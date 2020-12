25 отличных комедий для семейных каникул

Подборка из 25-ти комедий, герои которых то и дело попадают в смешные и совершенно неожиданные ситуации.









Tais-toi!Руби, спрятавший украденные у мафии деньги, оказывается в тюрьме, где он знакомится с верзилой Квентином, который теперь считает Руби своим лучшим другом. Правда, сам Руби не в восторге от такой дружбы…Legally BlondeДумаете, блондинка не может не то что учиться, а даже поступить в Гарвард на самый престижный юридический факультет? Очень зря! История Эл Вудс доказывает обратное. Правда, все проходит не без казусов.Comme un chefЖаки мечтает стать шеф-поваром. Оказавшись на кухне ресторана известного Александра Лагарда, он меняет уже устоявшиеся законы и принципы, начиная поучать не только других поваров, но и самого «звездного» шеф-повара.Murder at Monte CarloАктер-неудачник Джулиан Питерс и его случайная знакомая Фиби находят в Риме пропавшую маленькую собаку одной миллионерши и, чтобы получить вознаграждение, привозят ее в Монте-Карло. Но тут ситуация меняется: миллионершу находят убитой, а эти двое являются главными подозреваемыми.It Takes TwoОчень смешная история про похожих друг на друга девочек: Аманды, которая растет в сиротском приюте под опекой воспитательницы Дианы, и Алисы, живущей в большом доме с отцом-одиночкой Роджером.Девочки решают познакомить Диану и Роджера , вот только отца Алисы хочет женить на себе противная Кларисса.The Parent TrapВ летнем лагере случайно знакомятся Холли, которая живет в Калифорнии с папой, и Энни, живущая в Лондоне с мамой. Поначалу девочки все время ссорятся и даже дерутся, но потом случайно выясняется, что они сестры-близнецы. Тут у них возникает идея поменяться местами, ведь Холли никогда не видела маму, а Энни — папу…My Big Fat Greek WeddingГреческая семья Портокалос эмигрировала в США много лет назад. Здесь у них семейный бизнес — ресторан, в котором работают практически все члены семьи. В том числе и 30-летняя Тула, которая мечтает сбежать куда-нибудь от нелюбимой работы и многочисленных родственников.HeartbreakersМакс и Пейдж Коннерс — не только мать и дочь, но и отличная команда: Макс передала Пейдж все свои знания об авантюрах, мошенничестве и обольщении. Их жертвами становятся обеспеченные мужчины, с помощью которых девушки «держат на плаву» свое материальное благополучие. Но тут случается неожиданное — Пейдж влюбляется.HitchАлекс Хитченс, или, как его называют, Хитч, — известный нью-йоркский сват, который помогает мужчинам добиться взаимности от женщин их мечты и таким образом обрести свое счастье. Кажется, Хитч знает все о мужских уловках, однако сам предстает безоружным перед эффектной и проницательной журналисткой Сарой.Miss Congeniality 2: Armed & FabulousВ Лас-Вегасе похищены победительница конкурса красоты Шерил и импресарио Стэн. Известная благодаря своим подвигам, в том числе и на конкурсе красоты «Мисс Америка», агент ФБР Грейси Харт берется за расследование, чтобы спасти своих друзей.Ace Ventura: Pet DetectiveЭйс Вентура — детектив по розыску домашних любимцев, и он лучший в своем деле. На этот раз его задача — найти злоумышленников, которые похитили дельфина, талисмана местной футбольной команды.The Pink PantherНа футбольном матче застрелян легендарный футбольный тренер, и с его руки исчезает огромный бриллиант «Розовая пантера». Расследование инцидента поручается недотепе-инспектору Клузо.Meet the ParentsГрэг отправляется за город, чтобы познакомиться с родителями своей девушки Пэм и просить у них руки своей возлюбленной. Но Грэг еще не знает, что его ждет: он сам парень невезучий, а тут еще отец Пэм, Джек Бернс, — отставной сотрудник ЦРУ, который решает устроить поистине жесткую проверку своему будущему зятю.Meet the FockersПосле того как Джек Бернс дает свое разрешение на свадьбу Грэга и Пэм, они все едут в Майами, чтобы познакомиться с родителями жениха. Но никто даже не представляет, насколько веселеньким будет это знакомство.Night at the MuseumПосле длительных поисков Ларри находит работу ночным сторожем в музее. Вот только уже на месте мужчина понимает, что это непростая работа, поскольку его задача — не только не дать никому войти в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти…DuplexАлекс и Нэнси наконец-то нашли квартиру своей мечты — двухэтажные апартаменты в тихом районе города. Правда, не все так безоблачно: их соседка — милая старушка, которая, как выясняется, пока не собирается никуда съезжать. Супруги решают немного подождать, но они и не подозревают, что эта бойкая старушка еще всем даст фору…Freaky FridayТэсс Колман не может найти общий язык со своей 15-летней дочерью Анной. Ссоры сотрясают дом постоянно: Тэсс не одобряет музыкальные пристрастия дочери, а Анна не выносит жениха своей матери. Но вот однажды, проснувшись в пятницу утром, мама и дочка обнаруживают, что они поменялись телами…Monster-in-LawКевин, возлюбленный Шарлотты, делает ей предложение. Девушка счастлива, но вместе с Кевином появляется и его мама Виола, которая сделает все, чтобы сорвать свадьбу своего сына.The Wedding PlannerМэри Фиоре — свадебный церемониймейстер, она знает о свадьбах все. Но личная жизнь самой девушки не складывается. Но вот однажды Мэри знакомится со Стивом, который, как выясняется позже, в скором времени женится на одной из клиенток Мэри…Bride WarsЛив и Эмма дружат с самого детства. Но многолетняя дружба оказывается под угрозой: их свадьбы назначены на один и тот же день. Так начинается настоящий бой девушек за место проведения торжества, гостей и прочие вопросы, ведь никто не хочет уступать.Tower HeistДжош Ковач — управляющий роскошного небоскреба. Однажды выясняется, что трейдер, который живет на верхнем этаже здания, присваивает себе пенсионные отчисления всего персонала. Заручившись поддержкой нескольких друзей и коллег, Джош начинает разрабатывать план, чтобы восстановить справедливость и вернуть похищенные деньги.21 Jump StreetНенавидевшие друг друга в школьные годы Шмидт и Дженко в полицейской академии становятся друзьями. После окончания учебы молодые люди поступают в департамент секретной службы на Джамп-стрит. Они еще не знают, что эта работа заставит их не только заглянуть в глаза собственным страхам, но и снова стать подростками..Furry VengeanceАмбициозный бизнесмен Дэн Сандерс реализует очередной свой проект: посреди Орегонской пустыни он намерен построить целый город. Четверо друзей хотели устроить незабываемый мальчишник в Лас-Вегасе. И действительно — все получилось на славу! Вот только теперь друзьям нужно вспомнить, что именно произошло, и понять, чей ребенок сидит в шкафу их номера отеля, каким образом в ванную попал тигр, почему у одного из них нет зуба и, самое главное, где жених…Taxi 3В канун Рождества банда санта-клаусов совершает налеты на крупные банки Марселя. Комиссар полиции планирует провести операцию под кодовым названием «Снеговик» , главные роли в которой отведены таксисту Даниелю и полицейскому Эмильену. Но эти двое могут натворить гораздо больше, чем сами преступники.