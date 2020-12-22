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25 отличных комедий для семейных каникул

Подборка из 25-ти комедий, герои которых то и дело попадают в смешные и совершенно неожиданные ситуации.

25 отличных комедий для семейных каникул

Невезучие


Tais-toi!

25 отличных комедий для семейных каникул

Руби, спрятавший украденные у мафии деньги, оказывается в тюрьме, где он знакомится с верзилой Квентином, который теперь считает Руби своим лучшим другом. Правда, сам Руби не в восторге от такой дружбы…

Блондинка в законе


Legally Blonde

25 отличных комедий для семейных каникул

Думаете, блондинка не может не то что учиться, а даже поступить в Гарвард на самый престижный юридический факультет? Очень зря! История Эл Вудс доказывает обратное. Правда, все проходит не без казусов.

Шеф


Comme un chef

25 отличных комедий для семейных каникул

Жаки мечтает стать шеф-поваром. Оказавшись на кухне ресторана известного Александра Лагарда, он меняет уже устоявшиеся законы и принципы, начиная поучать не только других поваров, но и самого «звездного» шеф-повара.

Убийство в Монте-Карло


Murder at Monte Carlo

25 отличных комедий для семейных каникул

Актер-неудачник Джулиан Питерс и его случайная знакомая Фиби находят в Риме пропавшую маленькую собаку одной миллионерши и, чтобы получить вознаграждение, привозят ее в Монте-Карло. Но тут ситуация меняется: миллионершу находят убитой, а эти двое являются главными подозреваемыми.

Двое: Я и моя тень


It Takes Two

25 отличных комедий для семейных каникул

Очень смешная история про похожих друг на друга девочек: Аманды, которая растет в сиротском приюте под опекой воспитательницы Дианы, и Алисы, живущей в большом доме с отцом-одиночкой Роджером.
Девочки решают познакомить Диану и Роджера, вот только отца Алисы хочет женить на себе противная Кларисса.

Ловушка для родителей


The Parent Trap

25 отличных комедий для семейных каникул

В летнем лагере случайно знакомятся Холли, которая живет в Калифорнии с папой, и Энни, живущая в Лондоне с мамой. Поначалу девочки все время ссорятся и даже дерутся, но потом случайно выясняется, что они сестры-близнецы. Тут у них возникает идея поменяться местами, ведь Холли никогда не видела маму, а Энни — папу…

Моя большая греческая свадьба


My Big Fat Greek Wedding

25 отличных комедий для семейных каникул

Греческая семья Портокалос эмигрировала в США много лет назад. Здесь у них семейный бизнес — ресторан, в котором работают практически все члены семьи. В том числе и 30-летняя Тула, которая мечтает сбежать куда-нибудь от нелюбимой работы и многочисленных родственников.

Сердцеедки


Heartbreakers

25 отличных комедий для семейных каникул

Макс и Пейдж Коннерс — не только мать и дочь, но и отличная команда: Макс передала Пейдж все свои знания об авантюрах, мошенничестве и обольщении. Их жертвами становятся обеспеченные мужчины, с помощью которых девушки «держат на плаву» свое материальное благополучие. Но тут случается неожиданное — Пейдж влюбляется.

Правила съема: Метод Хитча


Hitch

25 отличных комедий для семейных каникул

Алекс Хитченс, или, как его называют, Хитч, — известный нью-йоркский сват, который помогает мужчинам добиться взаимности от женщин их мечты и таким образом обрести свое счастье. Кажется, Хитч знает все о мужских уловках, однако сам предстает безоружным перед эффектной и проницательной журналисткой Сарой.

Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна


Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous

25 отличных комедий для семейных каникул

В Лас-Вегасе похищены победительница конкурса красоты Шерил и импресарио Стэн. Известная благодаря своим подвигам, в том числе и на конкурсе красоты «Мисс Америка», агент ФБР Грейси Харт берется за расследование, чтобы спасти своих друзей.

Эйс Вентура: Розыск домашних животных


Ace Ventura: Pet Detective

25 отличных комедий для семейных каникул

Эйс Вентура — детектив по розыску домашних любимцев, и он лучший в своем деле. На этот раз его задача — найти злоумышленников, которые похитили дельфина, талисмана местной футбольной команды.

Розовая пантера


The Pink Panther

25 отличных комедий для семейных каникул

На футбольном матче застрелян легендарный футбольный тренер, и с его руки исчезает огромный бриллиант «Розовая пантера». Расследование инцидента поручается недотепе-инспектору Клузо.

