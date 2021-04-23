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10 исторических фактов о Японии, которые позволяют взглянуть на эту страну с другой стороны


10 исторических фактов о Японии, которые позволяют взглянуть на эту страну с другой стороны

Япония является уникальной страной с очень яркой и самобытной историей. Помимо общеизвестных фактов о неудавшихся попытках монгольского вторжения из-за сильнейших тайфунов, и о 250-летнем периоде Эдо, когда Япония находилась в самоизоляции, не общаясь с другими странами, в истории этой страны имеется очень много интересного.

1. Японцы долгое время не ели мясо


Мясо в Японии было запрещено императорским указом.

Мясо в Японии было запрещено императорским указом.

 

В середине седьмого века император Тэнму, следуя буддистским заповедям, накладывающим запрет на лишение жизни, выпустил указ, запрещавший употреблять в пищу мясо. Нарушение его каралось смертной казнью, и действовал он свыше 1.200 лет. Общение с христианскими миссионерами привело к тому, что в 16 века запрет был снят, и японцы снова начали есть мясо. Нельзя сказать, что все жители приветствовали его отмену, особенно это касалось монахов.

2. Женский театр Кабуки


Не всегда в кабуки были мужчины.

Не всегда в кабуки были мужчины.

 

Всем известен японский театр танца Кабуки, труппа которого состоит исключительно из мужчин. Но было время, когда Кабуки был его полной его противоположностью – сугубо женским. Основала Кабуки известная танцовщица Идзумо-но Окуни, часто выступающая в мужской одежде. Ее театр стал необычайно популярен, но правительство Японии считало выступления девушек неприличными.
И один из скандалов, случившийся во время спектакля, послужил поводом для того, чтобы запретить им выступать. И с 1629 года театр Кабуки стал таким, каким его все знают сейчас.

3. Капитуляция Японии могла не состояться


Капитуляция, которой могло не быть

Капитуляция, которой могло не быть

 

В августе 1945 Япония капитулировала, о чем в общенациональной радиопередаче объявил император Хирохито. Это его заявление было записано ночью, за несколько часов до эфира. Группа военных под руководством майора Кэндзи Хатанаки, не желавших сдаваться, ворвались во дворец и, зная о записи, решили ее уничтожить. Но запись удалось тайно вывести из дворца, и найти ее они не смогли. Хатанака попытался воспользоваться ближайшей радиостанцией для того, чтобы передать свое заявление, но ему не удалось это сделать, и он застрелился.

4. Проверка мечей на случайных прохожих


Главное для самурая - его меч.

Главное для самурая - его меч.

 

В средние века считалось большим позором, если самураю не удавалось сразить соперника одним ударом. Поэтому самураи обязательно испытывали свое оружие, особенно новое, прежде чем применять его в бою. Обычно для этого использовали тела преступников или трупы. Но иногда они прибегали к иному способу, называемому «цудзигири» (убийство на перекрестке), когда жертвами становились случайные прохожие, встреченные ночью на перекрестке. Вначале такие случаи были крайне редки, но постепенно переросли в серьезную проблему, и в 1602 г. «цудзигири» были запрещены властями Японии.

5. Жуткие трофеи японских солдат


Один из памятников-гробниц.

Один из памятников-гробниц.

 

При легендарном полководце Тойотоми Хидеиоши в последнее десятилетие 16 века Япония дважды нападала на Корею. Эти вторжения носили очень кровопролитный характер, число погибших корейцев доходило до миллиона. Вначале в качестве трофеев японцы привозили домой отрубленные головы своих противников, но это было очень неудобно. И тогда вместо голов стали привозить отрубленные уши и носы. И таких ужасных трофеев скопилось в Японии очень много, из них даже стали создавать ужасающие памятники-гробницы, которые могли содержать десятки тысяч таких трофеев.

6. Харакири для искупления вины


За штурвалом лётчик-камикадзе.

За штурвалом лётчик-камикадзе.

 

В конце войны вице-адмирал Тэкиджиро Ониши, в надежде переломить ее ход, организовал отряды летчиков-камикадзе для уничтожения самолетов и кораблей союзников. Став идейным отцом камикадзе, Ониши считал, что такая тактика посеет панику и заставит американцев прекратить войну. В жертву его призрачной надежде было принесено около 4000 жизней молодых пилотов, но Ониши, по его словам, был готов и к гораздо большим жертвам. Но после капитуляции Японии Ониши вдруг осознал всю бессмысленность и жестокость своей идеи с камикадзе, и в качестве искупления вины на следующий день после капитуляции совершил харакири, принеся в своей предсмертной записке извинения душам погибших по его вине пилотов, а также их семьям.

7. Первым из японцев христианство принял преступник


35-летний преступник-самурай Анжиро, убивший во время драки соперника, вначале скрывался в порту Кагошима в Японии, а потом бежал за границу в Малакку. Там он крестился, приняв имя Паулу де Санта-Фе и вместе с христианином-миссионером Франциском Ксавьера отправился в Японию. Однако миссия оказалась неудачной, и вскоре они расстались. И если Франциско впоследствии был даже канонизирован, то Анжиро, по всей видимости, умер, будучи пиратом, и в о нем постепенно забыли.

8. В Японии отменили работорговлю благодаря португальцам


Спасибо, португальцы.

Спасибо, португальцы.

 

Одним из последствий первых контактов Западных стран с Японией стала работорговля. В 1540-х годах португальцы с большой выгодой для себя скупали японцев в качестве рабов. В итоге эта торговля приобрела такие масштабы, что японцы могли оказаться даже в собственности у португальских рабов. Под влиянием христианских миссионеров король Португалии наложил запрет на порабощение японцев, издав соответствующий закон, но португальские колонисты этот запрет проигнорировали. Возмущался такой деятельностью и военачальник Тойотоми Хидеиоши, и в 1587 году ему удалось наложить запрет на работорговлю в Японии.

9. Японские школьницы работали медсестрами


Фотографии японских женщин-медсестёр.

Фотографии японских женщин-медсестёр.

 

В конце войны в кровопролитных боях в Окинаве, продолжавшихся 3 месяца, погибло почти 100 тысяч мирных жителей, в их числе и 200 местных школьниц, которых призвали работать медсестрами на время боев. Вначале они работали в военном госпитале, но с усилением бомбардировок были переведены в самое пекло. И несмотря на все возрастающее преимущество сил союзников, сдаваться им было запрещено. Некоторые девочки погибли, взорвав себя гранатой, другие – во время боя.

10. Японцы пытались создать атомную бомбу в период II мировой войны


У японцев могла быть собственная бомба.

У японцев могла быть собственная бомба.

 

Группа японских ученых-физиков весной 1941 года приступила к разработке собственного ядерного оружия. Однако достичь успеха в рамках этой программы им не удалось. Хотя они и обладали всеми необходимыми знаниями, но испытывали большой недостаток в ресурсах. И неизвестно, куда развернулось бы колесо войны, если бы это у них получилось.

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