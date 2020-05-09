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Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

«Урок анатомии — это так скучно» — думает большинство учеников. Но на самом деле тело человека гораздо интереснее любой головоломки! И чтобы понять его, вовсе не нужно зубрить горы литературы.

Мы подготовили для вас 20+ фото, моделей, рисунков и гифок, которые ответят на самые популярные и волнующие вопросы. Будьте уверены, что после этого ваше мнение о скучном предмете кардинально поменяется.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Поспорим, вы никогда не догадаетесь что это? Ладно, не будем тянуть… Так выглядит атом водорода.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Еще несколько изображений атома, которые удалось получить при помощи сверхмощного устройства Electron Microscope Pixel Array Detector (EMPAD). Оно позволяет наблюдать за объектами с рекордным разрешением в 0,39 Å.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Думаете, это какой-то замысловатый предмет современного искусства? А вот и нет! Перед вами модель хромосомы.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

 

Так выглядит под микроскопом поврежденный капилляр и красное кровяное тельце.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

А это — более детальное изображение кровеносного сосуда.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Зрелище не для слабонервных… Комар ищет капилляр, чтобы напиться кровушки.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Молекулярная модель вируса гриппа. Надо же, какая красота!

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

 

Это загадочное «существо» — бактериофаг — вирус, поражающий бактерии.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Начало новой жизни. Яйцеклетка в окружении сперматозоидов.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Изображение, которое заставило содрогнуться не один десяток людей. Так выглядят человеческие зубы внутри челюсти.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

А это — наглядная демонстрация того, как выравниваются зубы при помощи брекетов. На видео показан ускоренный процесс, который обычно занимает несколько лет.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

 

Все еще верите в широкую кость? Слева 113 кг веса, справа — 54 кг.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Этот макет нервной системы человека чем-то напоминает новогоднюю елку.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Так выглядят сонные артерии.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Этот сканер в режиме онлайн показывает врачам ваши вены. Надо же, до чего дошли технологии!

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

 

Настоящее произведение искусства! Кровеносные сосуды на ступне.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Колбочки и палочки в глазу при многократном увеличении выглядят как наброски художника.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

А это видят офтальмологи, когда расширяют зрачки пациентов.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Примерно так растворяются таблетки в желудке человека.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

 

И еще один пример. Как вы могли заметить, таблетки в капсулах растворяются намного дольше.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Только представьте, все наши воспоминания — продукт работы этого скопления клеток.

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

На изображении можно наблюдать сотрясение мозга «в действии».

Лучше любого учебника: 20+ изображений об анатомии человека, которые вас удивят

Наглядное объяснение, почему зубная боль чаще всего сопровождается головной.

Это лишь немногие секреты, которые таит организм человека. А какие факты удивили вас больше всего?

 

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