Другая судьба Юрия Сенкевича

Врач, учёный, несостоявшийся космонавт

Путешествие длиною в жизнь

Юрий Сенкевич и Тур Хейердал во время путешествия на папирусной лодке «Ра», 1969 год. / Фото: www.m24.ru

«Счастье – это чувство перспективы!»

До последнего вздоха

Он появился на свет в Монголии, где служили военными медиками родители будущего путешественника. После возвращения семьи на родину Юрий учился в обычной ленинградской школе, готовился стать военным медиком, хотел пойти по стопам родителей. А ещё он старательно изучал английский язык.Однажды зимой Анна Куприяновна, мама Юрия Сенкевича, буквально на руках принесла в комнату пожилую и очень худенькую женщину, потерявшую на улице сознание от голода. В течение двух месяцев Анна Куприяновна выхаживала незнакомку. А та, едва придя в себя, стала в благодарность заниматься с мальчиком английским языком. Позже, когда она перебралась уже к себе, Юрий Сенкевич ездил к ней заниматься и моменту получения аттестата зрелости уже свободно говорил на английском языке.Выпускник Военно-медицинской академии Юрий Сенкевич два года проработал начмедом в военной части, а после был переведён в научный институт авиации и космической медицины, куда его рекомендовали, как перспективного молодого учёного. Позже весь отдел, где работал будущий телеведущий, перешёл в подчинение Института медико-биологических проблем. Непосредственным руководителем отдела стал Борис Борисович Егоров, первый врач, побывавший в космосе.Юрий Александрович и сам должен был побывать в космосе в качестве врача-исследователя в экспериментальной программе. К сожалению или к счастью, но этот проект так и не был реализован. Случись тот космический полёт, вполне возможно, Юрий Сенкевич никогда бы не стал путешественником и ведущим.Ещё во время подготовки к полёту молодому учёному довелось почти год провести в Антарктиде в рамках эксперимента по изучению способности человека к выживанию в жестких экстремальных условиях. В Антарктиде, помимо основной работы, Юрий Сенкевич вёл путевой дневник для журнала «Дружба народов».Когда Юрий Сенкевич вернулся из Антарктиды, Борис Егоров рекомендовал коллегу для участия в международной экспедиции известного норвежского путешественника Тура Хейердала. Последний, предложив СССР принять участие в уникальной экспедиции, где путешественники должны были пройти от Африки до Южной Америки на папирусном судне, созданном по типу древнеегипетских кораблей, поставил условие: кандидат должен быть врачом, в совершенстве владеть английским, иметь опыт экспедиций, а ещё обладать чувством юмора.Во время первого плавания на «Ра» Юрий Сенкевич и Тур Хейердал стали друзьями и сохранили дружбу на всю жизнь. Первая экспедиция едва не закончилась трагически: из-за изъянов конструкции судно «Ра» чуть не затонуло, а вот вторая, на «Ра-2», была очень успешной. Позже Юрий Сенкевич принял участие ещё в одной экспедиции: на «Тигрисе» через Индийский океан.Уже после первого путешествия Юрий Сенкевич стал частым гостем в «Клубе кинопутешествий», ведущим которого был в то время Владимир Шнейдеров. Уже после первого участия Юрия Александровича в передаче редакцию просто завалили просьбами приглашать его чаще. А в подъезде дома, где жил путешественник, надолго обосновались поклонницы. По воспоминаниям второй жены Юрия Сенкевича, они все были чрезвычайно милыми и даже предлагали свою помощь по хозяйству.Когда Владимир Шнейдеров скончался, Владимир Ухин, всем известный дядя Володя из «Спокойно ночи, малыши», предложил попробовать Юрия Сенкевича в качестве ведущего популярной программы. Сенкевич долгое время совмещал работу на телевидении и в ИМБП, позже он всё же отдал предпочтение «Клубу кинопутешествий».На протяжении 30 лет он каждое воскресенье, за исключением тех дней, когда отправлялся в экспедиции, появлялся на голубых экранах. Он рассказывал о разных странах и о своих поездках, общался с известными путешественниками и для многих телезрителей стал настоящим «окном в мир».Юрий Сенкевич часто говорил: «Счастье – это чувство перспективы!». А перспективы он умел видеть всегда: в работе, в путешествиях, в своей семье. Впервые Юрий Сенкевич женился довольно рано на танцовщице легендарного ансамбля «Берёзка» Ирме Помчаловой. Уже в 1962 году у супругов родилась дочь Дарья, которая впоследствии стала вполне успешным врачом-кардиологом.Из-за постоянных гастролей жены и довольно сложной работы мужа брак распался, просуществовав пять лет. Тогда Юрий Сенкевич решил, что ему вовсе не нужно жениться, но однажды на обложке журнала, принесённого девушкой-коллегой, он увидел фотографию Ксении Михайловой. Её сестра работала вместе с Юрием Сенкевичем, и телеведущий на самом деле влюбился с первого взгляда. Он был красив, обаятелен и так хорошо ухаживал, что устоять перед ним было невозможно. С Ксенией телеведущий прожил почти 30 лет, усыновил Николая, сына супруги от первого брака, и воспитал его, как родного.В 2002 году, после того, как Юрий Сенкевич узнал о смерти друга Тура Хейердала, он перенёс инфаркт. Врачи тогда поставили ведущего на ноги, но настаивали на том, чтобы Юрий Александрович обратил внимание на своё здоровье, проблемы с сердцем у него были очень серьёзные. Но Юрий Александрович не стал посвящать свою жизнь бесконечному лечению. Он сам был врачом, прекрасно знал, чем всё может закончиться, но даже с близкими людьми не собирался обсуждать свои проблемы, связанные со здоровьем. Он продолжал вести активную жизнь, ездил в разные страны и радовался каждому новому дню. Ничто не могло заставить Юрия Александровича отказаться от любимой работы.Даже когда 25 сентября 2003 года он почувствовал себя плохо по дороге на работу, он не стал возвращаться домой. Вызвал скорую помощь из рабочего кабинета, и даже потом попросил прощения у врачей за беспокойство. Но после этих слов он потерял сознание и в себя уже не пришёл. Врачам не удалось спасти любимца миллионов зрителей. После смерти Юрия Сенкевича его программу закрыли просто потому, что заменить его на этом месте не мог никто.

Благодаря норвежцу Туру Хейердалу Юрий Сенкевич принял участие в трансатлантическом переходе на легкой камышовой лодке, построенной по макету древних египтян. Впрочем, были в истории и другиерискуя при этом жизнью.