Как самому сшить пуфик-мешок для дома: инструкция по изготовлению

Сидеть на пуфиках-мешках удобно и взрослым, и детям

Подготовительный этап

Ребенок будет в восторге от нового предмета интерьера / Фото: royalcraft.org

Как выбрать подходящую ткань

Для детской можно сделать пуфы поярче, для гостиной - в пастельных тонах / Фото: tribuna.com.ua

Как определиться с наполнителем

Шарики пенополистирола хорошо сохраняют форму и на них удобно сидеть / Фото: images.ua.prom.st

Как сделать выкройку

Выкройку любой формы легко найти в интернете / Фото: homius.ru

Пошаговая инструкция по изготовлению мешка

Пуфик-мешок гармонично впишется в любой интерьер / Фото: roomester.ru

Застегните молнию и пуфик-мешок готов / Фото: i.pinimg.com