Знакомство с родителями


Meet the Parents

25 отличных комедий для семейных каникул

Грэг отправляется за город, чтобы познакомиться с родителями своей девушки Пэм и просить у них руки своей возлюбленной. Но Грэг еще не знает, что его ждет: он сам парень невезучий, а тут еще отец Пэм, Джек Бернс, — отставной сотрудник ЦРУ, который решает устроить поистине жесткую проверку своему будущему зятю.

Знакомство с Факерами


Meet the Fockers

25 отличных комедий для семейных каникул

После того как Джек Бернс дает свое разрешение на свадьбу Грэга и Пэм, они все едут в Майами, чтобы познакомиться с родителями жениха. Но никто даже не представляет, насколько веселеньким будет это знакомство.

Ночь в музее


Night at the Museum

25 отличных комедий для семейных каникул

После длительных поисков Ларри находит работу ночным сторожем в музее. Вот только уже на месте мужчина понимает, что это непростая работа, поскольку его задача — не только не дать никому войти в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти…

Дюплекс


Duplex

25 отличных комедий для семейных каникул

Алекс и Нэнси наконец-то нашли квартиру своей мечты — двухэтажные апартаменты в тихом районе города. Правда, не все так безоблачно: их соседка — милая старушка, которая, как выясняется, пока не собирается никуда съезжать. Супруги решают немного подождать, но они и не подозревают, что эта бойкая старушка еще всем даст фору…

Чумовая пятница


Freaky Friday

25 отличных комедий для семейных каникул

Тэсс Колман не может найти общий язык со своей 15-летней дочерью Анной. Ссоры сотрясают дом постоянно: Тэсс не одобряет музыкальные пристрастия дочери, а Анна не выносит жениха своей матери. Но вот однажды, проснувшись в пятницу утром, мама и дочка обнаруживают, что они поменялись телами…

Если свекровь — монстр…


Monster-in-Law

25 отличных комедий для семейных каникул

Кевин, возлюбленный Шарлотты, делает ей предложение. Девушка счастлива, но вместе с Кевином появляется и его мама Виола, которая сделает все, чтобы сорвать свадьбу своего сына.

Свадебный переполох


The Wedding Planner

25 отличных комедий для семейных каникул

Мэри Фиоре — свадебный церемониймейстер, она знает о свадьбах все. Но личная жизнь самой девушки не складывается. Но вот однажды Мэри знакомится со Стивом, который, как выясняется позже, в скором времени женится на одной из клиенток Мэри…

Война невест


Bride Wars

25 отличных комедий для семейных каникул

Лив и Эмма дружат с самого детства. Но многолетняя дружба оказывается под угрозой: их свадьбы назначены на один и тот же день. Так начинается настоящий бой девушек за место проведения торжества, гостей и прочие вопросы, ведь никто не хочет уступать.

Как украсть небоскреб


Tower Heist

25 отличных комедий для семейных каникул

Джош Ковач — управляющий роскошного небоскреба. Однажды выясняется, что трейдер, который живет на верхнем этаже здания, присваивает себе пенсионные отчисления всего персонала. Заручившись поддержкой нескольких друзей и коллег, Джош начинает разрабатывать план, чтобы восстановить справедливость и вернуть похищенные деньги.

Мачо и ботан


21 Jump Street

25 отличных комедий для семейных каникул

Ненавидевшие друг друга в школьные годы Шмидт и Дженко в полицейской академии становятся друзьями. После окончания учебы молодые люди поступают в департамент секретной службы на Джамп-стрит. Они еще не знают, что эта работа заставит их не только заглянуть в глаза собственным страхам, но и снова стать подростками..

Месть пушистых


Furry Vengeance

25 отличных комедий для семейных каникул

Амбициозный бизнесмен Дэн Сандерс реализует очередной свой проект: посреди Орегонской пустыни он намерен построить целый город. Но не тут-то было — за сохранность этих мест будут бороться сами звери, которые здесь обитают. А их месть беспощадна.

Мальчишник в Вегасе


The Hangover

25 отличных комедий для семейных каникул

Четверо друзей хотели устроить незабываемый мальчишник в Лас-Вегасе. И действительно — все получилось на славу! Вот только теперь друзьям нужно вспомнить, что именно произошло, и понять, чей ребенок сидит в шкафу их номера отеля, каким образом в ванную попал тигр, почему у одного из них нет зуба и, самое главное, где жених…

Такси 3


Taxi 3

25 отличных комедий для семейных каникул

В канун Рождества банда санта-клаусов совершает налеты на крупные банки Марселя. Комиссар полиции планирует провести операцию под кодовым названием «Снеговик», главные роли в которой отведены таксисту Даниелю и полицейскому Эмильену. Но эти двое могут натворить гораздо больше, чем сами преступники.

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