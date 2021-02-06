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Средство, которое не только отпугивает мошек, но еще является подкормкой для домашних растений

Вот сидите вы и читаете любимую газету, а мимо вас пролетает маленькая мошка и вы, вроде бы ее ловите. Потом вы пьете чай, а рядом снова летает мошка, да уже не одна. И так далее: обстановка меняется, а встреча с маленькими мошками повторяется и вы не можете понять, откуда же они берутся.
Знакомая ситуация?

Средство, которое не только отпугивает мошек, но еще является подкормкой для домашних растений

Зачастую такие мошки живут в горшках комнатных растениях, как правило это дрозофилы. Самим растениям такое соседство не вредит, а вот человеку может очень досаждать. Однако есть одно очень простое аптечное средство, которое поможет решить эту проблему.

Средство, которое не только отпугивает мошек, но еще является подкормкой для домашних растений

Вам потребуются:

перекись водорода 3%;
вода

В 0,5 литра воды для полива разводим 1 ст. л. 3% перекиси водорода, хорошо размешиваем и средство готово. Чтобы избавиться от мошек достаточно будет 3 поливов. Также можно обрабатывать им растения и по листу, разбрызгивая из пульверизатора 1 раз в день на протяжении недели.

Средство, которое не только отпугивает мошек, но еще является подкормкой для домашних растений
Такое нехитрое средство на основе перекиси водорода — не только отличный отпугиватель мошек, но еще и достойная, проверенная подкормка для домашних растений, стимулирующая их рост и цветение.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как с помощью перекиси водорода избавиться от мошек в домашних растениях.


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