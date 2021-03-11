4 известных российских каскадера прошлого, чьи трюки восхищают и сегодня

Мы не перестаем восхищаться невероятными сценами, которые сопровождают боевики и фантастические фильмы. При этом компьютерные технологии не всегда способны полностью воплотить режиссерский замысел. Конечно, некоторые актеры обладают и храбростью, и способностями. Но согласитесь, что гореть, падать или тонуть захочет далеко не каждый актер. В этой ситуации, киностудии могут нанять преподавателей верховой езды, экстремального вождения или научить актеров драться, но вот заставить рисковать звездным лицом - никогда. Поэтому на помощь приходят они - профессиональные смельчаки, которые храбрость сделали своей профессией.
Александр Иншаков
Александр Иншаков
Пожалуй, это один из немногих каскадеров, которых зритель знает в лицо. Он не только исполняет и режиссирует трюки, но нередко сам появляется в кадре. Примеров много, самые запомнившиеся - это роли в картинах «Крестоносец» и «Бригада». А попал в кино Александр Иванович благодаря спорту. Вначале 70-х он увлекся карате и через несколько лет получил черный пояс. Он стал абсолютным чемпионом в этом искусстве на Чемпионате Москвы в 1979 году. Новому таланту нашлось применение на киностудии «Мосфильм», с которой Иншаков сотрудничал более 20 лет. Впоследствии он объединился со своим коллегой российским режиссером Денисом Алексеевым, и они создали компанию «Триада-Фильм».
За долгий творческий путь актеру и каскадеру пришлось работать в таких известных фильмах, как «Асса», «Тегеран-43», «Холодное лето 53-го», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Именно он дублировал таких разных актеров, как Александр Абдулов, Гойко Митич, Леонид Ярмольник. Опыт и профессионализм позволили Александру Ивановичу не только быть автором разных интересных трюков, но и выступить продюсером культового сериала «Бригада».
Одним из самых любимых работ каскадер считает работу над трюками музыкального вестерна советских времен - фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Как он впоследствии вспоминал, на съемках собралась веселая компания из четырех каскадерских групп. Время, пока создавались декорации и строился городок ковбоев не было потеряно зря - вместе с коллегами они пересматривали американские боевики и придумывали совершенно новые зрелищные решения. Например, вместо стеклянных бутылок специально для актеров отлили бутылки из смолы, которые бились, не причиняя вреда, а смотрелись, как настоящие. Даже из Африки был привезен инвентарь - бальзовое дерево, которое легко можно было сломать. В итоге получился потрясающий фильм, где Иншаков сыграл сразу несколько ролей. Даже женщиной побывал - ведь дамы бы не смогли самостоятельно поднимать и носить актера А.Миронова.
Любимый вопрос, который журналисты любят задавать каскадеру, это о травмах на производстве. Но Александр Иванович их не боится, ведь всякое может случиться. Однажды, во время съемок фильма «Запретная зона» каскадеры должны были находиться в кадре огромного смерча. Это природное явление удалось воссоздать с помощью реактивной установки. Однако один из солдатов, управляющий двигателем, неправильно понял команду, и в результате воздушный поток поднял в воздух целую поленницу дров и понес их на каскадера. Конечно, не обошлось и без сильного ушиба головы. Травма могла бы быть и тяжелее, если бы каскадер не сориентировался.
А еще бывают курьезные случаи. Во время съемок батальной сцены исторической картины «Борис Годунов» на поле должны были сойтись порядка 500 всадников. Артисты готовы, вот армии сходятся и...привыкшие ходить строем лошади строятся в четкие ряды! Что поделать - их так учили всю их жизнь.
Владимир Бало
Владимир Балон
Именно этому каскадеру и опытному фехтовальщику принадлежит постановка боев во многих фильмах. Картины «Берегись автомобиля», «Шаг с крыши», «Чертова дюжина» знают и любят многие. Но именно благодаря историческим фильмам, наполненных сражениями – «Д’Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед» - Владимир Балон открылся зрителю в качестве актера. Вспоминая работу над последним, каскадер с гордостью рассказывал о трудностях. Бой на винтовой лестнице, где актеры со шпагами в драке перемещаются со ступеней на балюстраду, затем падают вниз и вновь попадают на исходное место, он считает своим лучшим постановочным боем, «диалогом на железе». Впоследствии его приглашали сниматься и ставить трюки в современных продолжениях фильмах про Д'Артаньяна и приключения гардемарин.
Примечательно, что в детстве Владимир Балон отличался слабым здоровьем, у него диагностировали астму, туберкулез и еще целый букет болезней. Но, когда все молодому парню надоело, он сделал «липовую» справку о пригодности и с друзьями записался в фехтовальную секцию. Так он и выбрал будущую профессию, окончив институт физкультуры. А в кино попал благодаря Э.Рязанову - его дебютом стал фильм «Гусарская баллада».
Николай Ващилин
Николай Ващилин
Этот человек, как позже он сам написал в автобиографии, «умирал по воле режиссеров». Именно он, а не Никита Михалков, полыхал огнем в кадре. И он же вместо Виталия Соломина прыгал с сосны на сосну. Николай Николаевич сейчас на заслуженной пенсии, а раньше был не только вице-чемпионом по самбо, но и отличным постановщиком трюков. Он также трудился над самыми захватывающими сценами «Мушкетеров», благодаря ему схватка Шерлока Холмса и Мортимера над водопадом смотрится с замиранием сердца. Он изредка снимался и сам в эпизодических ролях, например в роли пирата в «Острове сокровищ», матроса в «Красных колоколах», бандита в «Скорости» или Николая в киноленте «Урга-территория любви». Долгое время он руководил курсом трюковой подготовки будущих актеров ЛГИТМиКа и сделал немало, чтобы каскадеры «Ленфильма» стали лучшими.
Александр Микулин
Александр Микулин
Главным постановщиком трюков с использованием мото- и автотехники в СССР стал каскадер Микулин. Он более 40 лет придумывал и совершал аварии. А началось все, как и обычно, с увлечения юности - мальчишкой он гонял по Николиной Горе, где у отца была дача. И даже сейчас, когда работники ГАИ проверяют документы, то удивляются - права Александр Микулин получил еще в 1958 году, причем у него разрешение на все виды транспортных средств, включая трамвай. Как делится каскадер, безопасность для него - превыше всего, именно поэтому он против рискованных кадров с актерами и даже спортсменами. Благодаря ему было создано более 65 фильмов, и при этом ни одного чрезвычайного происшествия не случилось.
Все дело в отличной предварительной подготовке. Однако не все это понимают. Однажды, рассказывает каскадер, ему предстояло сниматься в небольшом ролике, посвященном безопасности дорожного движения. В нем участвовали двое мальчиков-близнецов, один из которых по сценарию должен был перебегать дорогу. И предполагалось, что водитель автомобиля Александр Микулин на большой скорости затормозит прямо перед ребенком. Режиссер, сняв несколько дублей, вдруг несколько усомнился - а вдруг машина откажет? На что Александр пошутил: «Да у нас же есть второй мальчик». Это был последний дубль на тот день.
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