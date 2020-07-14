Пистолеты, способные пробить бронежилет

Большинство бронежилетов, даже самых легких, способно без особых проблем справиться с пистолетной пулей и не допустить ранения или гибели человека, который в него облачен. Тем не менее, существуют такие образцы короткоствольного оружия, которые легко справляются даже с бронежилетами с повышенным классом защиты. Подобных пистолетов на рынке не очень много. Вспомним самые яркие из них.











1. СР-1 «Гюрза»

2. FN Five-seveN

3. Desert Eagle