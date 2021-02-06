Средство, которое не только отпугивает мошек, но еще является подкормкой для домашних растений

Вот сидите вы и читаете любимую газету, а мимо вас пролетает маленькая мошка и вы, вроде бы ее ловите. Потом вы пьете чай, а рядом снова летает мошка, да уже не одна. И так далее: обстановка меняется, а встреча с маленькими мошками повторяется и вы не можете понять, откуда же они берутся.

Знакомая ситуация?







Зачастую такие мошки живут в горшках комнатных растениях, как правило это дрозофилы. Самим растениям такое соседство не вредит, а вот человеку может очень досаждать. Однако есть одно очень простое аптечное средство, которое поможет решить эту проблему.







Вам потребуются:



перекись водорода 3%;

вода



В 0,5 литра воды для полива разводим 1 ст. л. 3% перекиси водорода, хорошо размешиваем и средство готово. Чтобы избавиться от мошек достаточно будет 3 поливов. Также можно обрабатывать им растения и по листу, разбрызгивая из пульверизатора 1 раз в день на протяжении недели.





Такое нехитрое средство на основе перекиси водорода — не только отличный отпугиватель мошек, но еще и достойная, проверенная подкормка для домашних растений, стимулирующая их рост и цветение.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как с помощью перекиси водорода избавиться от мошек в домашних растениях.

