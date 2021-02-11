Звезды 1990-х: Как сложились судьбы солистов золотого состава группы «На-На»

Эту группу называют феноменом российской эстрады: она существует уже более 30 лет, а в 1990-х гг., на пике своей популярности, давала по 400 концертов в год, была удостоена премии «Овация» 12 раз, а солисты «На-На» получили звания заслуженных артистов РФ. За это время состав участников поменялся не один раз, но для большинства поклонников название этой группы до сих пор ассоциируется с именами Владимира Левкина, Владимира Политова, Владимира Асимова и Вячеслава Жеребкина. К сожалению, для некоторых из них цена успеха оказалась слишком высокой…
Владимир Левкин
Владимир Левкин | Фото: uznayvse.ru
Он стал одним из главных фаворитов поклонников группы «На-На», а ведь в свое время совершенно случайно оказался в числе солистов. Владимир Левкин принял участие в кастинге просто ради интереса, хотя музыкой занимался с 7 лет. В юности он увлекался рок-музыкой и создал с друзьями группу «Ртутное озеро». Тогда он и представить не мог, что вскоре станет одним из самых популярных в стране поп-исполнителей.
Музыкант в юности | Фото: uznayvse.ru
В 1988 г. Левкин поступил в Гнесинское училище и параллельно с учебой постоянно посещал различные кастинги. Бари Алибасов выбрал его из 700 претендентов, и в 1989 г. Левкин стал одним из солистов группы «На-На». Конечно, он был рад такому шансу, но при этом мечтал совсем о другой музыке. Однако этот опыт считал для себя очень ценным. «За три месяца до гастрольного тура мы прошли такую школу жизни! Уроки по вокалу и актёрскому мастерству, работа в студии. Потом почти год бесконечных гастролей по России – вернулся домой с суммой, которой хватило бы на половину «Жигулей» в то время! Мы дали за это время 936 концертов, подобного ни одна музыкальная команда не повторила, а мы смогли… Будучи солистом группы, я научился очень многим вещам, которые помогли мне в дальнейшей жизни. Во-первых, я стал настоящим музыкантом, а во-вторых, сумел заглянуть за занавес шоу-бизнеса», – говорил Левкин.
Владимир Левкин, Бари Алибасов и Владимир Политов | Фото: uznayvse.ru
В составе группы «На-На» Владимир Левкин стал девятикратным обладателем престижной музыкальной премии «Овация» и обзавелся многомилионной армией фанаток. Но на пике своей популярности он решил сменить род деятельности и в 1996 г. поступил на заочное отделение режиссерского факультета ГИТИСа, а через 2 года ушел из группы. Хотя на режиссерском поприще ему не удалось добиться успехов, Левкин преуспел в другой сфере – в качестве телеведущего. В конце 1990-х гг. он вел программы «Музыкальная кухня» и «Ах, анекдот» и в это же время выпустил свой первый сольный альбом «Шаги к себе». В 2000 г. Левкин стал продюсером и музыкантом панк-группы «Кеды». А спустя 3 года он был вынужден уйти со сцены из-за серьезной болезни.
Владимир Левкин во время болезни | Фото: uznayvse.ru
За несколько лет до этого самочувствие музыканта резко ухудшилось, а в 2003 г. у него диагностировали рак лимфатической системы на последней стадии. Он перенес сложную операцию, после которой еще полтора года ушло на восстановление. В том же 2003 г. от артиста ушла жена – солистка группы «Hi-Fi» и танцовщица в балете «На-На» Оксана Олешко. Когда болезнь отступила, Левкин вернулся к творческой деятельности, выпустил еще два сольных альбома, начал заниматься благотворительностью и организацией музыкальных фестивалей, а в 2012 г. женился на актрисе Марине Ичетовкиной. Спустя год у них родилась дочь. В 2017 г. Левкин сообщил о рецидиве болезни, но он продолжает борьбу, в чем ему очень помогают близкие люди.
Владимир Левкин | Фото: starhit.ru
Артист с женой | Фото: stuki-druki.com
Владимир Асимов
Владимир Асимов | Фото: asimov.ru
Прежде чем стать участником группы «На-На», Владимир Асимов успел окончить мореходное училище, отслужить в армии и вместе с Вячеславом Жеребкиным организовать свою музыкальную группу. Поначалу его взяли в дублирующий состав «На-На», который гастролировал по всей стране, пока основной состав выступал на телевидении и на зарубежных гастролях. Уже через полгода Бари Алибасов пригласил его в первый состав «На-На», который называли в прессе «золотым»: Левкин, Политов, Жеребкин и Асимов.
