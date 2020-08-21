Как делают дома из вторсырья

Вы все еще выбрасываете пробки от винных бутылок и старые картинные рамки? Зря! Строитель-самоучка из Техаса Дэн Филлипс доказал, что эти, казалось бы, бесполезные вещи могут стать отличным материалом для строительства дома.









Дэн Филлипс основал в 1997 году строительную компанию «Phoenix Commotion» в своем городе Хантсвилле, штат Техас, где он строит недорогие дома из переработанных материалов.







Он построил более 14 домов на купленных или полученных в дар участках. Мистер Филлипс – плотник, электрик и водопроводчик самоучка. Он говорит, что 80% материалов представляют собой остатки от других строительных проектов, которые он нашел в кучах мусора или просто подобрал на дороге.







Пробки от использованных винных бутылок, которые всегда есть в изобилии, могут стать недорогой формой «пробкового пола». «У нас в городе много любителей выпить», – говорить Филлипс.







Дно винных бутылок служит отличным цветным стеклом на голландской двери.







Филлипс создал столешницу из кусочков древесины маклюры оранжевой, которой в восточной части Техаса полным-полно, хотя многие строители считают ее слишком неудобной для использования.







Дерево маклюры оранжевой используется как ограждение.







В домах Филлипса используются отходы древесины для обшивки.

Городские власти тесно сотрудничают с ним, чтобы создать склад для строительных материалов из переработанного сырья, куда строители, рабочие, занимающиеся сносом зданий, и производители мебели могут складывать ненужные материалы, вместо того, чтобы выбрасывать их на свалку.Для создания потолка использовались тысячи уголков от рамок. «В магазине рамок избавлялись от старых образцов, и я поспешил туда», – признается Филлипс.Дровяная печь со старого корабля нашла новый дом благодаря Дэну Филлипсу.Кристи Стивенс снимает один из домов мистера Филлипса. Она помогает ему строить свой собственный дом по-соседству, так как мистеру Филлипсу нужен конечный владелец дома для помощи в его строительстве.«Если стены получатся шаткими, это будет моя вина, но и моя гордость», – говорит она.Спинка стула сделана из костей домашнего скота.Кости также использовались для создания номера дома . Мистер Филлипс присматривает за рабочими во время строительства дома. «Думаю, мобильные дома стали бельмом на глазу этой планете, – говорит он. – Построить привлекательный и доступный дом вполне возможно, и я собираюсь это доказать».Рабочий Том МакКинни приклеивает кусочки зеркала к стене.Разбитую плитку склеили, чтобы сделать пол в ванной.Мистер Филлипс использовал старую дранку, которую он подобрал по цвету, чтобы сделать крышу дома, который он назвал «сказочным домиком».«Нельзя отрицать законы физики или строительные законы , – говорит он, – но помимо этого возможности поистине безграничны».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)