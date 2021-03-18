Как понять картины, которые не поддаются логике: Что такое абстрактный экспрессионизм

Абстрактный экспрессионизм. Работа Виллема де Кунинга. \ Фото: blogspot.com.

Так идут к звёздам, Ганс Гофман, 1962 год. \ Фото: google.com.

Джексон Поллок в своей домашней студии вместе со своей женой Ли Краснер. \ Фото: sohu.com.

Композиция VII Картина, Василий Васильевич Кандинский. \ Фото: nbuzelli.medium.com.

1. Джексон Поллок

Жёлтые острова, Джексон Поллок, 1952 год. \ Фото: pinterest.co.uk.

Номер 48, Джексон Поллок, 1949 год. \ Фото: regnum.ru.

2. Ли Красне

Автопортрет, Ли Краснер, 1928 год. \ Фото: divento.com.

Пустынная луна, Ли Краснер, 1955 год. \ Фото: collageresearchnetwork.wordpress.com.

3. Виллем де Кунинг

Абстракция, Виллем де Кунинг. \ Фото: cn.artsdot.com.

Композиция Виллема де Кунинга, 1955 год. \ Фото: galomagazine.com.

4. Хелен (Элен) Франкенталер

Природа не терпит пустоты, Хелен Франкенталер, 1973 год. \ Фото: northcountrypublicradio.org.

Элен Франкенталер. \ Фото: google.com.

5. Марк Ротко

Красный на тёмно-бордовом, Марк Ротко, 1959 год. \ Фото: kaie14.blogspot.com.

Композиция № 61 (Ржавый и голубой), Марк Ротко. \ Фото: artypin.com.

P.S.

Onement VI, Барнетт Ньюман, 1953 год. \ Фото: yandex.ua.

Без названия, Сесили Браун, 2009 год.