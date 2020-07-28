Рауль Хулиа - интересные факты из жизни

Хороший актер умерший в самом расцвете мастерства. Я думаю, что вы, как и я, смотрите Аддамсов с таким же удовольствием, что и в первый раз. Из-за этого исрометного, харизматичного и талантливого человека.
Рауль Хулиа (RaulJulia, полное имя - Raúl Rafael Juliá y Arcelay) родился в 1940 году в Пуэрто-Рико, в городе Сан-Хуан (San Juan, Puerto Rico). Он был старшим из четверых детей Ольги Аркелай и Рауля Хулиа (Olga Arcelay and Raúl Juliá). Семья Рауля была католической, отец владел рестораном в Сан-Хуане. Кстати, принято считать, что именно отец Рауля стал 'пионером пиццы' в Пуэрто-Рико – именно он начал первым готовить и продавать ее в своем ресторане 'La Cueva del Chicken Inn.'.
Первый опыт публичных выступлений пришел во время театральных постановок в частной католической школе (Catholic private school), тогда юный Хулиа и решил выбрать делом своей жизни актерство. Несмотря на протесты родителей, которые желали для своего сына карьеры юриста, Рауль решил идти собственным путем. Во время учебы в Университете Пуэрто-Рико (University of Puerto Rico) он все активнее участвовал в театральной деятельности, а также подрабатывал актерством в ночных клубах.
В 1964 году Хулиа переехал в Нью-Йорк (New York), где начал играть в театре, а также сниматься на телевидении.
Дебют Хулиа в кино состоялся в 1971 году, это была криминальная драма Дона Медфорда (Don Medford) 'Организация' (The Organization). В 1974-м он играл в телевизионной экранизации 'Король Лир' (King Lear); в тот период Рауль появился и в нескольких телесериалах.
Что касается театральных работ, то в 70-х актер появился в таких бродвейских постановках, как 'The Castro Complex', 'Two Gentlemen of Verona', 'Via Galactica', 'Where's Charley?', 'Threepenny Opera', 'The Cherry Orchard', 'Dracula' и нескольких прочих. В 1972-м Хулиа получил 'Тони' за постановку 'Two Gentlemen of Verona'; кстати, это оказалась его единственная награда 'Тони', несмотря на то, что в течение своей театральной карьеры он получил еще 6 номинаций на эту премию.
В 1981 году Хулиа сыграл главную роль в бродвейском мюзикле 'Nine'; эта работа добавила ему популярности и любви от публики, а также уважения и признания от критиков.
Среди наиболее заметных киноработ актера - фильмы 'Поцелуй женщины-паука' (Kiss of the Spider Woman) 1985 года, 'Пьяный рассвет' (Tequila Sunrise) 1988-го, 'Ромеро' (Romero) 1989-го.
В 1990-м он играл в триллере Алана Дж. Пакулы (Alan J. Pakula) 'Презумпция невиновности' (Presumed Innocent), разделив съемочную площадку с Харрисоном Фордом (Harrison Ford). В том же году ему довелось поработать и с режиссером Роджером Корманом (Roger Corman) при создании фильма 'Франкенштейн освобожденный' (Frankenstein Unbound), играя главную роль - доктора Франкенштейна (Dr. Victor Frankenstein).
В знаменитой 'Семейке Адамс' (The Addams Family) актер появился в 1991-м, а после сыграл и в продолжении - 'Ценности семейки Адамс' (Addams Family Values) 1993-го. 'Уличный боец' (Street Fighter) 1994 года стал одним из последних фильмов Рауля.
Всего за свою актерскую деятельность Рауль Хулиа появился более чем в 60 кинокартинах и более чем в 15 бродвейских постановках; кроме этого, он сыграл в не меньшем количестве и внебродвейских театров.
Впервые актер женился в 1965 году, на Магде Васалло (Magda Vasallo), однако в 1969-м пара развелась. Второй брак Хулиа, с Мерил Полоуэй (Merel Poloway) был заключен в 1976 году и продлился всю жизнь Рауля. В этой семье родились и двое его сыновей – Рауль и Бенджамин (Raul and Benjamin).
Умер Рауль Хулиа 24 октября 1994 года в Нью-Йорке. Все случилось за несколько дней до того – 16 октября, после спектакля в Metropolitan Opera House, актер внезапно почувствовал острую боль в животе и был доставлен по 'скорой' в больницу North Shore University Hospital. Сначала состояние 54-летнего Рауля не вызывало особого беспокойства, да и сам он особенно не волновался, продолжая жить работой и с больничной койки. Однако, шли дни, и его здоровье медленно ухудшалось, а 20 октября Хулиа пережил инсульт и впал в кому. Он был немедленно подключен к системе жизнеобеспечения, но через четыре дня борьбы врачи констатировали смерть актера.
Тело Рауля Хулиа было перевезено в Пуэрто-Рико, там же состоялась и церемония похорон; проститься с актером пришли тысячи и тысячи людей. Известно, что панихиды по талантливому актеру и коллеге прошли во многих театрах и на киностудиях в разных городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
Известно и то, что при жизни Хулиа был меценатом и посвящал немало времени и усилий благотворительности и гуманитарным проектам, в основном, направленным на молодежь.
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