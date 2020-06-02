12 способов улучшить пищеварение

Пищеварение является главным показателем и решающим фактором хорошего здоровья. Когда пищеварение работает эффективно, ваше тело полностью переваривает, впитывает и усваивает всю съедаемую вами пищу, а также регулярно избавляется от отходов. Несовершенное пищеварение влечет за собой образование субстанции, которая в конце-концов превращается в яд и вывести его из организме непросто.

Вот простые диетологические советы о том, как сделать более сильным слабое пищеварение:



1. Каждое утро выпивайте стакан теплой воды, в которой разведена столовая ложка лимонного сока. Можете добавить в этот напиток мед или коричневый сахар. Лимонный сок действует как очиститель и уничтожает аму (наиболее распространенный тип токсинов, представляющий собой отходы неполноценного переваривания пищи) в пищеварительном тракте.



2. Выпивайте за обедом стакан йогурта. Йогурт помогает приумножить пищеварительную флору и при этом активизирует работу мелких циркуляторных каналов в теле. Вечером пить йогурт не рекомендуется.



3. Для поддержания пищеварения и усиления аппетита перед основным приемом пищи можно съесть ломтик свежего имбиря, замоченный в небольшом количестве лимонного сока. Если вы не можете съесть свежий имбирь, попробуйте выжать из него сок, потом смешайте его с лимонным соком и небольшим количеством теплой воды. Выпейте эту смесь за 30-60 минут до основного приемам пищи.



4. Не отказывайтесь от завтрака. Фрукты из духовки и каши перевариваются быстро и помогают сохранить огонь пищеварения на протяжении целого дня.



5. Готовьте пищу со специями, стимулирующими пищеварение. Специи, такие как порошок имбиря, куркума, кумин, кориандр и аджван не только усиливают пищеварение, но и помогают вывести из тела токсины, а также улучшить впитывание и усвоение питательных веществ. С этими же специями всегда следует готовить тяжело усваиваемые блюда, такие как чечевица, чтобы избежать дискомфорта и образования газов.



6. Замените газированные и содержащие кофеин напитки травяными чаями. Помогает пищеварению чашка ароматного фенхельного чая после второго завтрака. Если вам нравится вкус фенхеля, пожуйте несколько семян после второго завтрака или обеда.



7. Сведите до минимума количество перекусов между едой, так как ваша пищеварительная система нуждается в отдыхе и восстановлении для того, чтобы эффективно работать во время и после еды. Если вы испытываете голод днем, между приемами пищи, то съеште свежий фрукт.



8. Зерновые, чечевица, орехи и семена усваиваются лучше, если их замочить на 30-60 минут в теплой воде.



9. Ешьте тяжелые для усвоения продукты, такие как панир (обжаренный сыр), за обедом. Ваше пищеварение наиболее эффективно примерно в середине дня и ослабевает к вечеру, ко времени ужина.



10. Избегайте охлажденных напитков. Во время приема пищи можно делать небольшие глотки теплой или комнатной температуры воды. Употребление теплой воды на протяжении дня, особенно если в нее добавлены усиливающие пищеварение специи, помогает и пищеварению, и очищению организма.



11. Ешьте меньше сырых продуктов, потому что их труднее переварить. Чтобы сохранить как можно больше питательных веществ, продукты можно приготовить на пару либо слегка обжарить в небольшом количестве масла.



12. Покупайте свежие, целые продукты, готовьте и ешьте их свежеприготовленными.

Следуйте этим нехитрым правилам и будьте здоровы!