Почему ржавеет оцинкованный кузов авто

Оцинкованный кузов – гарант защиты автомобиля от коррозии, ведь так? На самом деле нет. Рано или поздно даже покрытый специальным составом металл начинает ржаветь. Как же так? Почему такое происходит? Неужели производители и сотрудники автосервисов лгут? Самое время разобраться в данном вопросе и понять, как на самом деле устроена оцинковка и когда она действительно защищает машину на 100%.





Who is «оцинковка»?

Почему цинк не спасает кузов