Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицы

В каждом звере есть животная натура, и об этом не стоит забывать. Две белых львицы, которых Уэст Мэтьюсон (West Mathewson) растил с детства, растерзали его во время шуточной борьбы. Любитель природы играл с ними каждый день, но на этот раз игра зашла слишком далеко.

68-летний Уэст Мэтьюсон был со своими любимыми питомицами, львицами Деми и Тэннер, когда одна из них неожиданно его атаковала.

В 2017 году животные убили работника фермы мистера Мэтьюсона в Южной Африке. Несмотря на это, добрый хозяин продолжал играть с ними каждый день, думая, что они никогда на него не нападут.Пенсионер скончался по дороге в больницу от полученных травм.Несмотря на смертельную опасность, туристы не жалеют денег, чтобы погулять рядом с дикими животными. Представитель фермы подтвердил, что львиц усыплять не будут. Работники рассказывают, что Уэст любил их, как детей, и проводил с ними много времени. Они уверены, что питомцы не хотели причинить ему вреда, а его смерть — несчастный случай.