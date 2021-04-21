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Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицы

Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицы

В каждом звере есть животная натура, и об этом не стоит забывать. Две белых львицы, которых Уэст Мэтьюсон (West Mathewson) растил с детства, растерзали его во время шуточной борьбы. Любитель природы играл с ними каждый день, но на этот раз игра зашла слишком далеко.

Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицы68-летний Уэст Мэтьюсон был со своими любимыми питомицами, львицами Деми и Тэннер, когда одна из них неожиданно его атаковала.

Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицы
В 2017 году животные убили работника фермы мистера Мэтьюсона в Южной Африке. Несмотря на это, добрый хозяин продолжал играть с ними каждый день, думая, что они никогда на него не нападут.Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицыПенсионер скончался по дороге в больницу от полученных травм.Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицыНесмотря на смертельную опасность, туристы не жалеют денег, чтобы погулять рядом с дикими животными. Представитель фермы подтвердил, что львиц усыплять не будут. Работники рассказывают, что Уэст любил их, как детей, и проводил с ними много времени. Они уверены, что питомцы не хотели причинить ему вреда, а его смерть — несчастный случай.

 

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