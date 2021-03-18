Как понять картины, которые не поддаются логике: Что такое абстрактный экспрессионизм

Абстрактный экспрессионизм - одно из самых известных и значительных художественных течений ХХ века. Выйдя из послевоенного Нью-Йорка в 1940-1950-х годах, спонтанная свобода и огромные амбиции абстрактных экспрессионистов превратили Соединённые Штаты в мировую художественную сверхдержаву. Несмотря на разнообразие стиля, эти художники были едины в своём свободном, бравадном подходе к живописи, который отвергал традиционное представление для импровизации и выражения внутренних эмоций.
Абстрактный экспрессионизм. Работа Виллема де Кунинга. \ Фото: blogspot.com.
Эти акты самовыражения часто были наполнены страхом и агрессией, отражая широко распространённые тревоги и травмы в обществе после войны и желание убежать от реальности в более высокую сферу. От жестикуляционной картины Джексона Поллока и Хелен Франкенталер до дрожащего эмоционального резонанса Марка Ротко мы рассмотрим пять самых глубоких картин, которые определили абстрактный экспрессионизм. Но сначала давайте вспомним историю, которая проложила этот путь.
Так идут к звёздам, Ганс Гофман, 1962 год. \ Фото: google.com.
В начале ХХ века Европа была бурлящим эпицентром международных художественных тенденций, но всё это должно было измениться. Революционные идеи из Европы начали распространяться в США в течение 1930-х годов, сначала через серию обзорных выставок, которые прославляли авангардизм, включая дадаизм и сюрреализм, а затем последовали персональные презентации художников, включая Пабло Пикассо и Василия Кандинского. Но именно тогда, когда художники начали эмигрировать из Европы в Соединённые Штаты во время войны, включая Ганса Гофмана, Сальвадора Дали, Аршила Горьки, Макса Эрнста и Пита Мондриана, их идеи действительно начали обретать силу.
Джексон Поллок в своей домашней студии вместе со своей женой Ли Краснер. \ Фото: sohu.com.
Наиболее влиятельным оказался немецкий художник Ганс Гофман. Работая бок о бок с Пабло Пикассо, Жоржем Браком и Анри Матиссом, он имел хорошие возможности для распространения свежих идей по всему континенту. Сюрреалистическое искусство Макса Эрнста и Сальвадора Дали, сосредоточенное на выражении внутреннего ума, также, несомненно, повлияло на возникновение абстрактного экспрессионизма.
Композиция VII Картина, Василий Васильевич Кандинский. \ Фото: nbuzelli.medium.com.
Наряду с этими влияниями из Европы, в Соединённых Штатах многие художники, ставшие абстрактными экспрессионистами, начали свою карьеру, рисуя крупномасштабные фигуративные, публичные художественные фрески под влиянием Соцреализма и регионалистского движения. Этот опыт научил их, как создавать искусство, основанное на личном опыте, и дал им навыки работы в огромных масштабах. Джексон Поллок, Ли Краснер и Виллем де Кунинг были одними из первых, кто создал новый бренд амбициозной, выразительной американской живописи, оказавшей огромное влияние сначала в Нью-Йорке, а затем распространившейся по всей территории Соединённых Штатов. К концу 1940-х годов все взоры были устремлены на США, где смелый и новый стиль искусства говорил о неизведанном творчестве и свободе, мощном эмоциональном самовыражении и заре новой эры.
1. Джексон Поллок
Жёлтые острова, Джексон Поллок, 1952 год. \ Фото: pinterest.co.uk.
Работа знаменитого нью-йоркский художника Джексона Поллока «Жёлтые острова», 1952 года, олицетворяет новаторский стиль художника «экшн-живописи», нить абстрактного экспрессионизма, которая вовлекала в своё создание все силы художника, тесно связывая его с перформансом. Эта работа принадлежит к серии «black pourings» Поллока, в которой он наносил капли разбавленной краски на холст, лежащий плашмя на полу, двигая руками, создавая серию ритмических узоров. Краска выстраивается в ряд сложных и запутанных паутинных сетей, которые накладываются друг на друга, создавая глубину, движение и пространство.
Номер 48, Джексон Поллок, 1949 год. \ Фото: regnum.ru.
Работа, выполненная непосредственно на полу, позволила Поллоку обойти картину, создав пространство, которое он назвал «ареной». В дальнейшем в отличие от более ранней работы художник применил хитрый ход, подняв холст вертикально, чтобы позволить краске стекать в центр, тем самым создавая глубину и текстуру.
2. Ли Красне
Автопортрет, Ли Краснер, 1928 год. \ Фото: divento.com.
«Пустынная луна» американского художника Ли Краснер, 1955 года, была сделана как одна из серии смешанных работ, которые объединили коллаж и живопись в единые образы под влиянием европейских идей в кубистическом и дадаистском искусстве. Как и многие абстрактные экспрессионисты, Краснер была склонна к саморазрушению, и она часто рвала или разрезала старые картины и использовала сломанные фрагменты для создания новых образов. Этот процесс позволял ей сочетать чистые линии и белые полосы порезанных или порванных краёв с жидкими и липкими живописными знаками.
Пустынная луна, Ли Краснер, 1955 год. \ Фото: collageresearchnetwork.wordpress.com.
Ли также любила поразительное визуальное воздействие, которое можно было создать, объединив резкие цветовые контрасты – в этой работе зритель может наблюдать сердитые, острые осколки чёрного, ярко-розового и сиреневого цветов, проносящиеся по радужно-оранжевому фону, уложенные в игривой и импровизированной манере, чтобы создать живой динамизм и движение.
