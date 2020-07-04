Чем сейчас занимаются звезды индийского кино

Голливуд? Нет, Болливуд! Именно он подарил нам фильмы с зажигательными танцами, накалом страстей и кареглазыми актёрами, которые стали кумирами миллионов зрителей во всем мире. Предлагаем познакомиться с нашими героями поближе. Выяснили, с чего они начинали и как живут сейчас.



Митхун Чакраборти

Амитабх Баччан

Хема Малини

Дхармендра

Шахрух Хан

Айшавария Рай

Джухи Чавла