать на ленту, а не на проигрывающий ее аппарат.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Легенды завтрашнего дня


На дворе 1986 год, сталинское прошлое еще преследует СССР. Тюрьмам дают разные страшные имена, например, «Кошмар».

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

12 обезьян


Тест на IQ: определи правильный порядок слов.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Агенты «Щ.И.Т.»


3 сезон, 13 серия. Сибирь. Глушь. Тайга. Плотность населения — 3 человека на 1 километр леса, плотность грамотного населения еще ниже. Так что все достоверно.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Фантастическая четверка


Да ладно!

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Связь


А этот ребус вы отгадаете? Как думаете, что значит загадочное слово woy? Это они так изобразили букву «ш»! Дальше не подсказываем.


Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Мозг ценой в миллиард долларов


В СССР, куда судьба занесла Майкла Кейна, царил вечный дефицит. Не хватало даже гласных букв для табличек!

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Губка Боб — квадратные штаны


Самый простой вариант изобразить русский язык — не париться и просто использовать кириллицу. А для достоверности подсовывать настоящие слова.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Операция «Луна»


Странно, что советский магазин называется «Редкие вещи», а продаются в нем заурядные медведи.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Напряги извилины


Все-таки загадочные мы люди: «сироп», «мозоли», а нарисована кукуруза. Не зря фильм назвали «Напряги извилины». Если на каждом шагу такая загадка, может случиться короткое замыкание.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Доктор Живаго


1905 год. Пролетарии на демонстрации. Спешили, вот и опечатка. С каждым может случиться.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Идентификация Борна


Простой русский парень Ащьф Фштшфум. Опять-таки не парились, просто поменяли раскладку.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Терминал


Героя Тома Хэнкса на самом деле зовут Гулина Гульнара, что указано в его Вадзіцельскае пасведчанне. Между прочим, это реальные права реальной женщины, которая эмигрировала из Белоруссии в штаты.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Из России, с любовью


Хорошо, что в России не очень законопослушные граждане, иначе они не могли бы проходить в эти двери — консилиумы бы собирались, пытаясь выяснить, что велит табличка на двери.

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Новосибирск обозвали «Новосйойрском», и всем нам грозит туча чего-то такого, что даже произнести сложно.

Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

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