Певец в юности | Фото: asimov.ru
Певец в юности | Фото: asimov.ru
С 1998 г., параллельно с работой в «На-На», Владимир Асимов занялся сольной карьерой, выпустил свой первый альбом «Один», а через год – второй. В 2003 г. артист ушел из группы и продолжил сольную деятельность. В 2004 г. он выпустил еще один альбом, а затем пропал со сцены и с экранов. Недавно Бари Алибасов рассказал, что Асимов попрощался с музыкой. Он переехал в Испанию и занимается бизнесом. Согласно другим источникам, музыкант до сих пор записывает песни, в том числе и на испанском языке. С бывшими коллегами он не общается.
Артист на сцене | Фото: asimov.ru
В отличие от своих коллег, Асимов не пользовался плодами своей популярности и не крутил романов с многочисленными поклонницами. Еще в 1996 г. он женился и с тех пор остается со своей избранницей. Музыкант говорит: «Во время работы в группе я не был обделен женским вниманием. Поклонницы чаще всего старались подарить себя. Подкупали горничных в гостинице, и, когда мы приходили в номер, в постели уже кто-то лежал. Пожилая дама по имени Света, мать троих детей, на протяжении многих лет караулила меня в подъезде и назойливо предлагала свои услуги. Но я по натуре – однолюб и всегда оставался верен своей Тане. На сцене я был Казановой и Дон Жуаном, а после спешил к любимой семье. У меня даже было две квартиры – первая в одном подъезде с офисом Бари, оформленная в ультрасовременном холостяцком стиле, а во второй жили жена Татьяна и сын Семен». В 1991 г. и его семью настигла беда – у жены певца диагностировали рак крови. Она не только победила болезнь, но и родила ребенка в период реабилитации.
Владимир Асимов | Фото: stuki-druki.com
Владимир Политов
Владимир Политов | Фото: teleprogramma.pro
Владимир Политов пришел в группу «На-На» в 1990 г. и остается ее бессменным солистом на протяжении вот уже 30 лет. Он стал одним из самых главных кумиров многочисленных поклонниц группы. «На-На» до сих пор собирает залы (конечно, уже не такие, как в 1990-х) во многом благодаря тому, что на сцену выходит Политов, хотя рядом с ним выступают солисты вдвое моложе него.
Певец в юности | Фото: stuki-druki.com
О его романах ходило немало слухов, но официально певец был женат только один раз. Этот брак продлился 10 лет и распался в 2009 г. С тех пор Политов остается в статусе холостяка. У него есть взрослая дочь. Его близкие говорили о том, что артист мечтает о сыне, но пока эти мечты не осуществились.
Певец с дочерью Аленой | Фото: stuki-druki.com
Помимо работы в группе, Владимир Политов занимается сольным творчеством. Кроме того, в 2004 г. он создал диджей-проект P.S. Project, с которым выступает и по сей день. В качестве диджея Политов не раз появлялся на крупнейших музыкальных фестивалях в России и за рубежом.
Артист на сцене | Фото: peopletalk.ru
Вячеслав Жеребкин
Вячеслав Жеребкин | Фото: peopletalk.ru
Еще одним бессменным солистом группы «На-На» по сей день остается Вячеслав Жеребкин. Он пришел в коллектив в качестве бас-гитариста, а затем стал вокалистом. О том, как родилось название группы, и Бари Алибасов, и ее участники рассказывали разные истории. Вот версия Жеребкина: «Когда в 1989-м создалась группа, было записано несколько песен. В этом же году коллектив пригласили на фестиваль. Когда надо было объявлять, ведущий Олег Марусев подошел к Бари и спросил: «Как?» Алибасов ответил: «Объяви как-нибудь. Потом разберемся». А пока шла программа, у Марусева постоянно стреляли сигареты, он всем говорил: «На… На». В итоге вышел на сцену: «Встречайте группу… «В воздухе повисла пауза, и у него вырвалось: «На-На».
Вячеслав Жеребкин | Фото: stuki-druki.com
После службы в армии Вячеслав Жеребкин женился, у супругов родились дочь и сын, но этот брак просуществовал недолго. Его вторая жена была поклонницей группы «На-На» и 10 лет ждала, пока певец обратит на нее внимание. В 2014 г. у них родилась дочь, а спустя 2 года – сын.
Современный состав группы *На-На* | Фото: wday.ru
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