15 секретов вечной молодости от косметолога Дженнифер Лопес и Скарлетт Йоханссон

Гарольду Лансеру, врачу дерматологу-косметологу, доверяют свои лица Джей Ло, Бейонсе, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Мишель Уильямс — и этот список можно продолжать еще долго.
Публикуем 15 главных рекомендаций, которые доктор даёт своим клиенткам, чтобы сохранить как можно дольше их природную красоту. Советы эти — нестандартные и неожиданные. И тем ценны!
1. Правило 60-ти секунд
Наносите увлажняющее средство сразу после умывания. Уже через 60 секунд тонкая водная плёночка, оставшаяся на поверхности кожи после умывания, испарится и кожа начнет терять влагу.
2. Не пейте алкоголь перед эпиляцией
Звучит странно, но это проверено годами: если выпить бокал вина или коктейль перед посещением салона, процесс будет более болезненным и менее эффективным. Вероятно, дело в сосудосуживающем эффекте этанола.
3. Не сжимайте зубы
Непроизвольно сжимая челюсти, вы оказываете себе медвежью услугу, даже несколько: портите зубную эмаль, зарабатываете морщины в уголках рта и искажаете овал лица. Если вам свойственно скрипеть зубами во сне, заведите специальную силиконовую капу — как у боксеров, только мягкую. Постепенно привычка исчезнет!
4. Намочите волосы до купания
Прежде чем прыгнуть в бассейн или окунуться в море, намочите волосы питьевой водой. Она заполнит пространство между чешуйками волоса, и соль или хлорка туда уже не проникнут.
5. Сметана лучше, чем крем после загара
Я узнал этот рецепт от российских коллег, причём мне его рассказали чуть ли не как анекдот. Но я проверил — это гениально! Сметана содержит достаточное количество жиров, чтобы смягчить кожу, кисломолочные компоненты охлаждают и успокаивают, и никаких ожогов. Намажьте, подержите минут 20−30 и смойте прохладной, даже холодной водой.
6. Не покупайте ватные шарики
Если вы не любите наносить тональный крем пальцами (зря, так лучше всего), используйте плотный спонж или кисть. То же насчет тоника для лица: лучше капнуть немного на ладонь и умыться. Вата впитывает больше, чем отдает, и вы тратите средство впустую.
7. Пользуйтесь праймером (базой)
Нейтральная по химическому составу база предотвратит пересушивание кожи, возникающее из-за матирующих тональных средств. А если кожа жирная, праймер защитит поры от попадания внутрь частиц крема и риск возникновения прыщей будет меньше.
8. Умывайтесь шампунем от перхоти
Не всегда, разумеется, но если внезапно возникло раздражение на лице, а специального средства под рукой нет — подойдёт и шампунь от перхоти. Его-то везде найти можно! В составе — пиритион цинка, отличное противовоспалительное средство.
9. Брейтесь насухо
Наверняка ваша бритва лежит на бортике в ванной или висит в душевой кабине. И вы используете её под струей воды. Не советую.
Гораздо эффективнее отскрабить кожу, полностью высушить, немного натянуть и аккуратно сбрить лишнее насухо. А потом, конечно, нанести крем. И раздражение будет меньше, и врастать волоски не будут.
10. Помойте волосы содой
Если вечером у вас было важное мероприятие, для которого вы соорудили сложную укладку, использовав гели, муссы, пенки и лак, простого мыться волос может быть недостаточно для того, чтобы их очистить. Добавьте в обычный шампунь ложку пищевой соды: она поможет полностью удалить остатки средств и вернет волосам живой вид.
11. Чистите зубы до завтрака
Тогда вы не съедите накопившийся за ночь налет с отходами жизнедеятельности бактерий. Я обратил внимание, что кожа тех моих пациенток, что чистят зубы до завтрака, выглядит лучше по сравнению с теми, кто откладывает вопрос на потом.
12. Вода — только комнатной температуры
Умывайтесь, принимайте душ и пейте только чуть тепленькую воду. Да, мыться поначалу будет холодно, но кожа скажет вам спасибо. Поверьте.
13. Не покупайте тональный крем с SPF-фактором
Если ваш дневной крем содержит SPF, вам ни к чему ещё и тон с солнцезащитой. Она делает текстуру крема более плотной, а это нагрузка для кожи. Идеальный вариант — ВВ- или СС-крем: и уход, и увлажнение, и маскировка.
14. Купите кокосовое масло
Это лучший крем для тела, идеальная маска для лица и суперсредство для волос!
15. Устраивайте разгрузочный день
Я имею в виду сутки без макияжа. Только увлажнение, питание и защита. Хотя бы раз в неделю.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии