7 звёзд шоу-бизнеса, которые любят получать самые различные блага бесплатно

Звёздный статус даёт его обладателю множество преимуществ. Помимо высоких гонораров и популярности, это ещё и возможность получать многие жизненные блага «по бартеру», практически не вкладывая собственные денежные средства в отдых или организацию масштабного торжества. Среди известных медийных личностей и представителей шоу-бизнеса довольно много тех, кто получает выгоду от собственной славы.
Хлои Кардашян
Хлои Кардашян. / Фото: www.pinimg.com
Известно, что американская теледива даже собственную беременность превратила в бизнес. Находясь в ожидании появления на свет своей дочери Тру Томпсон, Хлои Кардашян устроила грандиозную вечеринку в честь предстоящих родов. Приглашены на беби-шауэр были многочисленные голливудские звёзды, а организацией и проведением занимались лучшие менеджеры праздничного бизнеса. При этом на мероприятие будущая мама не потратила ни цента, и даже получила приличный гонорар за рекламу детских товаров. Все счета оплачивал Amazon Baby Register.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов. / Фото: www.tatler.ru
Свадьба двух известных личностей состоялась 13 сентября 2019 года и наделала много шума эпатажными выходками новобрачный. В своё время торжество анонсировалось как едва ли не самое роскошное событие года. Но на деле молодожёны многое получили «по бартеру», то есть за рекламу в социальных сетях.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. / Фото: www.tatler.ru
Спонсором торжества выступила компания Bosco, которая взяла на себя организацию питания, аренду площадки, где прошла вечеринка, и наряды жениха и невесты. По бартеру за рекламу получили Собчак и Богомолов свои свадебные кольца и алкоголь. Декораторы сделали жениху и невесте весьма солидную скидку, а сами молодожёны оплачивали транспортные услуги, торт и свадебную фото- и видеосъёмку. При этом многие звёзды, приглашенные на вечеринку, были давними знакомыми пары и выступали бесплатно.
Ольга Бузова
Ольга Бузова. / Фото: www.wmpics.pics
Коллегу Ксении Собчак по скандальному шоу «Дом-2» журналисты и подписчики заподозрили в использовании бартерных отношений. Слишком много в её блоге в instagram геотегов, прямо указывающих на рекламу курортов, отелей и ресторанов, где отдыхает теледива. Сама Ольга Бузова предпочитает не комментировать подобные догадки. Впрочем, известно, что рекламные посты в социальной сети Бузовой приносят ей очень приличные гонорары, ведь не зря она вошла в число самых высокооплачиваемых российских знаменитостей. При этом большую часть доходов составляет как раз оплата за рекламу.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. / Фото: www.24smi.org
Блог известной балерины просто переполнен рекламой. Она часто рассказывает о роскошных курортах и многочисленных услугах, которые ей предоставляются самыми разными специалистами. Анастасия Волочкова, как и многие другие знаменитости, за свои рекламные посты в instagram получает весьма приличные гонорары. Вполне возможно, отдых в гостиничном комплексе на Пхукете, который она красочно описывала, как едва ли не лучшее место для уединения и восстановления сил, тоже был оплачен балериной далеко не полностью денежными средствами.
Анастасия Костенко
Анастасия Костенко. / Фото: www.privately.ru
Нынешняя жена футболиста Дмитрия Тарасова блестяще использует свою популярность. Но не заметить рекламный посыл её постов просто невозможно. После отдыха в Эмиратах на странице девушки в instagram появилось очень много восторженных отзывов о курортах и отелях, где супруги останавливались. Кроме того, супруга футболиста рекламирует детские коляски, спортивную одежду и даже средства от старения, которыми ей пользоваться явно ещё очень рано.
Анна Семенович
Анна Семенович. / Фото: www.hsmedia.ru
Актриса пользуется своей популярностью, мило рекомендуя своим подписчикам в социальной сети выбирать для отдыха те места, где побывала она сама. Особенно активно Анна Семенович расписывала свой отдых на острове Крит, не забывая повествовать обо всех прелестях не только самого курорта, но ещё и восторгаясь профессионализмом, расторопностью и качеством обслуживания туристического агентства, благодаря которому она и оказалась в столь роскошном отеле на Крите. Благодаря излишней восторженности подписчики певицы и заподозрили певицу в отдыхе по бартеру. Тем более, что после отпуска Анны Семенович в том же отеле оказалась и подруга исполнительницы Анфиса Чехова, столь же радостно живописавшая комфорт и прекрасные условия этого места.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии