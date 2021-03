Рауль Хулиа - интересные факты из жизни

Что касается театральных работ, то в 70-х актер появился в таких бродвейских постановках, как 'The Castro Complex', 'Two Gentlemen of Verona', 'Via Galactica', 'Where's Charley?', 'Threepenny Opera', 'The Cherry Orchard' , 'Dracula' и нескольких прочих. В 1972-м Хулиа получил 'Тони' за постановку 'Two Gentlemen of Verona'; кстати, это оказалась его единственная награда 'Тони', несмотря на то, что в течение своей театральной карьеры он получил еще 6 номинаций на эту премию.В 1981 году Хулиа сыграл главную роль в бродвейском мюзикле 'Nine'; эта работа добавила ему популярности и любви от публики, а также уважения и признания от критиков.