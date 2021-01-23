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14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Все мы слышали о египетских пирамидах, Пизанской и Эйфелевой башнях, римском Колизее и других известных мировых достопримечательностях, а многие из нас успели их повидать. Однако, в мире существует множество других, менее популярных, но не менее интересных туристических направлений, о которых мы спешим вам рассказать.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

На острове Сокотра в Индийском океане насчитывается около 800 редких видов растений и животных, третью часть из которых вы не встретите больше нигде на планете. В их число входит и драцена киноварно-красная, или драконовое дерево, которую вы видите на этом снимке.


14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

На первый взгляд может показаться, что вулкан Иджен, расположенный в Восточной Яве в Индонезии, извергает голубую лаву, но на самом деле синее пламя – это результат возгорания сернистого газа при температуре 600 градусов Цельсия.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

С Бастайского моста в Эльбских Песчаниковых горах, который находится в часе езды от Дрездена, открывается потрясающий вид на горные образования, возраст которых насчитывает более миллиона лет.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Рука пустыни – это монумент высотой 11 метров, созданный чилийским скульптором Марио Ираррасабалем в 1992 году, который вырастает из земли недалеко от города Антофагаста в пустыне Атакама в Чили.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Исторические дома на улице Вайссгербергассе в Нюрнберге, Германия.



14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Город Шавен в Марокко потрясает своей архитектурой. Подавляющее большинство домов в Шавене окрашены во все оттенки синего и голубого цветов.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Оазис Уакачина в пустыне недалеко от города Ика в Перу пользуется популярностью среди любителей сэндбординга.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Солончаковая пустыня Большой Качский Ранн в индийском штате Гуджарат – достойная альтернатива известному на весь мир солончаку Уюни в Боливии.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Коммуна Шишильянк у подножия горы Эгюий в регионе Рона – Альпы во Франции.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Посёлок Благай на берегу реки Буна в Боснии и Герцеговине не входит в число популярных туристических направлений, несмотря на свою красоту.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Средневековый город Альбаррасин, на удивление хорошо сохранившийся до наших дней, располагается на склоне холма в Арагоне, Испания.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Ликийские гробницы в Мире, Турция.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Город Иллоккортоормиут в Гренландии располагается близ устья фьорда Кангертиттивак, который является самым большим в мире. До Иллоккортоормиута можно добраться только самолётом, который летает один раз в неделю, а затем продолжить путь вертолётом или лодкой.

14 прекрасных туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Дворец Херренкимзе на острове Херрен на озере Кимзе в Баварии был построен в 1873 году для баварского короля Людвига II. Дворец называют «баварским Версалем».

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