3. Виллем де Кунинг
Абстракция, Виллем де Кунинг. \ Фото: cn.artsdot.com.
В Композиции Виллема де Кунинга 1955 года выразительные мазки и куски краски переплетаются в дикий шквал интенсивной деятельности. Как и Поллок, де Кунинга прозвали «художником действия» из-за его неистовых, хаотичных и размашистых мазков, которые вызывают энергичное движение, участвующее в их создании. Эта работа символизировала зрелую фазу его карьеры, когда он в значительной степени отказался от своих ранних кубистических структур и женских фигур в пользу более текучей и экспериментальной абстракции.
Композиция Виллема де Кунинга, 1955 год. \ Фото: galomagazine.com.
Реальность полностью оставлена для импровизированной игры цвета, текстуры и формы, вызывая внутренние, охваченные страхом эмоции художника. В этой работе де Кунинг также интегрировал песок и другие зернистые вещества в краску, чтобы придать ей более висцеральное, мускулистое тело. Это также придаёт картине текстуру, которая выступает наружу из холста в пространство за его пределами, ещё больше подчёркивая агрессивный и конфронтационный характер работы.
4. Хелен (Элен) Франкенталер
Природа не терпит пустоты, Хелен Франкенталер, 1973 год. \ Фото: northcountrypublicradio.org.
Американская художница Хелен (Элен) Франкенталер в своей работе «Природа не терпит пустоты» (1973 год) демонстрирует чувственно струящиеся ручейки чистого цветаhttp://vs-t.ru/kak-ponyat-kartiny-kotorye-ne-poddayutsya-logike-chto-takoe-abstraktnyj-ekspressionizm, которые определили её практику. Известный как абстрактный экспрессионист «второго поколения», Хелен работала под сильным влиянием Джексона Поллока, она тоже работала с холстом, лежащим на полу, заливая водянистые проходы акриловой краски прямо на сырой, незагрунтованный холст. Это позволило акриловой краске глубоко впитаться в ткань и образовать интенсивные лужи яркого цвета, наполненные эмоциональным резонансом.
Элен Франкенталер. \ Фото: google.com.
Оставление холста сырым придавало её картинам лёгкую и воздушную свежесть, но также подчёркивало плоскостность нарисованного объекта, перекликаясь с идеями американского искусствоведа Клемента Гринберга, который утверждал, что истинные художники-модернисты должны сосредоточиться на «чистоте» и телесности нарисованного объекта.
5. Марк Ротко
Красный на тёмно-бордовом, Марк Ротко, 1959 год. \ Фото: kaie14.blogspot.com.
Одна из самых известных картин эпохи абстрактного экспрессионизма, «Красный на тёмно-бордовом» Марка Ротко, 1959 года, пропитана интенсивным цветом и задумчивой драмой. В отличие от Поллока и де Кунинга, Ротко принадлежал к ветви абстрактных экспрессионистов, которые были больше озабочены передачей глубоких чувств в тонких цветовых схемах и выразительных пассажах краски. Марк надеялся, что его дрожащие мазки и тонкие завесы цвета, нарисованные на холстах размером со стену, смогут превзойти обычную жизнь и поднять зрителя в более высокую, духовную сферу возвышенного, как это было под влиянием атмосферных эффектов в искусстве эпохи романтизма и Возрождения.
Композиция № 61 (Ржавый и голубой), Марк Ротко. \ Фото: artypin.com.
Эта картина была сделана как часть серии, известной как Фрески Сигрэма, которые первоначально были разработаны для ресторана Four Seasons в здании Mies van Der Rohe’s Seagram в Нью-Йорке. Ротко основал цветовую гамму серии Seagram на вестибюле Микеланджело в Лаврентьевской библиотеке во Флоренции, которую он посетил в 1950 и 1959 годах. Там его охватило мрачное и всеохватывающее чувство клаустрофобии, которое оживает в мрачной и таинственной атмосфере этой картины.
P.S.
Onement VI, Барнетт Ньюман, 1953 год. \ Фото: yandex.ua.
Наследие абстрактного экспрессионизма простирается далеко и широко, продолжая формировать большую часть современной художественной практики. На протяжении 1950-60-х годов движение цветового поля выросло из абстрактного экспрессионизма, распространив идеи Марка Ротко вокруг эмоциональных резонансов цвета на более чистый, как показали гладкие, минимальные картины Барнетта Ньюмана «Молния» и скульптурные колонны радужного цвета Энн Трутт.
Без названия, Сесили Браун, 2009 год.
Абстрактный экспрессионизм был в значительной степени заменен минимализмом и концептуальным искусством в 1970-х годах. Однако в 1980-х годах неоэкспрессионистское движение в Европе и США, возглавляемое немецким художником Георгом Базелицем и американским художником Джулианом Шнабелем, сочетало абстрактную живописность с повествовательной фигурацией. Грязная, выразительная живопись снова вышла из моды в 1990-е годы, но в сегодняшней сложной области современного искусства различные подходы к живописной абстракции и выражению более распространены и популярны, чем когда-либо. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на внутренней работе ума художника, многие из самых выдающихся современных экспрессивных художников сочетают жидкую и водную краску со ссылками на современную жизнь, преодолевая разрыв между абстракцией и представлением. Примерами могут служить эротические, полу-фигуративные абстракции Сесили Браун и странные, преследующие миры Марлен Дюма, населённые причудливыми и тревожными сценариями.
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