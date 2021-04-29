Как самому сшить пуфик-мешок для дома: инструкция по изготовлению

Сидеть на пуфиках-мешках удобно и взрослым, и детям
Мягкие пуфы украсят любую комнату. Расположите предметы интерьера в детской, на балконе или в гостиной. Лежать на мешках - одно удовольствие. К тому же, пуфы не обязательно покупать - их можно сделать своими руками. Вы сэкономите деньги и дополните интерьер эксклюзивным изделием. Мы расскажем, как сделать оригинальный предмет для отдыха в домашних условиях.
Подготовительный этап
Ребенок будет в восторге от нового предмета интерьера / Фото: royalcraft.org
Изделие состоит из двух чехлов. В нижнем находится мягкий наполнитель, а верхний выполняет декоративную цель и снимается для стирки. Для рукоделия понадобятся: ткань и молнии для чехлов, наполнитель, выкройка (можно купить или изготовить самостоятельно), прочные нити, ножницы. Когда будете определяться с размерами пуфика, учитывайте габариты человека, для которого он предназначается.
Как выбрать подходящую ткань
Для детской можно сделать пуфы поярче, для гостиной - в пастельных тонах / Фото: tribuna.com.ua
Первым делом выберите форму пуфа-мешка, материал и расцветку. Для детской хорошо подходят ткани ярких оттенков с рисунками и сказочными персонажами. Если хотите, чтобы изделие прослужило подольше, берите прочный материал. Пуфики мягкие, не имеют острых или колющих элементов, поэтому можете не сомневаться в их безопасности для ребятни.
В гостиную подбирайте ткань в тон интерьера. Это может быть гладкий материал, длинноворсовый и даже кожаный. Остановитесь на ткани, за которой легко ухаживать, ведь она прослужит дольше. Для нижнего чехла материал не принципиален, поэтому можно выбрать самый дешевый. Важный момент: обращайте внимание не только на качество ткани, но и на рисунок. Если он нанесен не очень хорошо, то спустя какое-то время мешок будет выглядеть непривлекательно.
Как определиться с наполнителем
Шарики пенополистирола хорошо сохраняют форму и на них удобно сидеть / Фото: images.ua.prom.st
Точно не берите солому или сено. Природные материалы хорошо впитывают влагу, поэтому быстро «сядут» и потеряют упругость. Оптимальный вариант - пенополистироловые белые шарики. Они беспрепятственно перемещаются внутри мешка и сохраняют форму, обеспечивая комфорт при сидении. Количество шариков зависит от габаритов пуфика. Альтернативный наполнитель - кусочки пенопласта, смешанные с поролоном. Так изделие получится мягким, не будет постепенно сжиматься и прослужит дольше.
Как сделать выкройку
Выкройку любой формы легко найти в интернете / Фото: homius.ru
Проще всего изготовить выкройку для блинообразного или грушевидного мешка. Если хотите пуф со спинкой, лучше используйте готовый шаблон. Скачать выкройку можно в интернете, затем распечатать и перевести на ткань. При отсутствии шаблона самостоятельно вырежьте его из бумаги. Детали хорошо прорисовывает карандаш или маркер. В результате должно быть две выкройки: для верхнего чехла и нижнего. Старайтесь вырезать все детали ровно и аккуратно. Только в таком случае у вас получится качественный и эксклюзивный пуф для отдыха.
Пошаговая инструкция по изготовлению мешка
Пуфик-мешок гармонично впишется в любой интерьер / Фото: roomester.ru
1. Приложите выкройку к ткани и закрепите ее иголками или булавками. Вырежьте детали по шаблону с учетом припуска на швы (плюс один-два сантиметра).
2. Обметайте изделия по боковым клиньям и прострочите на машинке. Края верхнего чехла дополнительно обработайте оверлоком или вручную.
3. Вшейте змейки на обе заготовки, а после прострочите изделия со всех сторон. Чем прочнее используете нити, тем надежнее получится мешок.
Застегните молнию и пуфик-мешок готов / Фото: i.pinimg.com
4. Финальный этап - засыпание наполнителя во внутренний чехол. В идеале используйте для этого воронку или трубочку, чтобы мелкие элементы не летели во все стороны. Распределяйте наполнитель равномерно по всему мешку, поскольку от этого зависит удобство при сидении. Если комбинируете материалы, используйте их в равных частях. Остается застегнуть молнию и пуфик-мешок готов.
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