15 секретов вечной молодости от косметолога Дженнифер Лопес и Скарлетт Йоханссон

Гарольду Лансеру, врачу дерматологу-косметологу, доверяют свои лица Джей Ло, Бейонсе, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Мишель Уильямс — и этот список можно продолжать еще долго.



Публикуем 15 главных рекомендаций, которые доктор даёт своим клиенткам, чтобы сохранить как можно дольше их природную красоту. Советы эти — нестандартные и неожиданные. И тем ценны!









1. Правило 60-ти секунд

2. Не пейте алкоголь перед эпиляцией

3. Не сжимайте зубы

4. Намочите волосы до купания

5. Сметана лучше, чем крем после загара

6. Не покупайте ватные шарики

8. Умывайтесь шампунем от перхоти

9. Брейтесь насухо

10. Помойте волосы содой

11. Чистите зубы до завтрака

12. Вода — только комнатной температуры

13. Не покупайте тональный крем с SPF-фактором

14. Купите кокосовое масло

15. Устраивайте разгрузочный день