Невероятные купола мечетей со всего мира

Мечети всегда красивы, красочны и превосходны. Их купола невероятные, все разные, и каждый купол – это произведения искусства. Первая мечеть появилась в 7-м веке, с тех пор было построено тысячи мечетей, захватывающей дух красоты. Предлагаем посмотреть на самые красивые и необычные купола со всей Земли.







Захватывающая мечеть Sheikh Zayed Grand в Абу-Даби. Потребовалось 10 лет, чтобы ее построить.







Мечеть в Иерусалиме выложена мозаикой, а ее купола вылиты из золота. Это мечеть является третьей по значимости в исламском мире.







Розово-белая мечеть Putra в Малайзии. Сюда можно заходить туристам, вне молитвенные часы, и соответственно одетыми.







Синяя мечеть находится в Афганистане и поражает глубиной цвета.







А самый вытянутый и большой купол среди всех мечетей у этой, мечеть находится в Малайзии.







Мечеть Badshahi была построена в 1673 году. В здании может поместиться 55000 человек.







Эта мечеть находится в Малайзии и сделана из стали, стекла и кристаллов. На солнце кажется, что она светится и сияет изнутри.







Золотая мечеть Ubudiah, окружённая деревьями, является одной из самых красивых мечетей Малайзии.







Высокие башни, большие окна и синий купол делают эту мечеть Kul Sharif сказочной.







Эта мечеть была построена между 1954 и 1958 годами.

Ночью она выглядит особенно впечатляюще.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)