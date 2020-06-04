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Невероятные купола мечетей со всего мира

Мечети всегда красивы, красочны и превосходны. Их купола невероятные, все разные, и каждый купол – это произведения искусства. Первая мечеть появилась в 7-м веке, с тех пор было построено тысячи мечетей, захватывающей дух красоты. Предлагаем посмотреть на самые красивые и необычные купола со всей Земли.

Невероятные купола мечетей со всего мира

Захватывающая мечеть Sheikh Zayed Grand в Абу-Даби. Потребовалось 10 лет, чтобы ее построить.

Невероятные купола мечетей со всего мира

Мечеть в Иерусалиме выложена мозаикой, а ее купола вылиты из золота. Это мечеть является третьей по значимости в исламском мире.

Невероятные купола мечетей со всего мира

Розово-белая мечеть Putra в Малайзии. Сюда можно заходить туристам, вне молитвенные часы, и соответственно одетыми.

Невероятные купола мечетей со всего мира

Синяя мечеть находится в Афганистане и поражает глубиной цвета.

Невероятные купола мечетей со всего мира

А самый вытянутый и большой купол среди всех мечетей у этой, мечеть находится в Малайзии.

Невероятные купола мечетей со всего мира

Мечеть Badshahi была построена в 1673 году. В здании может поместиться 55000 человек.

Невероятные купола мечетей со всего мира

Эта мечеть находится в Малайзии и сделана из стали, стекла и кристаллов. На солнце кажется, что она светится и сияет изнутри.

Невероятные купола мечетей со всего мира

Золотая мечеть Ubudiah, окружённая деревьями, является одной из самых красивых мечетей Малайзии.

Невероятные купола мечетей со всего мира

Высокие башни, большие окна и синий купол делают эту мечеть Kul Sharif сказочной.

Невероятные купола мечетей со всего мира

Эта мечеть была построена между 1954 и 1958 годами.

Ночью она выглядит особенно впечатляюще.

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