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Почему во время службы в католических храмах сидят, а в православных стоят


Почему во время службы в католических храмах сидят, а в православных стоят


Первоначально христианская церковь была «кафолической» - вселенской. Раскол на католическую и православную случился в 11 веке, в 1054 году, когда разногласия между Константинополем и Ватиканом достигли своего апофеоза. В результате этого события сложилось две новые церкви, которые достаточно сильно отличаются друг от друга. В том числе в вещах, которые кажутся многим современным людям «какими-то мелочами».

Сначала церковь была единой. /Фото: autogear.ru.

Сначала церковь была единой. /Фото: autogear.ru.

 

Отличий между католической и православной церковью достаточно много, особенно в вопросах богослужебных ритуалов. Например, католики крестятся не так, как православные. Разногласия есть и в вопросах трактовки писания. Так, католики верят в непорочное зачатие девы Марии, а православные расценивают его совсем иначе. На Западе верят в существование Чистилища, которое очистит души грешников, в то время, как на Востоке убеждены, что грешники будут гореть вечно в аду. Наконец, по-разному относятся и к главам церкви. Патриарх, по сути, лишь главный священник, а Папа – это наместник Бога на Земле.
Все дело в ритуалах и трактовках. /Фото: mospat.ru.

Все дело в ритуалах и трактовках. /Фото: mospat.ru.

 

Самая интересная «мелочь» при этом касается поведения в храме во время службы. А именно: католики – сидят, православные – стоят.
Чем же это обусловлено? Примечательно, что еще в 6 веке во времена кафолической церкви в храмах стояли лавки для сидения. Православная же церковь в этом отношении стала более суровой. Считается, что человек, стоящий во время службы, тянется к Богу. Кроме того, лишение себя некоторых удобств – это своего рода «подвиг», так как комфорт – путь к чревоугодию и блуду.
Конфликт уходит в века. /Фото: nlo-mir.ru.

Конфликт уходит в века. /Фото: nlo-mir.ru.

 

Католики же в этом отношении имеют больше общего с кафолической церковью и считают, что нет ничего ужасного в том, чтобы сидеть во время проведения службы. Впрочем, и здесь не все так просто, как может показаться. Так, во время чтения Евангелия все католики все равно обязаны вставать с лавок, отдавая таким образом некоторую дань уважения и смирения.

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Почему во время службы в католических храмах сидят, а в православных стоят

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Почему во время службы в католических храмах сидят, а в православных стоятПодписаться на мой Instagram
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