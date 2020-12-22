25 отличных комедий для семейных каникул

С нами не соскучишься!

Подборка из 25-ти комедий, герои которых то и дело попадают в смешные и совершенно неожиданные ситуации.









Невезучие

Блондинка в законе

Шеф

Убийство в Монте-Карло

Двое: Я и моя тень

Ловушка для родителей

Моя большая греческая свадьба

Сердцеедки

Правила съема: Метод Хитча

Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна

Эйс Вентура: Розыск домашних животных

Розовая пантера

Знакомство с родителями

Знакомство с Факерами

Ночь в музее

Дюплекс

Чумовая пятница

Если свекровь — монстр…

Свадебный переполох

Война невест

Как украсть небоскреб

Мачо и ботан

Месть пушистых

Мальчишник в Вегасе

Такси 3