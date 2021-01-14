Тёплый пол в деревянном доме и секрет, который оставили предки

Старый дом в деревне, которому лет сто, а то и больше, иногда лучше не пытаться улучшить. Да, выглядит он довольно хлипко, зимой в нём, кажется, будет холодно, спасти может только громадная печь. Про теплый пол в деревянном доме речь вообще не заходит — кажется, что в холода будешь только в теплых тапочках ходить.





Мы, возможно, не большой знаток нюансов, однако никогда не откажет себе в удовольствии научиться чему-то новому и применить полученный опыт в деле. Заметим, что он не всегда достигается активными действиями — иногда есть смысл просто посмотреть, как всё работает.



ТЕПЛЫЙ ПОЛ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

Теплый пол в деревянном доме

Старый деревянный дом решили испытать как есть. Видок у него так себе, конечно, но стены ровные, крыша цела — что еще нужно? Окна утеплили по старинке: внутрь рамы положили слой ваты, проклеили щели бумажной лентой, на том и остановились. Газ проводить всё равно только весной. Понадеялись на печь, калориферы и парочку китайских электрических простыней.Думали, что в холода к полу примерзать будем, печь как может углы обогреть? Однако опасения были преждевременными. По сути, калориферами мы не пользовались, да и простыни пригодились всего пару раз — ждали, когда печь разогреется. Нельзя сказать, что прям жарко, но вполне комфортно.И, что самое главное, пол совершенно не холодный.Кто бы что ни говорил, а предки наши толк знали. Пусть эмпирическим путем, однако нашли решения. Для этого важно понять, как устроен этот самый деревянный дом. Старые деревенские дома ставили на камни, без фундамента. Завалинка, которую часто упоминают в сказках, укрывает стены снаружи, поэтому подпол редко промерзает.Летом подпол проветривается через отдушины, а на зиму их закрывают. Так в подполе сохраняется особый микроклимат. При чём тут подпол, справедливо спросишь ты? А связь самая что ни на есть прямая. Напольные доски толстые и плотно пригнаны, блоха не проберется, однако возле поддувала печи мы заприметили будто бы кошачий лаз.Такой же обнаружился и у противоположной стены. Поначалу мы решили, что их сделали для кошек; так прямо из дома им можно спуститься в подвал и охотиться за мышами. Но всё же это второстепенная функция. Мы это поняли, когда стали активно топить печь. Дело в том, что поддувало в печи сделано почти на уровне пола, а рядом с ним та самая отдушина.Когда топим печь, она буквально засасывает прохладный воздух из подпола (так и для вытяжки лучше, ведь разница температур больше). В то же время кошачий лаз с другой стороны пропускает теплый воздух из избы в подпол. От этого там всегда сухо и температура выше нуля. А на улице — здравствуйте пожалуйста! — минус 30!Вот откуда теплый пол, ребята! Печь закончили топить, отверстия прикрыли, в доме тепло, в подполе сухо и прохладно, Барсик доволен, ибо весь подвал в его распоряжении, а нам комфортно и уютно! Кстати, наши соседи, которые купили рядом похожий дом, все эти отверстия заделали, нарушили циркуляцию и у них пол холодный, а внизу сырость. А для деревянных опор это никуда не годится.От редакцииВек живи, век учись! Без газа, конечно, не обойдемся, современные решения более экономичные, но и печь убирать не станем. Это же красота какая, еда в ней особенно вкусная получается. Напиши в комментариях, что думаешь по этому поводу и есть ли у тебя дома большая печь? Как тебе удается сделать так, чтобы пол оставался теплым?Теплый пол в деревянном доме — та еще задачка, тут особо не разгонишься. Но наши люди могут найти решение, даже не учась в престижных университетах. У нас порода такая, до всего своим умом доходить.