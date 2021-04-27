Привычные продукты, которые не такие уж и безобидные, как может показаться

Еда — залог сил и хорошего настроения на целый день.

Но что, если съедая вкусный обед, мы не приносим пользу организму, а травим его вредными продуктами?

Разберемся на примерах, как отличить своих врагов среди вполне безобидной с виду еды.

Смотрим.

1. Капуста

Если кто-то не любит брюссельскую капусту, может не стоит заставлять ее есть?

В брюссельской капусте содержится слишком большое количество витамина К. Его действие направлено на более быстрое и интенсивное свертывание крови, поэтому может быть крайне опасно для людей с проблемами сердца. Зафиксирован случай, когда от чрезмерного употребления брюссельской капусты в больницу попал мужчина с сердечным имплантатом. Чтобы его искусственное сердце работало без сбоев он принимал антикоагулянты, которые вступили в реакцию с витамином К, что в итоге привело к критическому состоянию.

2. Миндаль

Если капуста могла удивить, то вот миндаль и вовсе повергнуть в шок.

Категорически нельзя есть плохо созревшие орешки миндаля! В их составе содержится цианид, который может обеспечить серьезное отравление. В незрелом с горчинкой миндале также есть ядовитая синильная кислота, которая не менее вредна для организма человека. К сожалению, чаще всего именно из сырого миндаля делают масло или поджаренные орешки для закуски.

3. Вода

Если съесть такие продукты в неумеренном количестве, неважное самочувствие будет гарантированно. Побочные симптомы: головные боли и головокружение, легкая потеря ориентации в пространстве и даже небольшое наркотическое опьянение.

К совету «нужно пить больше воды» нужно относиться с опаской.

Даже водой можно отравиться, как бы глупо это ни звучало. Все работники медицинской сферы, да и люди любящие спорт, призывают ежедневно пить как можно больше воды. В сутки норма потребления составляет 2-2,5 литра. Если ее придерживаться, все внутренние системы организма будут работать как часы, а сон станет спокойным и крепким. Но превысив норму, можно наблюдать совсем другую картину — водную интоксикацию. Большое количество воды плохо влияет на состояние крови, разбавляет ее концентрацию. Подобный процесс приводит к дисбалансу электролитов, который по-научному называется гипонатриемией. Таким недугом преимущественно страдают профессиональные спортсмены. По статистике, 13% бегунов, участвующих в забегах, обеспечивают себе водную интоксикацию.

4. Морковь

Много есть морковки можно только зайцам.

Морковка — очень полезный продукт. В ней содержится большое количество минералов, витаминов и волокон, улучшающих процессы пищеварения. Но морковку, как и другую даже самую полезную еду, нужно есть в меру. Избыточное потребление этого яркого овоща приводит к накоплению в организме одной из разновидностей витамина А — молекул бета-каротина. Скапливаясь в плазме, эти вещества способны окрасить кожу в легкое подобие морковного оттенка — оранжевый или желтый цвет. Ученые даже провели исследования, определив, где же находится этот порог избыточности. Чтобы стать морковкой, нужно есть по кружке нарезанного корнеплода каждый день на протяжении пары месяцев.

5. Соевый соус

Делать что-то на спор — не лучшая затея, которая может закончиться плачевно.

В 2013 году один молодой парень выпил на спор почти литр соевого соуса. Такой опрометчивый поступок привел к тому, что он пролежал в коме целых три дня. Врачам удалось спасти его жизнь, но стоило ли так рисковать? Большое количество соевого соуса критично повышает уровень соли и провоцирует развитие гипернатриемии — заболевания, при котором в плазме сильно возрастает концентрация натрия. Первыми тревожными звоночками становятся головокружение и потеря сознания.

6. Тунец

Главное правило для полезной еды — умеренность.

Тунец — очень вкусная рыба. Но все крупные рыбы, и голубой красавец-тунец - не исключение, имеют привычку накапливать в своей мышечной ткани метилртуть. Потому съев большое количество сырого тунца, вполне можно заработать себе отравление ртутью. К сожалению, определить содержание этого вредного компонента в рыбе без особого оборудования нельзя. Никто не застрахован. Однако есть и утешительная новость: регулярные исследования показывают, что зачастую тунец, используемый для приготовления блюд в японских ресторанах, содержит ртуть в пределах или чуть выше допустимого уровня. Но проявить бдительность все же стоит. Длительное отравление ртутью способно ухудшить способности к обучению и запоминанию. В единичных случаях нарушение может привести к отказу почек. Человеку с массой тела 70 кг можно есть не более 170 грамм тунца в неделю.

7. Арахис и арахисовое масло

Даже один маленький орешек может стать причиной очень плохого самочувствия.

Вкусный и любимый многими арахис считается самой частой причиной аллергии. Прежде чем увлекаться этим продуктом, нужно обязательно выяснить, как организм относится к такой еде. Приступ аллергии, если его вовремя не остановить, приводит к анафилаксии — сильному сужению дыхательных путей. В результате человеку катастрофически не хватает воздуха, он получает шок и теряет сознание. К аллергии нужно относиться очень серьезно и лечить своевременно.

8. Мускатный орех

Враги здоровья скрываются даже среди приправ.

Мускатный орех — частый гость многих блюд. Специя с тонким и пряным сладковатым привкусом и запахом отлично дополняет мясо, рыбу, первые блюда, десерты, салаты, горячие напитки в виде чая, глинтвейна и кофе, а также множество других кулинарных рецептов. Однако в больших количествах мускатный орех способен причинить значительный вред организму. В его составе есть природное соединение, которое называется миристицин. Это вещество обладает галлюциногенным эффектом, весьма подобным влиянию наркотика ЛСД. Миристицин в чистом виде весьма токсичен. Употребив 5 граммов любимой специи, можно заработать себе малоприятный визит в больницу.