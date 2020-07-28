Рауль Хулиа - интересные факты из жизни

Умер Рауль Хулиа 24 октября 1994 года в Нью-Йорке. Все случилось за несколько дней до того – 16 октября, после спектакля в Metropolitan Opera House, актер внезапно почувствовал острую боль в животе и был доставлен по 'скорой' в больницу North Shore University Hospital. Сначала состояние 54-летнего Рауля не вызывало особого беспокойства, да и сам он особенно не волновался, продолжая жить работой и с больничной койки. Однако, шли дни, и его здоровье медленно ухудшалось, а 20 октября Хулиа пережил инсульт и впал в кому. Он был немедленно подключен к системе жизнеобеспечения, но через четыре дня борьбы врачи констатировали смерть актера.