Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

«Урок анатомии — это так скучно» — думает большинство учеников. Но на самом деле тело человека гораздо интереснее любой головоломки! И чтобы понять его, вовсе не нужно зубрить горы литературы.

Мы подготовили для вас 20+ фото, моделей, рисунков и гифок, которые ответят на самые популярные и волнующие вопросы. Будьте уверены, что после этого ваше мнение о скучном предмете кардинально поменяется.

Поспорим, вы никогда не догадаетесь что это? Ладно, не будем тянуть… Так выглядит атом водорода.

Еще несколько изображений атома, которые удалось получить при помощи сверхмощного устройства Electron Microscope Pixel Array Detector (EMPAD). Оно позволяет наблюдать за объектами с рекордным разрешением в 0,39 Å.

Думаете, это какой-то замысловатый предмет современного искусства? А вот и нет! Перед вами модель хромосомы.

Так выглядит под микроскопом поврежденный капилляр и красное кровяное тельце.

А это — более детальное изображение кровеносного сосуда.

Зрелище не для слабонервных… Комар ищет капилляр, чтобы напиться кровушки.

Молекулярная модель вируса гриппа. Надо же, какая красота!

Это загадочное «существо» — бактериофаг — вирус, поражающий бактерии.

Начало новой жизни. Яйцеклетка в окружении сперматозоидов.

Изображение, которое заставило содрогнуться не один десяток людей. Так выглядят человеческие зубы внутри челюсти.

А это — наглядная демонстрация того, как выравниваются зубы при помощи брекетов. На видео показан ускоренный процесс, который обычно занимает несколько лет.

Все еще верите в широкую кость? Слева 113 кг веса, справа — 54 кг.

Этот макет нервной системы человека чем-то напоминает новогоднюю елку.

Так выглядят сонные артерии.

Этот сканер в режиме онлайн показывает врачам ваши вены. Надо же, до чего дошли технологии!

Настоящее произведение искусства! Кровеносные сосуды на ступне.

Колбочки и палочки в глазу при многократном увеличении выглядят как наброски художника.

А это видят офтальмологи, когда расширяют зрачки пациентов.

Примерно так растворяются таблетки в желудке человека.

И еще один пример. Как вы могли заметить, таблетки в капсулах растворяются намного дольше.

Только представьте, все наши воспоминания — продукт работы этого скопления клеток.

На изображении можно наблюдать сотрясение мозга «в действии».

Наглядное объяснение, почему зубная боль чаще всего сопровождается головной.

Это лишь немногие секреты, которые таит организм человека. А какие факты удивили вас больше всего?