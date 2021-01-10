9 продуктов, во время мытья которых чаще всего допускают ошибки

1. Замороженные овощи

Замороженные овощи, как оказывается, тоже не мешает промывать. /Фото: biencomer.com.mx

2. Рис

Промывание риса - важный этап в приготовлении каши. /Фото: plovrus.ru

3. Устрицы и мидии

Морепродукты могут содержать неприятную «приправу», если не промыть их. /Фото: moreprodukt.info

4. Молоко и молочные продукты

Молочные продукты не требуют мытья, в отличие от упаковки. /Фото: gtrk.tv

5. Рыба

При приготовлении рыбы важно мыть не только саму рыбу. /Фото: xcook.info, smekalo4ka.ru

6. Яблоки

Яблоки лучше не промывать, а вымачивать. /Фото: takprosto.cc

7. Капуста

Капусту стоит промывать не только сверху, но и под листочками. /Фото: knaschool50.ru

8. Жестяные банки с напитками

Банки из-под газировки также нуждаются в очистке. /Фото: pikabu.ru

9. Листовые салаты

Салат промыть не так сложно, но нужно. /Фото: foodandmood.com.ua